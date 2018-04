Rutta na MS nepřijede, Chicago jej nepustilo. Nepříjemnost, kaboní se šéfové české reprezentace

před 2 minutami

K národnímu mužstvu se zatím nepřipojí ani další zadák Radim Šimek. San Jose ho chce mít k dispozici pro play-off, i když v NHL dosud nenastoupil.

Praha - Obránce Jan Rutta z Chicaga českou hokejovou reprezentaci na květnovém mistrovství světa v Dánsku neposílí. Sedmadvacetiletého účastníka loňského šampionátu v Paříži, který má za sebou premiérovou sezonu v NHL, klub neuvolnil.

"Dostali jsme od (generálního manažera reprezentace) Jirky Fischera esemeskou informaci, že ho neuvolnila organizace, takže Rutta na mistrovství světa nebude," řekl po dnešním tréninku týmu v pražské Tipsport Aréně asistent trenéra Jiří Kalous. "Nemáme bližší informace. Až budeme mluvit s Jirkou Fischerem, tak budeme vědět víc, ale teď je v Americe hluboká noc," dodal.

Odchovanec Písku Rutta si vybojoval hned po příchodu do zámoří z Chomutova místo v prvním týmu Chicaga. I kvůli zranění ale sehrál jen 57 z 82 utkání a připsal si 20 bodů za šest branek a 20 asistencí. I tak byl nejproduktivnějším českým bekem v sezoně NHL.

Loni v červnu podepsal s Blackhawks jako nedraftovaný volný hráč roční dvoucestnou smlouvu se základním příjmem 925 tisíc dolarů. Před měsícem si jeho služby Chicago pojistilo nově na rok na 2,3 milionu dolarů.

"Je to nepříjemné, protože Honza Rutta podával výborné výkony. Je velká škoda, že se nemůže zúčastnit. Další ztráta je to v tom, že je to pravoruký obránce do přesilovek. Je to citelné oslabení, ale samozřejmě se s tím musíme vyrovnat," doplnil Kalous.

Zatím jediným jistými posilami z NHL pro přípravu na MS zůstávají talentovaní útočníci Filip Chytil z New York Rangers a Filip Chlapík z Ottawy. O případných dalších posilách do ofenzivy není jasno.

"U všech hráčů, které máme v širším okruhu, tak je s nimi a s jejich organizacemi Jirka (Fischer) ve spojení. Řeší se to vždycky ze dne na den, jestli jsou novinky. Čekáme, jak se bude situace za mořem vyvíjet dál," podotkl Kalous.

Na případné posily z NHL do obrany budou muset stavitelné národního týmu čekat po prvním kole play-off. A to i v případě účastníka posledních dvou MS Radima Šimka. Sice mu v sobotu skončí sezona v AHL v celku San Jose Barracuda, ale přestože za celou sezonu nedostal šanci v NHL, bude San Jose Sharks během bojů o Stanleyův pohár k dispozici.

"U Šimka je to samozřejmě škoda. Bohužel pro nás ale patří k hráčům, kteří musí být připraveni pro play off prvního týmu a zatím jsme na něj nedosáhli. Nevím, jestli nedošlo k nějaké změně, ale myslím, si, že ne," prohlásil Kalous.

V současné době je v nominaci jedenáct obránců, z nichž je aktuálně mimo hru Vojtěch Mozík, zraněný ze zápasu se Švýcary v minulém týdnu. Dnes netrénoval ani Ondřej Vitásek, jenž má problémy s kyčlí. "Ondra s námi nepojede do Francie. Je v péči docenta Koláře, dostane intenzivní čtyř až pětidenní léčení a uvidíme, jestli dojde ke zlepšení nebo ne," doplnil Kalous.

Český tým odletí do Paříže ve čtvrtek odpoledne, předtím bude v Tipsport Aréně trénovat. S Francií se utká v duelech Euro Hockey Challenge v pátek v Amiens a v sobotu v Cergy.