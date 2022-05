Odhodil ruský pas, teď vyzve Čechy. Jeho otec se skandálně rval v Piešťanech

Alex Galchenyuk (USA)

Narodil se v americkém Milwaukee a vždycky reprezentoval Spojené státy. Přesto ho během kariéry popichovali kvůli ruskému přízvuku. Když hrál v NHL za Montreal, kanadský spoluhráč Andrew Shaw o něm v žertu dokonce prohlásil, že to není žádný Američan, ale Rus skrz naskrz.

"Nemůžete jim to vyčítat. Anglicky mluvím dobře, ale pořád mám přízvuk," prohlásil Galchenyuk před čtyřmi roky. "Má rodina je v podstatě sovětská, už jsem si na narážky od ostatních zvykl."

Galchenyuk přišel k americkému občanství tak trochu náhodou. Narodil se v USA v době, kdy tam jeho běloruský otec Alexandr Galčeňuk po pádu železné opony hrál, konkrétně v nižší profesionální lize IHL, která už neexistuje.

V zámoří však Galchenyuk vyloženě nevyrůstal. Díky otcově kariéře se podíval také do Německa, Itálie, Švýcarska a nakonec do Ruska, kde žil devět let a získal tamní pas. Jeho mateřštinou je ruština, kterou mu doma vštípili běloruští rodiče.