Snad se "namistrovaní Rusáci" začnou vztekat. To je naše šance, tuší Voráček

Na cestě do Paříže se sborné pokazil vlak, ruský tým dorazil s tříhodinovým zpožděním. "Ale nemějte strach, my jsme připraveni," prohlásil útočník Artěmij Panarin. Pohodu Rusové před čtvrtfinále s Čechy demonstrovali i na ledě. Po osmé hodině večer v aréně Bercy rozbalili trénink a hodinu jeli v pěkně ostrém tempu. "Když se v zápase začnou vztekat, máme šanci," hledal recept na favorita Jakub Voráček. Světýlko naděje? I když to Čechům proti sborné v této sezoně nejde, v klíčových zápasech velkých turnajů ji umí porážet. Čtvrtfinále startuje dnes v 16:15.

Paříž (od našeho zpravodaje) - Obránce vzal puk a ještě z vlastního pásma jej prudkou přihrávkou poslal na útočnou modrou. A pořád dokola. Rusové ve svižném tempu ještě včera večer téměř hodinu ladili přechod do útoku. A pořád dokola. Taky ho vedou strojovou přesností. Infografika Češi narazí ve čtvrtfinále na Rusko. Projděte si program, výsledky i tabulky hokejového MS projít infografiku Pro mnohé bylo překvapení, že se v Paříži vůbec objevili na ledě. Bylo osm večer a tým měl za sebou docela perný den. Kvůli technické závadě vlaku se na cestě z Kolína zdržel o tři hodiny. "Nálada v týmu je bojovná. Všechno musíme brát s nadhledem," překvapil trenér Oleg Znarok v těžké pohodě. A tu Rusové demonstrovali i na ledě. Český tým dnes se sbornou sehraje v 16:15 čtvrtfinále mistrovství světa. Zmíněný přechod středního pásma, který Rusové dlouho do večera ladili, to není pro českou reprezentaci vůbec nic překvapivého. "Jejich obránci se to snaží rychle dávat útočníkům. Mají mladší, rychlejší a mrštnější tým než kdy dřív," řekl český skaut Jiří Fischer (celý rozhovor s ním čtěte ZDE). Kapitán české reprezentace Jakub Voráček by na favorita recept ale měl. "Favority už byli tolikrát…Mají důvod být namistrovaní, na turnaji válí. Ale tenhle zápas je specifický. Můžete tady hrát klidně nejlepší hokej za deset let, ale v tomhle zápase se vám může všechno rozpadnout," říká. Fischer varuje před Rusy: Nemají v týmu velké ego a makají. Jsou rychlejší a mrštnější, než bývali číst článek "Musíme držet co nejdéle vyrovnaný stav, pak by se Rusáci mohli začít vztekat. A hlavně se nenechat vylučovat," dodal Voráček. Vztekající se Rusy by Češi jistě viděli rádi, ten obrázek je jim dobře známý. V historické bilanci všech vzájemných zápasů je sborná sice nejméně oblíbeným českým týmem (více čtěte ZDE), jen v této sezoně vyhrála pět ze šesti vzájemných zápasů. Historie ale také praví, že když přijde do tuhého, mají navrch Češi. Možná proto, symbolicky, největší ruský sever Sport-express.ru otevírá článek k dnešnímu zápasu fotkou z Nagana. Tam se zrodilo první památné vítězství, od té doby jich bylo ještě několik. Češi v play off velkých akcí (mistrovství světa a olympiáda) porazili Rusko z jedenácti zápasů osmkrát. Naposledy se jim to povedlo v zápase o bronz v Bratislavě 2011. Od té doby se s Rusy ve vyřazovací části míjeli. Porazili je ale třeba loni v základní skupině, když Moskvu na začátku tamního šampionátu šokovali výhrou 3:0. Jak favorizovanou sbornou dohnat k šílenství a vykolejit, to ale může být tentokrát záhada. V týmu Ruska už nejsou Ilja Kovalčuk, Alexander Radulov, Pavel Dacjkuk nebo Alexander Ovečkin, čtyři superstars světového hokeje. A Fischer stejně jako jiní experti říká: "Pro trenéra je to možná lepší. Ukočíruje lépe tým, když v něm nemá taková ega." Bilance vzájemných zápasů Česko - Rusko v klíčových fázích velkých turnajů: Rok Turnaj Fáze Výsledek 1995 MS (Stockholm) čtvrtfinále 2:0 1997 MS (Helsinky) o 3. místo 4:3 1998 OH (Nagano) finále 1:0 2002 OH (Salt Lake City) čtvrtfinále 0:1 2002 MS (Jönköping) čtvrtfinále 1:3 2003 MS (Turku) čtvrtfinále 3:0 2006 OH (Turín) o 3. místo 3:0 2006 MS (Riga) čtvrtfinále 4:3p 2007 MS (Moskva) čtvrtfinále 0:4 2010 MS (Mannheim) finále 2:1 2011 MS (Bratislava) o 3. místo 7:4 * tučně jsou vyznačeny porážky Právě týmové pojetí, v tom se letošní Rusové zdají být úplně jiní než dřív, i když hned z kraje základní skupiny kvůli otřesu mozku přišli o svého kapitána Sergeje Mozjakina. Jak Češi trénovali na čtvrtfinále s Ruskem Útoky: Voráček, Kovář, Sobotka Pastrňák, Hanzl, Červenka Řepík, Vrána, Birner Horák, Plekanec, Zohorna Obrany: Gudas, Šimek Šulák, Jeřábek Rutta, Kempný Kundrátek, Krejčík Vše se teď točí kolem úplně jiných hráčů. Odpovědnost na sebe vzala trojice z Petrohradu Šipačov - Dadonov - Gusev, která na ledě doslova dominuje. V přesilových hrách díky její souhře drží Rusové na turnaji úspěšnost využití 54 %. To je na podobné akci naprosto nevídané číslo. "Jsou hodně silní, za ty poslední tři roky pod trenérem Znarokem měli vždycky medaile, hrají dobře. S ním se navíc docela změnili, už to není tým, kde to jeden tahá, snaží se hrát víc jednoduše, až v útočném pásmu to začínají točit. I tímhle turnajem procházejí v pohodě, jenom jim nevyšel ten poslední zápas. Nečeká nás nic jednoduchého, ale musíme vyhrát, není jiná cesta. Už je na čase je porazit," řekl útočník Jan Kovář. Jen tak mimochodem: Zraněný kamarád z Magnitogorsku Mozjakin mu už prý poslal textovku. "Psal mi, že turnaj pro nás končí. Tak jsem mu odpověděl, že se plete. Turnaj končí pro ně," usmál se Kovář. "Hlavně se jich nesmíme bát, musíme být zdravě sebevědomí, silní na puku a věřit si. Tohle je způsob, jak je trochu vykolejit." Klíčový zápas mistrovství světa začíná dnes v 16:15.

