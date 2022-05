Rusové a Bělorusové si nezahrají na hokejových šampionátech ani příští rok

Reprezentační týmy Ruska a Běloruska nebudou kvůli invazi na Ukrajinu hrát na turnajích Mezinárodní hokejové federace (IIHF) ani v příští sezoně 2022/23. Na dnešní tiskové konferenci v Tampere, kde se během mistrovství světa konal i kongres IIHF, to uvedl šéf federace Luc Tardif. Vyloučené země s rozhodnutím nesouhlasí.

"Věřili jsme, že se situace zlepší, čekali jsme proto nejdéle, jak jen to bylo možné. Ale žádná změna nepřišla a my jsme museli před další sezonou přijmout nějaký jasný závěr. A tím je, že Rusko a Bělorusko se i nadále nebudou účastnit našich turnajů. Vyloučení obou týmů se promítlo odshora až dolů v celé té struktuře. Není to jednoduché, ale nelze s tím teď nic moc jiného dělat než čekat, jak se bude situace vyvíjet dál," řekl Tardif.

Vedení IIHF koncem února na mimořádném jednání pozastavilo účast reprezentačních týmů i klubů z obou států na všech akcích v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu, na které se podílí i Bělorusko. Toto rozhodnutí mělo platnost do odvolání a stejné je to i nadále vzhledem k pokračujícímu válečnému konfliktu.

"V září budeme mít další kongres a zase se tím budeme zabývat, ale teď můžeme opravdu jen čekat. Až v budoucnu budeme řešit, jak Rusko a Bělorusko do našich turnajů vrátíme. Bude to dilema a složité řešení. Já však doufám, že to bude možné co nejdříve, protože to bude znamenat, že situace ohledně konfliktu už je lepší," konstatoval Tardif.

Ruská hokejová federace s rozhodnutím IIHF nesouhlasí, neboť pro něj podle jejího názoru nejsou právní důvody.

"Domnívali jsme se, že o dříve podané žádosti k disciplinární komisi IIHF kvůli zpochybnění ruské neúčasti na mezinárodních turnajích a vrácení pořadatelství mistrovství světa v roce 2023 se mělo rozhodnou až 15. června," uvedli Rusové v vyjádření.

Podle běloruské federace jde o další rozhodnutí, které IIHF učinila pod nátlakem národních federací, které jsou podle ní rukojmími politiků ze Západu. "IIHF opět pod rouškou obav o naši bezpečnost porušila všechny zásady olympismu," uvedli Bělorusové. Proti rozhodnutí se chtějí odvolat.

"Rusko je bezesporu pořád velmi důležitým článkem té top skupiny. Je to sedm jistých zápasů, které mají vysokou kvalitu. Přináší s sebou jak fanoušky, tak i partnery. Nedají se samozřejmě lehce nahradit. Ale hlavně - po hokejové stránce na šampionát jednoznačně patří. Celá Rada IIHF si však za současným rozhodnutím stojí," uvedl první místopředseda IIHF Petr Bříza v rozhovoru s novináři.

"Nyní jsme rozhodli, že Rusko s Běloruskem nebudou hrát celou příští sezonu. Máme jeden kongres v září, další v květnu, což nám dává prostor trochu předvídat, jak se bude situace vyvíjet dát. Jaké budou dopady na další sezonu, uvidíme. Pokud bude konflikt nadále pokračovat a vše se bude vyvíjet, jak se bohužel dosud vyvíjí, tak za rok můžeme tady v Tampere udělat úplně stejné rozhodnutí i o další sezoně," připustil Bříza.

Zamezit účasti obou zemí na turnajích je podle jeho slov řešením, které zajistí bezpečnost a integritu šampionátu. "Neumím si za současné situace představit, že by jakékoliv ruské mužstvo hrálo na turnajích v Evropě. Představte si osmnáctileté kluky, jak bychom kolem nich postavili 80 bodyguardů a jednotku speciálních sil, aby je dovezli na zimák a zpět. To není funkce sportu," prohlásil Bříza.

Ví, že nebude v budoucnu snadné začlenit ruské a běloruské reprezentační týmy zase zpátky.

"Myslím, že kdyby za rok přišla další suspendace (na sezonu 2023/24), začne velká debata, kam je zařadit. Zda s tím rankingem, nebo jinak. Sportovně Rusko jednoznačně patří do první skupiny a pokud bychom ho pak umístili do čtvrté divize, tak bychom ty turnaje znehodnotili na pět let. A budeme pod tlakem čelit kritice, že ta rozhodnutí jsou diskriminační," uvedl.

"Bude to opravdu dilema, sportovně-technické dilema, jak je zapracovat zpátky. U velkého mistrovství světa je to o tom, zda můžeme hrát ten jeden rok s vícero týmy. Má to pak ale samozřejmě dopad na kalendář, rozlosování, délku turnaje… Je to něco, co budeme rozebírat, kam to všechno může spět. Musíme zajistit i to, aby týmy pod elitní skupinou měly zase důvod hrát turnaje, aby to mělo smysl a udrželi jsme nějakou návaznost postupů a sestupů," dodal Bříza.