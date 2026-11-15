Přeskočit na obsah
Výhody pro přihlášenéPro přihlášené
Benative
15. 11. Leopold
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Rusové mají smůlu, hrát nebudou. Kanada vynesla nekompromisní verdikt

ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Mezinárodní hokejová federace (IIHF) dnes v prohlášení na webu uvedla, že Rusko se na přelomu roku nezúčastní mistrovství světa hráčů do 20 let. Důvodem je postoj kanadské vlády, jež oznámila, že ruským hokejistům neudělí víza a neumožní jim účast ani v případě, že už platná víza mají.

Semifinále MS v hokeji 2019, Rusko - Finsko: Kristian Kuusela a Alexandr Barabanov
Ilustrační fotoFoto: Aktu – Milan Kammermayer
Reklama

IIHF zároveň potvrdila, že kanadská města Edmonton a Red Deer zůstanou pořadateli šampionátu, jenž se bude hrát i za účasti české reprezentace podle plánu od 26. prosince do 5. ledna.

Mistrovství světa dvacítek v Kanadě mělo být prvním šampionátem, na němž mohl po říjnovém verdiktu Sportovního arbitrážního soudu (CAS) startovat ruský tým. CAS nařídil hokejové federaci vrátit Rusko do mezinárodních soutěží, z nichž bylo vyřazeno od začátku vojenské invaze na Ukrajinu v únoru roku 2022.

IIHF už minulý týden zaslala zúčastněným zemím upravený rozpis MSJ, v němž Rusko figurovalo místo Norska, které mělo být přeřazeno do nižší divize 1A.

Proti návratu Ruska se hned postavily mimo jiné Česko, Finsko, Švédsko, Lotyšsko, Norsko, Dánsko a Rakousko, jejichž reprezentace odmítají proti ruským týmům nastoupit. Stejný postoj zaujala Ukrajina a hrát s Ruskem na juniorském šampionátu odmítlo i Švýcarsko.

Reklama
Reklama

Mezinárodní federace dnes oznámila, že rozhodující byl postoj kanadské vlády, která účast ruského týmu v době probíhající války odmítla.

"Vzhledem k postoji a omezením, o nichž ji oficiálně informovala kanadská vláda, se ruská reprezentace do 20 let nemůže zúčastnit mistrovství světa juniorů," uvedla IIHF.

Související

Rada IIHF zároveň "po důkladném posouzení proveditelnosti alternativních řešení" rozhodla, že šampionát se uskuteční podle původního programu.

"Všechny zúčastněné národní hokejové svazy o tom již byly informovány. Aktualizovaný rozpis zápasů mistrovství světa juniorů i mistrovství světa hráčů do 20 let divize 1A bude zveřejněn v nejbližší době," dodala federace.

Reklama
Reklama

Dalším šampionátem, na němž by se ruská reprezentace mohla objevit, je mistrovství světa hokejistek 8. až 16. ledna v Ostravě. Český svaz ledního hokeje jedná s vládou o způsobu, jak startu ruských hokejistek zamezit, a v pondělí se kvůli tomu jeho vedení sejde s ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Související
Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama

Newslettery

Nejnovější články ze Sportu

Góly, rekordy i příběhy za nimi. Každé ráno vám pošleme výsledky, rozhovory a aktuální dění ze světa sportu přehledně na jednom místě.

Nejnovější články z rubriky Auto

Pro řidiče i pro ty, kteří o autech jen rádi čtou. Každý čtvrtek novinky, testy, rozhovory i praktické rady, které využijete za volantem.

Všechny newslettery

Tato funkce je dostupná pouze pro přihlášené uživatele

Odemknout

Opravdu chcete zrušit odběr tohoto newsletteru?

Nejnovější
Reklama
Centrální banka kvůli očekávanému zrychlení inflace utahuje měnovou politiku.
Centrální banka kvůli očekávanému zrychlení inflace utahuje měnovou politiku.
Centrální banka kvůli očekávanému zrychlení inflace utahuje měnovou politiku.

Ticho před inflační bouří. Ceny v obchodech zatím nerostou, drahá ropa a plyn už ale připravují další zdražování

Na cenovkách v českých obchodech zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se blížila další vlna zdražování. Například některé potraviny během podzimu dokonce zlevnily. Jenže klid v regálech je jen dočasný. Ekonomové upozorňují, že v příštích měsících se začnou do cen promítat vyšší náklady na energie a suroviny, které se v ekonomice hromadí už několik měsíců.

Reklama
Reklama
Reklama