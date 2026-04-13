Rulíkovi se začínají scházet omluvenky na MS. Jsou mezi nimi i mistři světa

Z možné účasti na hokejovém mistrovství světa v květnu ve Švýcarsku se reprezentačnímu kouči Radimu Rulíkovi omluvili útočníci z NHL David Kämpf (Washington), Ondřej Palát (New York Islanders) a Tomáš Nosek (Florida) a další forvard Radim Zohorna ze švédského Färjestadu.
Rulík to uvedl během dnešního rozhovoru s novináři na startu druhého týdne přípravy na šampionát v Karlových Varech.
K týmu se na západě Čech připojili Dominik Kubalík, David Tomášek a Adam Měchura.
Mistři světa z předloňského MS v Praze Kämpf s Palátem hájili barvy národního týmu na únorových olympijských hrách v Miláně, Noska vyřadilo ze hry zranění kolena, které si vyžádalo dlouhou rekonvalescenci, do sestavy Panthers se loňský vítěz Stanley Cupu vrátil až začátkem března.
"Zatím máme zprávy ohledně toho, kdo nepojede. Omluvili se David Kämpf, Ondřej Palát a Tomáš Nosek, z Evropy pak Radim Zohorna. Ohledně důvodů by však měli spíše odpovědět oni, abych já pak nebyl zase někde popotahovaný, že říkám něco špatně," uvedl Rulík.
Ohledně možných posil ze zámoří by realizační tým mohl brzy vědět víc, základní část NHL skončí už v noci na pátek.
"Teď akorát jsme si dělali s (generálním manažerem) Jirkou Šlégrem plán kontaktů, protože se blíží konec základní části. Hráči, kteří skončí a nepostoupí do Stanley Cupu a jejich farma zároveň nehraje play off, to jsou ti, které oslovíme. A během tohoto týdne bychom mohli mít odpověď," nastínil Rulík.
Ujistil, že se nevzdává možnosti povolat i nějaké další. "Máme samozřejmě i hráče, co nastoupí do play off o Stanley Cup, zatím je nekontaktujeme, určitě o ně máme zájem, ale uvidíme, jak dopadnou jejich série. Necháváme je teď v klidu, aby se soustředili na hru svého klubu," vysvětlil Rulík.
"V Americe nehraje roli, kdo je první a kdo postoupil do vyřazovacích bojů na poslední chvíli. Chceme jim dát klid, ale když by vypadli, tak je samozřejmě oslovíme. O hráče, kteří budou hrát o Stanley Cup, zájem mít určitě budeme," dodal šedesátiletý kouč.
Pro něj bude MS ve Švýcarsku poslední akcí na střídačce národního týmu, pak převezme Kladno.
Nominace na druhý tréninkový kemp v Karlových Varech (13.-17. dubna) v přípravě před MS:
Brankáři: Adam Brízgala (Kladno; 0 zápasů), Jan Kavan (Brno; 0), Petr Kváča (Liberec; 8),
obránci: Filip Král (11 zápasů/0 branek), Jan Ščotka (57/1), Libor Zábranský (všichni Brno; 37/1), Tomáš Cibulka (České Budějovice; 9/0), Tomáš Galvas (Liberec; 0/0), Martin Jandus (Kladno; 15/0), Filip Pyrochta (Mladá Boleslav; 62/2), Jiří Ticháček (Kärpät Oulu/Fin.; 34/0),
útočníci: Matyáš Filip (5/0), Adam Měchura (oba Plzeň; 0/0), Kevin Klíma (4/0), Radovan Pavlík (oba Hradec Králové; 8/1), Jakub Konečný, Marcel Marcel (oba Kladno; oba 0/0), Jakub Flek (Brno; 111/28), Jaromír Pytlík (Liberec; 5/1), Dominik Kubalík (104/42), Daniel Voženílek (oba Zug/Švýc.; 48/9), Matyáš Kantner (Kärpät Oulu/Fin.; 11/0), David Tomášek (Färjestad/Švéd.; 77/22).
