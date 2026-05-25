Rulík bez obalu: Není to vůbec ono. Někteří hráči mají zamotanou hlavu

Fribourg (od našeho zpravodaje) - Před příchodem před novináře strávil Radim Rulík v kabině podstatně delší dobu dobu než obvykle. Lze si domyslet proč. Silnou nespokojenost pak trenér hokejové reprezentace vyjádřil i veřejně. Češi totiž jako favorit podlehli na mistrovství světa Norsku 1:4. Prakticky nikdo nečekal tak jednoznačný průběh.
Norsko už v 7. minutě vedlo 2:0, Češi od začátku ztráceli puky. Co se z vašeho pohledu dělo?
Nevím, týmová porada byla zaměřená přesně na tyto ztráty. Bohužel se to pak odvíjí přímo na ledě. Nedokázali jsme zareagovat. Ale i kdyby k těm ztrátám nedošlo, tak soupeř byl daleko silnější, ve všem daleko rychlejší. Stejně by byla jen otázka času, než by se to otočilo proti nám. Byli jsme jednoznačně horším týmem, s tou menší energií a bojovností jsme si nezasloužili lepší výsledek.
Norové přitom neodehráli zázračný zápas, takhle se tady prezentují celý turnaj, podcenění nebylo na místě. Jste zklamaný z přístupu týmu?
To nemůžu říct. Mužstvo je mladé. Máme tady zkušené hráče, ale i nezkušené. Do hlav jim samozřejmě nevidím. Ze střídačky si to ale představujeme jinak. Na rovinu řeknu, že energii jsme neměli. Soupeř lépe bruslil, byl daleko lepší na mantinelech, vyvážel odtamtud puky, dával finální nahrávky. My takhle silní nebyli, oni nás ubránili. Měli jednoznačnou fyzickou převahu. To rozhodlo.
Měl jste po zápase důrazný proslov v šatně?
Něco tam proběhlo, ale zůstane to v kabině. Nebudu to prezentovat.
Kapitán Roman Červenka naznačil, že tomu pořád něco chybí. Cítíte to stejně?
Jednoznačně. Není to vůbec ono. Pracujeme na tom, aby hráči… Aby se tým namotivoval. Nevím, jak to mám říct. Zůstaňme u toho, že to není ono. Víme to.
Mluvil jste o energii. Dá se její absence něčím vysvětlit? Od hráčů jako Matěj Blümel by se čekalo, že budou lítat nahoru dolů.
Ale nelítají. To je otázka na ně, oni jsou na ledě. My si to představujeme malinko jinak. Není to tam.
Z horní tribuny se zdá, že ne každý hráč podává výkon na úrovni mistrovství světa.
Tak to vypadá i ze střídačky. Apelujeme na to. Je to ale tak, jak to je.
Fanoušci na konci zápasu vyjadřovali nespokojenost pískotem, což se v zápasech národního týmu nestává. Máte pro to pochopení?
Naprosto. Říkal jsem to i v kabině. Máme tady kluky se zamotanou hlavou, nemají potřebné zkušenosti. Celé to drhne. Uvidíme, jestli si dají říct, protože zkušení hráči na ně apelují stejným způsobem jako my trenéři. Kluci to ale musejí dokázat na ledě, tak uvidíme, jaký bude další vývoj.
Problém s herním projevem měl tým i na nedávné zimní olympiádě. Ve čtvrtfinále proti Kanadě se ale úchvatně probudil. Teď vás Kanada čeká na závěr skupiny. Může tato zkušenost pomoct?
Zatím to vypadá, že kluci, kteří nebyli na olympiádě, ale jsou tady, se nedívali. Úplně na rovinu řeknu, že do zápasu s Kanadou musíme změnit týmový přístup, týmový výkon. Tohle je strašně málo. Může se stát, že se nám nepovede zápas. Týmový výkon ale musí být daleko lepší, abychom se naladili na ten nejdůležitější zápas, na čtvrtfinále.
Sáhnete do sestavy, nebo budete v tomto ohledu trpělivý?
Dnes jsme nechali hrát Michala Kovařčíka. Matyáš Melovský si odpočinul. To směrem ke Kanadě upravíme. Pak už to ale budeme upravovat jedině v případě zdravotní indispozice.
Proti Norsku měl původně chytat Josef Kořenář. Proč nakonec nastoupil Dominik Pavlát?
Byla tam zdravotní indispozice, nevím, jak to bude vypadat zítra. Ale nemyslím si, že s touhle hrou by to něco změnilo. Nerozhodovalo, jestli je v brance on, nebo Dominik.
Po tomto šampionátu u reprezentace končíte. Je pro vás i osobní výzvou, abyste nezanechal špatný dojem?
Neberu to osobně, ale jak jsem už víckrát říkal: hráči vyhrávají, trenéři prohrávají.
