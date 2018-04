Rittich se vrací z pekla jménem Stockton. Zažil střelbu i gangstery, ale také průlom v NHL

před 58 minutami

O svou šanci na mistrovství světa se chce porvat David Rittich, který během sezony odchytal 21 zápasů zámořské NHL.

Pardubice - Brankář David Rittich má za sebou průlomovou sezonu v NHL. Zatímco předchozí ročník 2016/17 strávil na farmě ve Stocktonu a NHL dostal ochutnat pouze během jediné třetiny, tentokrát se jako parťák hvězdného Mikea Smitha dostal mezi tyče v celkem 21 zápasech. Flames i Heat, kam byl na konci základní části odeslán, však zůstaly boje v play off zapovězeny a pětadvacetiletý jihlavský rodák se teď může poprat o šanci a místo v týmu pro mistrovství světa v Dánsku.

Ritticha přizval Josef Jandač i přesto, že má v přípravě už tři další brankáře - Pavla Francouze, Dominika Furcha a Patrika Bartošáka. Přesto by ho chtěl vidět v akci na Švédských hrách, což by pro Ritticha znamenalo i debut v reprezentaci. "Pro mě bude ohromná čest reprezentovat svou zemi a mít lva na prsou, ať to bude na Švédských hrách nebo když se povede jet třeba i na mistrovství světa," řekl dnes novinářům Rittich.

Přinejmenším díky jedné věci by mohl mít o trošku navrch. Ačkoliv i třeba Francouz, jednička olympijského týmu, nemá při práci s holí problémy, Rittich je s ní o hodně aktivnější v porovnání s dobou, než když do zámoří odešel z Mladé Boleslavi. Dobrá hra holí v sobě skýtá určitá rizika, ale může být obrovskou pomocí pro celý tým. A právě tak k tomu mladý gólman i přistupuje.

"Budu hrát pořád stejně a chytat tak, jak jsem zvyklý. Dnes na tréninku mi i samotní trenéři říkali, že chtějí, aby gólman hrál hokejkou, což je fajn. Jak říká Mike (Smith): 'Padesátkrát to uděláš dobře a pak to poděláš, no bože.' Každý dělá chyby, nejsme roboti, člověk pak jen musí dál pokračovat a snažit se být lepší a lepší," prohlásil Rittich.

"V Americe to navíc trenéři přímo vyžadují, aby byl člověk aktivní. Pro mě jen dobře, protože já se už tady snažil hrát holí a byl jsem jedině rád, že jsme to tam trénovali a zdokonalovali. Je to obrovská pomoc tomu týmu a ušetří to spoluhráčům spoustu sil. Věřím, že to nebude problém vyladit a domluvit i s obránci," doplnil Rittich.

Cítí, že zkušenost z NHL mu pomohla i v mnoha dalších směrech. "Mám také o něco větší sebevědomí. Dokážu si počkat a nelítám v té bráně jak splašenej. Počkám si a až pak reaguji na střelu," popsal Rittich, který dlouhou dobu patřil do prvního týmu, ale sezonu dochytal v AHL. "Podali mi to jako 'byznys transfer', za čímž si lze představit spoustu věcí. Jen oni vědí, proč to udělali a jak to bylo myšlené," podotkl Rittich.

Na farmě je to peklo

Stockton je nechvalně proslulý kriminalitou. "Je to, upřímně, peklo, ale zvládli jsme to. Zaslechl jsem i střelbu, viděl gangy, takže vím, že to tam opravdu je. Ale takovým místům jsem se vyhýbal. Bydleli jsme za městem a tam to docela šlo. Ale jak už jsem říkal dříve - nepřijel jsem do Stocktonu či Calgary, abych tam chodil po památkách. Byl jsem tam od toho, abych hrál hokej," zdůraznil Rittich.

I proto mu nijak nevadila místy hodně tuhá zima v Calgary. "Náš pejsek má rád sníh, takže to miluje. Ale je pravda, že ta zima je místy krutá, dlouho bylo minus 20, ale tak to je a člověk to nezmění," řekl Rittich.

Ve Stocktonu absolvoval i výstupní pohovory. "Ani Heat, ani Flames se nepodařilo dostat do play off, v Calgary už vyhodili trenéry, tak uvidíme, co se tam vůbec bude dít. Říkali mi, že budou chtít dělat změny a že se mi ozvou," řekl Rittich, jemuž končí smlouva.

Flames nehrají o Stanley Cup přesto, že byli postupu do play off v Západní konferenci poměrně dlouho dobu blízko. "Ale pak jsme prohráli hodně zápasů za sebou. Je to škoda, protože Flames měli v týmu hodně kvalitních a talentovaných hráčů, ale to máte v každém týmu NHL, vždyť jde o nejlepší ligu na světě," podotkl Rittich.

Mrzí ho, že neúspěch už odnesl kouč Glen Gulutzan. "Tušil jsem, že to takhle skončí. Měl jsem indicie o tom, že vedení přemýšlí o změně, ale furt jsem si říkal, že by to mohl ustát, protože to je povahově super chlap, férový a upřímný, což se mi na něm líbilo," ocenil Rittich.