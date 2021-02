Lotyšsko je příliš malé. MS mělo být u nás, myslí si to půlka světa, zní z Ruska

Zatímco většina ohlasů hokejových činovníků je po přidělení letošního šampionátu lotyšské Rize velmi smířlivá, v Rusku se zvedla vlna nevole. Stejně jako po odebrání turnaje Minsku.

Když IIHF (Mezinárodní hokejová federace) před necelými třemi týdny z bezpečnostních důvodů odebrala hokejové mistrovství světa Bělorusku, hokejové svazy účastníků turnaje rozhodnutí přivítaly.

V Minsku, kde ještě stále probíhají bouřlivé protesty proti prezidentovi Alexandru Lukašenkovi, by měly obavy o bezpečí vlastních hráčů, někteří funkcionáři zmínili i nesouhlas s potlačováním lidských práv v Bělorusku. Lukašenkova opozice kvitovala, že svět "nehraje se zločinci".

Ozvala se však také kritika. Některé ruské osobnosti vyčítaly IIHF dvojí metr a silné politické podbarvení verdiktu. "Všichni vidíme, že nepřítel nás začíná obkličovat," prohlásil bývalý hráč i trenér Andrej Nazarov.

Dva týdny se pak spekulovalo o tom, kde se turnaj na přelomu května a června nakonec uskuteční. Pomocnou ruku nabídli Slováci, Dánové nebo i Litva, ale IIHF se rozhodla svěřit celý šampionát Lotyšsku, jež mělo akci původně spolupořádat s Běloruskem.

"Rada má za to, že setrvání všech týmů v Rize během celého turnaje a vyhnutí se nutnosti cestovat mezi dvěma pořadatelskými zeměmi je nejbezpečnějším a zároveň ekonomicky nejvýhodnějším způsobem organizace akce," vysvětlila IIHF na svém webu.

Lotyši se na MS chystali už od roku 2017 a podle zákulisních informací byli i po škrtnutí Běloruska favoritem. Přestože mají v zemi jedinou halu, která splňuje podmínky pro pořádání šampionátu. Arena Riga disponuje kapacitou 10 300 diváků, druhá provizorní hala pro šest tisíc fanoušků vyroste ve vedlejším Olympijském sportovním centru.

Český člen Rady IIHF Petr Bříza potvrdil, že pro Lotyše rozhodla také značná finanční podpora tamní vlády, která uvolní na výstavbu druhé haly tři miliony eur. "Lotyšsko splňuje kritéria, je to nejlepší řešení. Všechno se tam dá zvládnout na jednom místě," poznamenal.

Také slovenská strana se vyjádřila s respektem. "Je fér, že IIHF nezvolila alternativu, aby Rize šampionát úplně vzala. Několik let strávili přípravou, udělali vše, co bylo potřeba. Rozhodnutí bereme, jen jsme se snažili IIHF pomoct," řekl výkonný ředitel slovenského svazu Peter Kruľ.

"V Rize všechno funguje. Od našich pracovníků, kteří tam před týdnem byli na delegaci, jsme obdrželi excelentní zprávy," prozradil viceprezident IIHF, Fin Kalervo Kummola. Rovněž finský hokejový svaz ústy svého šéfa Harriho Nummely již dříve prosazoval kompletní MS v Rize.

Šampionát se do Lotyšska vrátí po 15 letech, kdy tak velkou akci hostila pobaltská země vůbec poprvé. A tehdy velmi úspěšně. Tentokrát budou všechny týmy bydlet v jednom hotelu a krátká vzdálenost mezi oběma halami umožní vytvořit efektivní "bublinu" proti šíření nákazy.

I tak se opět našli kritici finálního rozhodnutí. "Nemyslím si, že Lotyšsko je nejlepší volba. Mají maličké hotely, slabou infrastrukturu, skoro žádné zkušenosti s pořádáním takových turnajů. V Bělorusku by to bylo lepší," nechal se slyšet bývalý ruský hokejista Alexandr Koževnikov.

"Vůbec nejlepší by bylo pořádat turnaj v Rusku, v Petrohradu či Moskvě. Myslím, že o to stojí půlka světa. Infrastruktura je na lepší úrovni, bylo by jednodušší mít v hledišti fanoušky. Nemoc v Rusku začíná mizet," doplnil dvojnásobný olympijský šampion a mistr světa se Sovětským svazem.

Zapomněl však na dvouletý zákaz pořádání velkých sportovní akcí, který pro Rusko na konci loňského prosince potvrdil Sportovní arbitrážní soud (CAS) v Lausanne. Varianta, že by pořadatelství MS od Minsku převzala Moskva nebo Petrohrad, tak pro IIHF vůbec neexistovala.

Pochybnosti o Rize vyjádřila i Světlana Žurovová, bývalá rychlobruslařka a dnes poslankyně ruské Státní dumy. "Co se bude dít v Lotyšsku? To je součástí Evropské unie. Budou tam nějaká specifická omezení týkající se očkování? To by podle mého názoru znamenalo porušení lidských práv. Šampionát mohl v klidu proběhnout v Bělorusku," pravila.

"Malá země nemůže sama hostit tak velký turnaj, proto byly zvoleny dvě. Vůbec teď Lotyšsku nezávidím," rýpnul si člen Výboru Státní dumy pro tělesnou kulturu, sport, cestovní ruch a mládež Dmitrij Sviščev.

Rusové odehrají základní skupinu v menší hale s Českem, Švédskem, Švýcarském, Slovenskem, Dánskem, Běloruskem a Velkou Británií.