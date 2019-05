Duel proti Rusku postrádal z české strany šťávu. Posadili nás na zadek, řekl Gudas

před 36 minutami

Proti Švédům i Norům hráli čeští hokejisté na MS v Bratislavě od začátku ve vynikajícím tempu a soupeře přehráli nejen góly, ale také důrazem. V očekávaném souboji proti sborné tohle všechno chybělo. Obránce Radko Gudas litoval přílišného ostychu v první třetině a zmínil velké chyby v obraně, které vedly k první porážce 0:3. Vstup do turnaje je pro něj pozitivní, ne však perfektní.

Kde hledat příčiny první porážky na turnaji?

Bylo to špatné od začátku. Měli jsme se trochu více tlačit do branky, jejich gólman tam měl několik zákroků jednodušších, než mít mohl. Přišlo mi to jako zápas v Brně proti Finům, stříleli jsme moc brzo, a když už jsme se dostali ke střele, útočníci nebyli před brankou.

Zvedl se postupně váš výkon, hlavně ve třetí třetině?

Stoprocentně. Jak se zápas vyvíjel, bylo to lepší a lepší. Začali jsme až moc opatrně, oni jsou skvělý tým a podrželi si to. Měli jsme pár šancí, v několika případech měli Rusové štěstí, ale zkrátka se nám to nepovedlo dotáhnout do gólového konce.

Bylo znát, že je to třetí těžký zápas ve čtyřech dnech?

To si nemyslím. Všichni jsou natrénovaní, všichni mají dobrou kondičku. Realizační tým nám pomáhá, jak nejvíce může, připravujeme se na maximum. Tahle porážka může být trochu ponaučením, může nás to posadit na zadek. Rusové mají skvělý tým a my teď víme, že jsou tady týmy, které nás dokážou porazit, umí si podržet výsledek a vědí, jak se to hraje. Musíme si dát pozor na chyby, které jsme předvedli v první a druhé třetině.

Myslíte, že by vám porážka mohla do dalších zápasů pomoct?

Ještě to nejsou vyřazovací boje. Když přišla porážka teď, je to mnohem lepší než za deset dní. Je to takový "kopanec do koulí", ale musíme se s tím srovnat. Máme další čtyři zápasy před sebou, jsou důležité, musíme v nich prokázat, že jsme tady na turnaji top tým.

Nechybělo proti Rusku více emocí, důrazu a provokací, které byly z vaší strany k vidění v prvních dvou zápasech?

Velkou roli hrála vyloučení, nechtěli jsme vysedávat na trestné lavici. Ale scházel nám větší tlak na jejich brankáře, kluci se drželi trochu stranou. Rusové nás nechtěli vyloženě dráždit, ale když to bylo potřeba, sjeli jsme se celá pětka a ukázali jsme, že bojujeme za jednoho lva a táhneme za jeden provaz.

Co vám ukázaly první tři zápasy na šampionátu?

Je tam hodně pozitiv, ale také věcí, na kterých musíme zapracovat. V přesilovkách bychom měli mít více šancí a proměňovat je. Kdybychom s Rusy něco dali, mohl se ten výsledek otočit. V defenzivní zóně občas trochu hoříme, jako beci si musíme dávat pozor, kam jezdíme a že někdy není nikdo před bránou. V prvních dvou zápasech se nám povedly začátky, ale proti Rusům tam bylo až moc ostychu. Musíme si uvědomit, že můžeme hrát proti jakémukoliv soupeři. Ať má obrovská jména, nebo jména, která neznáme.

Převažují pozitiva?

Určitě ano, je na čem stavět. Nejsme perfektní, ale je to spíše pozitivní. Turnaj teprve začal.

Proč vám to tolik vázlo v přesilovkách?

Měli nás dobře přečtené, hlídali si Vorase (Jakuba Voráčka) a křižné přihrávky. Nedělali nic speciálního, dobře to blokovali. Mohli jsme to trochu více rozproudit. Měli jsme více střílet a dotlačit tam nějaký škaredý gól.

Bude těžké se po zápasech proti Švédsku a Rusku koncentrovat na utkání proti papírově slabším mužstvům?

Nemyslím si. Není těžké se namotivovat. Potřebujeme ty zápasy vyhrát a mít co nelepší pozici do vyřazovacích bojů. Sedli jsme si teď na zadek, ale víme, o co se hraje. Když se chvíli někdo nesoustředí, může na MS kdokoliv porazit kohokoliv, a my máme spoustu zkušených kluků, kteří to vědí. Chceme k tomu přistoupit s maximální zodpovědností a dát góly.