Reprezentace? Odpočiň si, radili mu v Dallasu. Faksa neposlechl: Šéf nebyl nadšený

"Radši si odpočiň," slyšel Radek Faksa k účasti na květnovém mistrovství světa od šéfa Jima Nilla. Na radu ale nedal a reprezentaci posílil.

Praha - Než se na MS 2016 stihl rozkoukat, musel přijmout trpké vyřazení ve čtvrtfinále. Později na Světovém poháru předčasně dohrál kvůli otřesu mozku. Útočník Radek Faksa zatím sbírá smolné chvilky v národním mužstvu. O to má větší motivaci něco dokázat.

Na blížící se šampionát v Dánsku se hrnul, přestože v Dallasu z toho nebyli moc nadšení. Čtyřiadvacetiletý centr by měl patřit k lídrům Česka. V zámořské NHL je jedním z předních defenzivních útočníků, v této sezoně navíc nasázel 17 gólů, což ho v tabulce českých střelců řadí na dělené páté místo.

Je pro vás mistrovství světa velkým lákadlem?

Největší po Stanley Cupu. Když můžu, rád přijedu. Jako malý kluk jsem o mistrovství snil.

Jste známý jako dříč, který hraje dost náročným stylem. Vyčerpala vás sezona?

Cítil jsem se po ní asi nejhůř, co pamatuju. Byla náročná jak fyzicky, tak psychicky, protože na nás byl velký tlak. Nakonec jsme ani neudělali play off, takže… Byl jsem hodně unavený. Ale pak jsem měl pár dnů odpočinku. Poslední týden už jsem trénoval v posilovně i na ledě. Cítím se fajn.

Přijal jste pozvánku i proto, že chcete za reprezentaci konečně odehrát celý turnaj?

Kdybych letos přijel jako tenkrát do Moskvy, asi bych nebyl moc nápomocný. Teď si můžu zvyknout na jiné hřiště, jinou hru. Na velkém hřišti je hokej úplně jiný.

Za jak dlouho si zvyknete?

Dva tři zápasy to vždycky vezme. K tomu nějaké tréninky. Pak je to v pohodě. Takže je výhoda, že nastoupím na Švédských hrách.

V čem je hra na širším ledě jiná?

Zápasy jsou úplně o něčem jiném než v NHL. Na všechno máte víc času, nesmíte moc zahazovat puky. Časování při najíždění je jiné. Mám z toho trošku obavy, ale snad se do toho dostanu.

Vám jako důraznému hokejistovi víc sedí užší kluziště, že?

Přesně tak.

Bylo vám po základní části hned jasné, že reprezentaci posílíte?

Nechtěl jsem končit sezonu tak brzo. Neváhal jsem, i když manažer v Dallasu asi nebyl moc nadšený. Nechtěl, abych jel na přípravné turnaje. Když už, tak ať jedu až na mistrovství. Ale hokej je tady jiný, takže se musím rozehrát.

Co vám generální manažer Jim Nill říkal?

Bylo to u výstupních pohovorů. Říkal, že si mám hlavně odpočinout. Musím tedy říct, že to nechal na mně, do ničeho mě nenutil, ale viděl jsem, že není moc nadšený.

Ale ustál jste to.

A tak jsem tady.

Sledoval jste poslední zápasy národního mužstva? Je v něm hodně mladíků.

Jsem si právě říkal, že budu jedním z nejstarších hráčů. Jinak jsem sledoval každý zápas v Pardubicích. Šlo vidět, že všichni mladí kluci makali naplno. Hráli suprově. Máme šanci něco dokázat.

Kolik hráčů ze současného kádru vlastně znáte?

Asi jenom půlku mužstva, protože v reprezentaci nemám moc odehráno. Teď se ale seznámím. S mladými kluky to bude super, sranda. Oni všechno berou tak nějak na lehkou váhu, takže bude pohoda.

Cítíte, že budete mít jinou roli než na šampionátu v Rusku před dvěma roky?

Doufám, že dostanu na ledě víc prostoru, zahraju si i přesilovku a budu hodně vytěžovaný v oslabení. Ale ještě jsem s trenéry nemluvil, takže nevím, co budu mít za roli.

Mimochodem, poté, co jste nepostoupili do play off, ukončil kariéru uznávaný trenér Ken Hitchcock. Jak to v Dallasu prožívají?

Lidi ho tam milují, vyhrál tady jediný Stanley Cup. Trenérská ikona, má hodně respektu. Je smutné, že to dopadlo takhle, protože sezonu jsme měli rozehranou dobře. Velké zklamání.

Vy teď každopádně budete muset udělat dobrý dojem na nového trenéra, třetího během tří let.

Zase začínám od nuly. Stejně jako ostatní. Musím pokračovat v tom, co jsem si budoval tři roky. Nejsem z toho nějak nadšený, ale je to nová výzva, takže musím makat. A s tím nemám problém.

Sledujete ještě play off NHL? Komu byste přál Stanley Cup?

Nevím, jestli bych ho někomu přál, ale myslím, že hodně daleko půjde Nashville. Dařilo se mu už minulý rok. Vím, jak těžce se tam hraje a jak kompaktní mají tým. V play off sice může každý porazit každého, ale mým favoritem je Nashville.