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Sport

Při představě, že uvidím ruský dres na ledě, je mi na zvracení, prohlásil Slovák

Rudolf Černík
Rudolf Černík
Rudolf Černík
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Většina evropských hokejových velmocí vyhlásila bojkot zápasů s Ruskem na mistrovství světa, Slovensko se ovšem nepřidalo. Jeho bývalý obránce Boris Valábik má však jasno. „Je mi na zvracení při představě, že uvidím ruský dres na ledě,“ prohlásil nekompromisně.

Canada vs Slovakia
Slovenský obránce Boris Valábik na MS 2009Foto: Profimedia – PATRICK B. KRAEMER / EPA / Profimedia
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Návrat Ruska na světové šampionáty, o kterém rozhodla mezinárodní sportovní arbitráž (CAS), dál hýbe evropským hokejem.

Česko, Švédsko, Finsko, Norsko, Dánsko, Lotyšsko i Švýcarsko už uvedly, že do zápasů proti reprezentaci země, která stále vede válku na Ukrajině, nenastoupí.

Šéfové slovenského hokeje se nepřidali. „Slovenský svaz ledního hokeje respektuje rozhodnutí příslušných mezinárodních orgánů a bude čekat na další postup, který v této věci přijme Rada IIHF,“ uvedli pouze v prohlášení.

Zato bývalý obránce Valábik se vyjádřil nekompromisně. „Mám právo mít pocit, že mi je na zvracení při představě, že uvidím ruský dres na ledě,“ uvedl v podcastu Hokejový boss. „A kdokoliv mi chce tohle právo sebrat, si může trhnout nohou,“ dodal někdejší bek, který působil i v NHL v dresu Atlanty.

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Nyní čtyřicetiletý rodák z Nitry má jasno také v tom, že by za současných okolností proti Rusku nehrál. „S mým mozkem a s informacemi, které mám, si neumím představit, že bych proti Rusům nastoupil,“ prohlásil Valábik, účastník MS 2009.

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„V první řadě jsem Evropan, jsem Slovák, jde mi o zájmy Slovenska. A když někdo mně a mým dětem vyhrožuje jadernými zbraněmi, nevím, co by se muselo stát, abych tomu, kdo vyhrožuje, že vyhladí celý můj národ, fandil,“ přidal bývalý zadák, který si za Kometu Brno zahrál i českou extraligu.

Mezinárodní hokejová federace (IIHF) uvedla, že i když nadále nesouhlasí s návratem ruských hokejistů do mezinárodních soutěží, hledá způsob, jak vyhovět verdiktu CAS. Řešení chce hledat ve spolupráci s národními svazy včetně Ruska. Federace to oznámila v prohlášení po několikadenním jednání své rady.

„Je to právní rozhodnutí a ne morální rozhodnutí, to je třeba si uvědomit,“ komentoval Valábik verdikt CAS.

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