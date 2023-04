Můžeme překvapit republiku, hlásí Češi před MS. Hrozí ale i "totální průšvih"

Česká osmnáctka ve čtvrtek rozehraje hokejové mistrovství světa ve Švýcarsku. V 18:30 ji čeká Slovensko. Svěřenci kouče Jakuba Petra obhajují z loňska čtvrté místo, které se pokusí ještě vylepšit. Pokud se jim to podaří, utnou medailový půst, který trvá od stříbra z roku 2014.

Česká hokejová reprezentace do 18 let na MS 2022 | Foto: www.iihf.com

V přípravě na turnaj Češi porazili Lotyšsko 4:2, ale pak v generálce podlehli Spojeným státům vysoko 2:9.

Nevyrovnaná je i celá jejich dosavadní sezona, kdy dobré turnaje střídají s těmi špatnými.

Trenér Petr proto nechtěl pro šampionát veřejně vyhlašovat žádný cíl. "Bavíme se o tom celou sezonu - tenhle ročník má obrovský potenciál. Myslím, že to může být super a dosáhneme nějakého úspěchu, ale může to být také totální prů*er. A ti kluci to dobře vědí," prohlásil kouč.

"Nejsme lepší než žádný tým na mistrovství světa. Zároveň ale klukům vtloukáme do hlavy, že můžeme porazit kohokoliv. Nepůjdeme do turnaje jako favorité, ale rozhodně tam nepůjdeme ani připodělaní," zdůraznil Petr.

"Během přípravy jsme narazili na řadu překážek, ale já jsem pořád optimista. A jak to říká můj trenérský kolega - úspěch se rodí v krvi, potu a bolesti," doplnil.

"Určitě souhlasím s trenérem," řekl obránce Jakub Dvořák k tomu, že turnaj může pro Čechy skončil úspěchem, ale i fiaskem.

"Máme skvělý tým na to, abychom překvapili celou republiku. Na druhou stranu, když budeme mít výpadky jako v pondělní přípravě proti USA, tak to může být průšvih, těch se musíme vyvarovat," apeloval zadák.

Dvořák už má za sebou 24 zápasů za áčko extraligového Liberce. Je jedním z osmi českých hráčů, kteří ve stávajícím ročníku nejvyšší tuzemskou soutěž okusili. Zhruba třetinu mužstva pak tvoří posily ze zahraničí.

Tým by měli táhnout především brankář Michael Hrabal, obránci Adam Jiříček s Jakubem Dvořákem, jenž bude kapitánem, či jeho asistenti z útoku Eduard Šalé s Dominikem Petrem, trenérovým synem.

"Každý má svoji roli a každý ví, proč tady je, proč tady bude trávit čas a co má dělat, když vleze na led. Máme tu 23 rytířů a bojovníků. A já jsem přesvědčený o tom, že každý z nich udělá všechno pro to, ať se nám ten tajný cíl povede naplnit," uvedl Petr.

Po utkání proti Slovákům vyzvou Češi v sobotu Německo (17:00), den nato obhájce zlata Švédy (17:00) a vystoupení ve skupině zakončí v úterý 25. dubna proti Kanadě (18:30).

Skupinu B tvoří USA, Finsko, Lotyšsko, Norsko a domácí Švýcarsko. Američané obhajují stříbro, Finové bronz.

Do čtvrtfinále play off postoupí nejlepší čtyři celky z každé skupiny, hokejisté obou posledních týmů si to ve vzájemném souboji rozdají o udržení.

I s ohledem na sílu Švédů, kteří čtyřikrát po sobě nechyběli na stupních vítězů a z toho dvakrát slavili zlato, či Kanady, která vyhrála předloni, je pro český tým naprosto zásadní hned vstup do turnaje.

"Čeká nás šest třetin se Slovenskem a Německem a každý si myslí, že to bude procházka růžovou zahradou, ale tak to rozhodně nebude. Mou prací je, aby to kluci pochopili, protože těch šest třetin rozhodne o našem působení v turnaji. Jsou to hrozně důležité zápasy, které nám nejlépe odpoví, jak jsme na tom," poznamenal Petr.