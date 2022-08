My a medaile? To mě vyděsilo. Nemůžeme na ni ani pomýšlet, pálil Rulík před MS

17 let. Tak dlouho čekají čeští junioři na medaili z hokejového mistrovství světa. A podle jejich trenéra Radima Rulíka nic nenasvědčuje tomu, že temná série na nadcházejícím šampionátu skončí.

Druhý pokus. Juniorské mistrovství světa 2022 v prosinci minulého roku předčasně ukončil covid. Nyní se začíná znovu od nuly, což Čechy může těšit. Původní turnaj totiž rozehráli prohrami s Kanadou a Německem.

Tentokrát navíc v kanadském Edmontonu chybí Rusko, které kvůli válce Vladimira Putina na Ukrajině nahradili Lotyši. Jeden favorit tudíž odpadl.

I za této situace však české dvacítce věští medaili málokdo. Když pořadí na stupních vítězů tipovali dva novináři NHL.com, na Rulíkův výběr si nikdo nevzpomněl. Mike Morreale zmínil jen útočníka Jiřího Kulicha, který by podle něj mohl být překvapivou hvězdou šampionátu.

Češi odstartují skupinovou fázi turnaje v úterý ve 20:00 tuzemského času proti Slovensku. Potom narazí na Finsko, Kanadu a Lotyšsko. Relativně schůdného soupeře pro čtvrtfinále nejspíš zajistí jen jedno z prvních dvou míst, neboť ve druhé skupině hrají Švédsko, Spojené státy, Německo, Švýcarsko a Rakousko.

"Jelikož má Česko ve skupině Kanadu s Finskem, zdá se, že je mu předurčeno třetí místo, ale kdo ví… Určitě může zčeřit vody, pravděpodobně na úkor Slovenska, kterému chybí Juraj Slafkovský, Šimon Nemec a Filip Mešár," prohlásil Ryan Kennedy z kanadského časopisu The Hockey News.

Na českém mužstvu vyzdvihl hlavně defenzivu, kde vyčnívá šestka posledního draftu David Jiříček. Zazářit mohou také beci Stanislav Svozil, Tomáš Hamara a David Špaček, syn někdejšího skvělého obránce Jaroslava Špačka.

V útoku mají reprezentaci táhnout kapitán Jan Myšák nebo třeba Kulich, který střelecky kraloval na posledním světovém šampionátu osmnáctek.

"Nemyslím si, že Češi získají medaili, ale favoritům mohou nadělat dost problémů. Já bych s nimi ve čtvrtfinále hrát nechtěl," dodal Kennedyho kolega Steven Ellis.

Přestože favority turnaje jsou Spojené státy, Švédsko, Finsko a hlavně domácí Kanada, někdo může v širším okruhu adeptů na medaili vidět i Česko.

Trenér mladíků Rulík však zůstává hodně při zemi. "Dneska jsem zrovna četl nějaký článek o medaili. Úplně jsem se vyděsil. To píšou lidé, kteří vůbec nemají přehled o tom, s jakými hráči do turnaje jdeme a komu budeme čelit," spustil 57letý lodivod.

"Dokud kádr nebudeme mít z 80 procent z hráčů, kteří hrají v zámoří na farmě nebo v Evropě dospělý hokej za áčko, nemůžeme na medaili vůbec pomýšlet. Dokonce se ani nemůžeme bavit o tom, že budeme ostatním konkurovat," vysvětlil svůj postoj Rulík.

Jeho svěřenci dohromady odehráli ve významných profesionálních soutěžích kolem 450 zápasů. Pro srovnání - ve finské dvacítce je to více než 1700 duelů.

Podle některých hlasů je rozdíl daný i tím, že trenéři v české extralize nejsou odvážní a nedávají juniorům adekvátní prostor. "Já si to nemyslím," prohlásil Rulík. "Nechci mluvit za všechny trenéry, nevím, ale působí to na mě tak, že oni brzdou nejsou. Naopak. Jakmile mají talentovaného hráče, který je na tom dobře bruslařsky, tak ho zařazují do extraligy. Příkladem jsou Kulich nebo Jiříček. Ti kluci na to měli."

Před 22 lety Rulík slavil s českou dvacítkou zlato coby trenérský asistent Jaroslava Holíka. Později byl u dvou nezdarů, kdy Češi nepřešli čtvrtfinále.

Nyní by byl velkým úspěchem i postup mezi nejlepší čtyřku. "Na turnaji se budeme snažit uhrát maximum, ale kvalita soupeřů je obrovská. Kanada, Amerika, Švédsko i Finsko jsou někde jinde," dodal Rulík.