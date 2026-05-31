Překvapivý medailista. Norové zaskočili Kanadu a slaví bronz z mistrovství světa

Norští hokejisté porazili na mistrovství světa v Curychu v utkání o 3. místo senzačně Kanadu 3:2 v prodloužení a získali první medaili v historii světových šampionátů. V čase 63:32 rozhodl jednadvacetiletý útočník Noah Steen. Norové předtím ztratili v závěru základní doby při hře Kanaďanů bez gólmana dvoubrankový náskok.
Svěřenci kouče Pettera Thoresena otevřeli skóre trefou Emilia Pettersena v sedmé minutě, ve druhé části zvýšil Stian Solberg. Skvěle chytajícího Henrika Haukelanda překonal až v čase 58:44 Robert Thomas, který pak poslal osm sekund před sirénou zápas do prodloužení. Oba góly dal při hře Kanady bez gólmana. Poslední slovo měl však Steen.
Norové se poprvé zúčastnili MS v roce 1937 a dnešním ziskem medaile vylepšili čtvrté místo, na které dosáhli v roce 1951 v Paříži. Tehdy zasáhlo do turnaje jen sedm týmů.
Vance tráví moc času hádkami na sítích, měl by je omezit, míní Bílý dům
Představitelé Bílého domu včetně jeho personální šéfky Susie Wilesové doporučili americkému viceprezidentu J. D. Vanceovi, aby na čas přestal používat sociální sítě.
Havlíček: Explosii by bylo ideální prodat ještě letos, zájemců je zhruba šest
V případě, že by bylo rozhodnuto o prodeji pardubické společnosti Explosia, nejlepší by bylo obchod uzavřít v tomto roce nebo v roce 2027. V diskusním pořadu Poledne s Moravcem to uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO).
Týmová bitva o letenku do Mexika skončila českou výhrou nad Kosovem
Čeští fotbaloví reprezentanti v předposledním přípravném utkání před mistrovstvím světa v Americe porazili doma Kosovo 2:1. Svěřenci trenéra Miroslava Koubka rozhodli zápas v Praze na Letné už v úvodním dějství, kdy se trefili Tomáš Ladra s Adamem Hložkem. V 80. minutě snížil střídající Lindon Emërllahu.
ŽIVĚ Dron, který v noci spadl v Rumunsku, byl ruský, potvrdilo vyšetřování
Další analýza dronu, který v noci na pátek narazil do panelového domu v rumunském městě Galati a zranil dva lidi, jednoznačně ukázala, že patřil ruské armádě. Dnes to podle agentury AFP uvedl rumunský prezident Nicušor Dan.
Pavel věří ve společnou účast prezidenta i premiéra na summitu NATO
Prezident Petr Pavel věří, že na červencový summit Severoatlantické aliance NATO nakonec pojede on i premiér Andrej Babiš (ANO), každý by se mohl věnovat jiné části. Pavel to řekl v České televizi.