Přeskočit na obsah
Benative
31. 5. Kamila
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Překvapivý medailista. Norové zaskočili Kanadu a slaví bronz z mistrovství světa

ČTK

Norští hokejisté porazili na mistrovství světa v Curychu v utkání o 3. místo senzačně Kanadu 3:2 v prodloužení a získali první medaili v historii světových šampionátů. V čase 63:32 rozhodl jednadvacetiletý útočník Noah Steen. Norové předtím ztratili v závěru základní doby při hře Kanaďanů bez gólmana dvoubrankový náskok.

IIHF World Championships - Bronze Medal Game - Canada v Norway
Radost hokejistů NorskaFoto: REUTERS
Reklama

Svěřenci kouče Pettera Thoresena otevřeli skóre trefou Emilia Pettersena v sedmé minutě, ve druhé části zvýšil Stian Solberg. Skvěle chytajícího Henrika Haukelanda překonal až v čase 58:44 Robert Thomas, který pak poslal osm sekund před sirénou zápas do prodloužení. Oba góly dal při hře Kanady bez gólmana. Poslední slovo měl však Steen.

Norové se poprvé zúčastnili MS v roce 1937 a dnešním ziskem medaile vylepšili čtvrté místo, na které dosáhli v roce 1951 v Paříži. Tehdy zasáhlo do turnaje jen sedm týmů.

Aktualizujeme

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
International Friendly - Czech Republic v Kosovo
International Friendly - Czech Republic v Kosovo
International Friendly - Czech Republic v Kosovo

Týmová bitva o letenku do Mexika skončila českou výhrou nad Kosovem

Čeští fotbaloví reprezentanti v předposledním přípravném utkání před mistrovstvím světa v Americe porazili doma Kosovo 2:1. Svěřenci trenéra Miroslava Koubka rozhodli zápas v Praze na Letné už v úvodním dějství, kdy se trefili Tomáš Ladra s Adamem Hložkem. V 80. minutě snížil střídající Lindon Emërllahu.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama