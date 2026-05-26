Přehlédnutý zkrat české hvězdy. Nor se jen smál a připomněl děsivou statistiku

Mohli si zajistit, že ve své skupině skončí nejhůř druzí a vyhnou se těžkému čtvrtfinálovému soupeři. Místo toho čeští hokejisté o tuto možnost téměř přišli. I proto jednoznačnou prohru s Norskem na mistrovství světa snášeli těžce. Vyloženě ujel obránce Filip Hronek.
Fribourg (od našeho zpravodaje) – Osmadvacetiletý Hronek je největším esem na aktuální české soupisce, trenér Radim Rulík mu na ledě dává více prostoru než komukoliv jinému.
Proti Norsku však zadák Vancouveru ze severoamerické NHL nezářil. Prožil drsný večer.
Ani jednou nevystřelil, byl u prvních dvou inkasovaných gólů a navíc se musel potýkat s nevyžádanou pozorností od mladého útočníka Noaha Steena.
Ten je s pěti góly nejlepším norským střelcem na turnaji, ale v kariéře proslul i jako provokatér. Proti Česku si logicky všímal Hronka coby hlavní hvězdy.
Třeba po úvodní norské brance ze třetí minuty si českého beka vyhlédl u tyčky a jásal kousek od jeho obličeje.
Nejzásadnější moment přišel po finálním hvizdu. Steen si to nabruslil přímo k české sedmnáctce a prohodil pár pichlavých slov. To už český neudržel nervy a provokatéra sekl hokejkou do nohy.
Rozhodčí nicméně potrestali jen vysmátého Nora. Dvěma minutami za nesportovní chování.
„Myslím, že byli prostě naštvaní, protože prohráli. To je normální,“ komentoval pak Čechy Steen.
Standardně neproběhlo ani závěrečné podávání rukou. Steen se už už dostával k Hronkovi, ale sudí Nora odtáhli pryč.
„Nejsme nejšikovnějším týmem na turnaji, takže se protivníkům musíme dostat pod kůži. Musíme je utahat, donutit je, aby se soustředili na jiné věci. To je jeden z mých úkolů,“ vysvětloval provokace 21letý Steen.
Patří k současné vlně norských talentů, kteří prošli draftem NHL. On sice až v sedmém kole, ale v této sezoně se v nejvyšší švédské lize zlepšil natolik, že od Tampy dostal smlouvu. Na jaře už si krátce zahrál na klubové farmě v AHL.
Za vrchol kariéry ale dost možná považuje současné tažení na světovém šampionátu. Norsko nejenže po dlouhých 14 letech proniklo do čtvrtfinále, ale dokonce je blízko druhému místu ve skupině.
„Absolutně neuvěřitelné. Tomu říkám úspěch! Jsem na kluky strašně pyšný,“ radoval se po pondělní výhře 4:1. „Hráli jsme proti Čechům a přestříleli je 27:16 nebo tak nějak,“ kroutil hlavou.
Skoro se trefil. Bylo to 26:18.
Podrobný pohled je ještě více zarážející. Ve druhé třetině hráli favorizovaní Češi dvě přesilovky (jediné početní výhody v celém utkání), ale na střely stejně prohráli 7:9. A v posledním dějství, kdy nutně potřebovali srovnat, trefili bránu čtyřikrát…
„Střel bylo málo,“ uznal reprezentační forvard Jiří Černoch. „Situace jsme přehrávali. A když už chceme vystřelit, soupeř to zblokuje. Snažíme se na tom pracovat celý turnaj. Těžké... Ani nevím, co s tím. Snažíme se to hrát jednoduše, ale nejde to.“
