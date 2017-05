Pozor na Finy, nejsou tak slabí. Ta nakládačka je může akorát vyhecovat, říká asistent Prospal

před 6 minutami

Václav Prospal jako asistent trenéra nevěří tomu, že by Finové byli tak slabí, jak ukázal včerejší výsledek s Francií. Do večerního zápasu je proto třeba jít s pokorou. | Foto: Milan Kammermayer

Finská média odepisují svůj tým, útočí na trenéra Lauri Marjamäkiho, už se dokonce mluví o jeho odvolání. Čeští hokejisté dnes večer (20:15) narazí na soupeře, kterého včera debaklem 5:1 zostudila Francie. Jednoho z největších favoritů skupiny mohou dorazit, asistent trenéra Václav Prospal ale po ranním tréninku mluvil o pokoře. "Určitě nejsou tak slabí, budou se chtít za včerejší výsledek rehabilitovat. Půjdou na nás s úplně jinou vůlí," řekl.

Paříž (od našeho zpravodaje) - Čeští hokejisté dnes ve 20:15 hrají na mistrovství světa s Finskem, a to nečekaně v roli velkých favoritů. Nahrávají tomu nečekané okolnosti a atmosféra kolem týmu soupeře, který na turnaji hraje špatně a do toho vstřebává ostudnou prohru 1:5 s Francií.

"Na tom zápase jsem byl. První dvě třetiny byli Francouzi dokonce lepší. Taky si ale myslím, že finský tým tak slabý není. Ta nakládačka je akorát vyhecuje," prohlásil asistent trenéra Václav Prospal.

Mluvil o pokoře, zodpovědnosti. Zatímco finská média spekulují, zda by řešením nebylo rovnou odvolat trenéra, český tým Finsko podcenit nechce. A dál jej považuje za jednoho z nejsilnějších soupeřů ve skupině.

"Už jen proto, co se stalo včera, půjdou do zápasu s daleko větší vůlí," řekl Prospal.

Zároveň potvrdil sestavu, v jaké dnes Češi nastoupí: David Pastrňák bude stejně jako na konci předchozího zápasu s Běloruskem hrát po boku Jakuba Voráčka, do branky se vrátí Petr Mrázek.

Finsko řeší své problémy, vy vypadáte po zápase s Běloruskem, že jste ve velké pohodě. Jaký čekáte zápas?

"Fini budou hladoví. Včerejší výsledek pro ně moc nehovořil, byli jsme se na ten zápas podívat. Dokonce si myslím, že první dvě třetiny byli Francouzi i lepší. A co si myslím určitě, ten finský tým zas tak slabý není. Budou se proti nám chtít za ten včerejší výsledek rehabilitovat."

Co vás na výkonu Finska zarazilo, čím si tu nakládačku od Francouzů vysvětlujete?

"Překvapily mě góly z předbrankového prostoru, první dva z dorážky, třetí tečovaný. Takové góly dneska padají, i náš tým musí chodit do těchhle míst, kde to bolí, kde schytáváte rány. A další věc, která se mi na Francouzích líbila, bylo jejich nasazení. A nadšení. Dohrávali každý souboj, v prvních dvou třetinách toho moc Finům nedovolili."

Zůstane stejná sestava jako na konci zápasu s Běloruskem, tedy že Jakub Voráček nastoupí ve formaci s Davidem Pastrňákem a Tomášem Plekancem?

"Ano. A chytat bude Mrázek."

Věříte, že spolupráce s Voráčkem dokáže probudit zatím nulového střelce Pastrňáka?

"Chceme to prohodit, oživit. Druhá lajna se nám zdála taková nemastná neslaná, tak jsme zareagovali. Uvidíme jestli to dnes proti Finům bude mít stejný efekt, jako na konci zápasu s Běloruskem."

Finové jsou pod velkým tlakem veřejnosti, mluví se o odvolání trenéra. Kolem týmu je dusno, bude na ně chtít vlítnout, aby ještě více znervózněli. Nebo chcete hrát opatrněji?

"Nemůžeme jenom bezhlavě útočit, oni se všichni dobře vrací. Vždycky mají všech pět hráčů vzadu, nemůžeme na ně jít a zapomenout na obranu. Musíme být připraveni na prvních deset minut. Už jen proto, co se jim stalo včera. Do zápasu půjdou s daleko větší vůlí."

V záplavě kritiky Finové věří alespoň v jednu věc: jejich technickému týmu by zápas s vámi mohl vyhovovat, protože nebudete bránit tak jako Bělorusové nebo Francie. Co vy na to?

"To už je každého názor, každého věc. Pro nás je důležité, aby připraveni byli naši hráči a navázali na výkon ze třetí třetiny proti Bělorusku."

Zatímco vy jste mohli odpočívat, Finové včera hráli zápas. Jaroslav Špaček to označil jako výhodu, souhlasíte?

"Určitou roli to hrát může, ale oni už zase mohou být rozehraní. A to, že dostali takovou nakládačku, je může akorát vyhecovat k lepšímu výkonu. Takže na to musíme být připraveni a vstoupit do zápasu s pokorou. Na cestě k tomu čtvrtfinále je pro nás důležitý. Musíme se plně koncentrovat celých šedesát minut, být připraveni od začátku."