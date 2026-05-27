Pospíšil je směšný, znělo po emotivním konci. Šatan zarazil výrokem o českých sudích

Slovenští hokejisté odstartovali mistrovství světa ve Švýcarsku čtyřmi výhrami v řadě. A stejně nepostoupili. Definitivně o tom rozhodla úterní porážka od Švédska, při níž naplno propukla slovenská frustrace.
Fribourg (od našeho zpravodaje) – Slováci do zápasu proti favoritovi skvěle vlétli a vedli 1:0, ale finišovali marným doháním manka 2:3.
Když švédský kapitán Oliver Ekman-Larsson minutu a čtvrt před koncem přidal čtvrtý gól střelou do prázdné brány přes celé hřiště, Slováci věděli, že bod potřebný k postupu nezískají. A už tak vyhrocený zápas se ještě zostřil.
Bouřlivák Kristián Pospíšil, který běsnil i ve federálním derby, začal peskovat sudí – Čecha Ondráčka a Nora Wannerstedta. Měl za to, že v momentě rozhodující rány Ekmana-Larssona ho jiný Švéd nedovoleně hákoval.
Na švédské stanici Viaplay nad tím kroutili hlavou. „Je směšné, že si na tohle stěžuje právě Kristián Pospíšil. Vždyť se vůbec nic nestalo. Je vážně směšný,“ prohlásil bývalý vynikající obránce Mattias Norström.
Útočník extraligové Komenty, který na šampionátu nastupoval s mladším bratrem Martinem, si pak ostře vyměňoval názory i se samotným Ekmanem-Larssonem.
Při pozdějším přerušení hry ještě přituhlo. Švédský kapitán totiž vyhodil puk na slovenskou střídačku. Dle svých slov nezáměrně.
„Přijel jsem se za to omluvit, snažil jsem se být zdvořilý,“ vysvětloval po utkání. „Oni mě ale obvinili, že jsem to udělal schválně. Pak se to hodně vyhrotilo a já jsem zareagoval.“
Hokejový svět obletěly záběry, jak Ekman-Larsson pořvává na slovenského trenéra Vladimíra Országha. „Kdo ku*va seš?“ pronesl opakovaně na adresu bývalého útočníka, který se prosadil i v NHL, ale nezazářil tam tolik jako Švéd.
Országh se k tomu po utkání nevyjadřoval. Komentoval ale třeba emotivní bratry Pospíšily, kteří patřili k tahounům reprezentace, ale také se často pouštěli do potyček. Ne vždy tím týmu prospěli.
„Patří to k nim. Často je to na hraně, ale oni potřebují emoce, aby hráli dobře,“ líčil trenér. „Byli důležitou součástí mužstva. Víme o tom, že v některých situacích musí s emocemi lépe pracovat. Musí vědět, kdy přidat a kdy ubrat.“
Měl i důvody ke chvále. Mladé mužstvo, které vykrystalizovalo po obrovském množství omluvenek, herním projevem zaujalo. „Kluci si zasloužili postoupit. Nakonec se ale vždycky počítají body – a těch jsme měli málo,“ nevymlouval se Országh.
Zarazil naopak generální manažer výběru a šéf slovenského hokeje Miroslav Šatan, když odpovídal otázku, jestli Slováci během turnaje podali z nespokojenosti podnět na rozhodčí k hokejové federaci IIHF.
„Ano, podali. A dostali jsme na to odpověď. V posledních dvou zápasech jsme dostali české rozhodčí… Takže co vám na to mám říct?“ vykládal.
Zda čeští sudí mohli Slovensku uškodit, případně v jakých situacích se tak stalo, ale nerozvedl. „Dál to komentovat nebudu, je to zbytečné,“ uťal další debaty o mužích v pruhovaném.
Artis vyděsil Slovácko, to ale bylo vše. Prvoligista otočil a je krok od záchrany
Fotbalisté Slovácka otočili vývoj úvodního utkání baráže o první ligu a zvítězili v Brně nad Artisem jednoznačně 4:1.
Magyar se v pátek kvůli zmrazeným evropským fondům setká s von der Leyenovou
Nový maďarský premiér Péter Magyar ve středu uvedl, že se v pátek v Bruselu setká s předsedkyní Evropské komise (EK) Ursulou von der Leyenovou, jednat budou o uvolnění zmrazených evropských fondů. Ve středu o tom informovala agentura Reuters.
„Bezmocný vztek.“ Ukrajinský expert se vysmál ruskému útoku ničivým Orešnikem
„Zlom nastal,“ tvrdí ukrajinský vojensko-politický komentátor Jevhen Dykyj, podle něhož je nyní i pro západní spojence „jasné, že Ukrajina skutečně může zvítězit“, a ne jen přežít a nějak vydržet do konce války. Ruský víkendový útok na Kyjev je pak podle něj demonstrací bezmocného vzteku. Dykyj to uvedl v rozhovoru pro ukrajinská média.
Epický konec, šílené scény. Kolabujícího Menšíka nechali ležet, nechápal ani slavný Američan
Bláznivý zápas s ještě bláznivějším zakončením viděli fanoušci na pařížském kurtu číslo 6. Jakub Menšík a Mariano Navone sehráli v extrémním počasí drama, jaké se jen tak nevidí. Český tenista nakonec pětisetovou bitvu vydřel a postupem do 3. kola vylepšil své maximum na Roland Garros. Na konci zápasu přitom sotva chodil a po mečbolu museli do akce zdravotníci.
ŽIVĚ Zelenskyj požádal Trumpa o další rakety na protivzdušnou obranu
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v dopise svému americkému protějšku Donaldu Trumpovi a Kongresu Spojených států požádal o dodání dalších raket na protivzdušnou obranu. Těch má Ukrajina kritický nedostatek v situaci, kdy Rusko zesílilo útoky na Kyjev a dalšími údery hrozí. O dopise ve středu informovaly tiskové agentury AFP a Reuters. Ukrajina se pátým rokem brání ruské vojenské invazi.