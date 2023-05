Senzační účastník MS v Česku. Splnil se nám sen, slaví Poláci postup po věčném čekání

Polsko si zahraje na hokejovém mistrovství světa 2024 v Praze a Ostravě. Mezi elitou se tak objeví po dlouhých 22 letech. Postup vybojovalo na šampionátu druhé nejvyšší úrovně v britském Nottinghamu.

O svém povýšení Poláci definitivně rozhodli páteční výhrou 6:2 nad Rumunskem.

Předtím porazili také Litvu, Itálii a Jižní Koreu, podlehli jen domácím Britům 4:5 v prodloužení. Celkově prosvištěli turnajem se skóre 28:9.

"Je to úžasné. My všichni jsme o to usilovali celý život, teď se nám sen splnil," radoval se z postupu útočník Alan Lyszczarczyk, který v uplynulé sezoně odehrál 14 zápasů za extraligový Třinec a také hostoval v druholigovém Frýdku-Místku.

"Vážně je to úžasné," přidal kapitán Polska Krystian Dziubiński. "Na postup do elitní skupiny jsem jako mnozí naši hráči čekal od dětství. Měli jsme tu pár kluků, kteří věděli, že by to mohla být jejich poslední šance."

"Povedlo se, jdeme mezi elitu. A budeme připravení," oznámil 34letý forvard.

Zatím není jasné, jestli Poláci budou hrát v Praze, nebo Ostravě, která leží jen pár kilometrů od polských hranic. Podobu skupin určí výsledek nadcházejícího šampionátu v Rize a Tampere. Organizátor pak může udělat jednu změnu.

Poláci se mezi elitou naposledy objevili na MS 2002 ve Švédsku, kde po zpackané základní skupině hráli o udržení. Tam mezi čtyřmi týmy skončili druzí, ale stejně sestoupili, protože čtvrté Japonsko coby vítěz - později zrušené - asijské kvalifikace vypadnout nemohlo.

Od té doby se Polsko několikrát přiblížilo návratu, také ale řadu let hrálo až třetí nejvyšší úroveň mistrovství světa.

Znovu se Polákům začalo dařit v posledních letech. Před zimní olympiádou v Pekingu 2022 na úkor Kazachstánu nečekaně postoupili do závěrečné kvalifikace a rok nazpět povýšili z MS třetí kategorie.

Teď udělali další krok vzhůru, pomohla jim i řidší konkurence po vyobcování Ruska a Běloruska ze světového hokeje kvůli ruské válce na Ukrajině.

V Nottinghamu byla pro Poláky klíčová výhra 4:2 nad mírně favorizovanou Itálií, která pod vedením slavného kanadského trenéra Mikea Keenana vyrazila na šampionát hned s osmi hokejisty narozenými v Severní Americe.

To Polsko mělo v kádru jediného naturalizovaného cizince - rodilého Američana Johna Murrayho. Pětatřicetiletý brankář si v zámoří vydělával zpravidla v ECHL, kde sídlí druhé farmy klubů NHL, v Polsku chytá od roku 2013.

Postoupivší partu dal dohromady slovenský trenér Robert Kalaber, čerpal prakticky jen z polské nejvyšší soutěže. Nejvýraznější zahraniční posilou byl útočník Pawel Zygmunt z extraligového Litvínova. Počítat se dá i již zmíněný Lyszczarcyk, který se před odchodem do Krakova na konci ledna zkoušel prosadit v Třinci.

Další v tuzemsku známý Polák Aron Chmielewski do Anglie neodletěl, protože v době začátku šampionátu akorát dohrál za třinecké Oceláře vítěznou finálovou sérii proti Hradci.

Polsko si však poradilo i bez něj a může se těšit na elitní skupinu s hokejovými velmocemi a hvězdami NHL.