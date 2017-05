Chybí nám střelecký instinkt, soudí Plekanec a naznačil, že v reprezentaci nejspíš skončí

před 1 hodinou

Tomáš Plekanec neprožil dobrý šampionát. Vzorně přijel Česko reprezentovat na desáté mistrovství světa, ale v osmi zápasech nezaznamenal jediný bod. Podle něj musí česká reprezentace zapracovat jak na obranné činnosti, tak na efektivitě v zakončení. "Rusáci vymetou víko, ale my si ještě přihráváme," prohlásil zklamaně po čtvrtfinále. Zároveň naznačil možný konec v reprezentaci. "Nároďáku si strašně vážím, ale už těch šancí moc nebude," řekl.

Jak se cítíte bezprostředně po vyřazení? Co bylo v zápase špatně?

Nevyužili jsme naše šance a končíme dříve, než jsme chtěli. Dneska jsme na to ale neměli. Asi od desáté minuty první třetiny nám Rusové nedali možnost se zápasem něco udělat.

Byli Rusové skutečně tak silní, že se s tím nedalo nic udělat?

Měli jsme dobrý začátek. Tam, kdybychom dali gól, tak by to utkání vypadalo jinak a měli bychom šanci. I později jsme měli příležitosti, ale prostě to tam nespadlo. Ale celkově myslím, že jsme si moc nečuchli.

Byl klíčový ten druhý gól, který jste obdrželi během ruské přesilovky?

Já myslím, že ne. Bylo to v první třetině 0:2 a stále bylo dost času se zápasem něco udělat. Nemyslím si, že by to bylo ztracené. Ale měli jsme málo šancí, a na to jsme doplatili.

Co chybělo ve vaší hře, abyste si ty šance vypracovali?

Měli jsme více střílet, více se tlačit do branky. Hrát více a lépe s pukem, prostě zlepšit všechno. Snaha tam sice byla, ale takové to umění, dát gól jako oni, to nám chybělo.

Byla útočná hra a nízká produktivita problémem celého turnaje?

Asi ano, je pravda, že jsme se v útoku celou dobu docela trápili. Ale začíná to od obrany. Musíme lépe bránit. Strašně moc nám pomohl Francouz, který i dnes chytil spoustu ruských příležitostí. Máme spoustu talentovaných hráčů, ale bránění musíme zlepšit. Pouštíme soupeře do mnoha šancí, i když z nich třeba nedostáváme tolik gólů. Druhý tým pak nabude sebevědomí a celých šedesát minut to není ono.

Tým vypadal před šampionátem silně. Ale nakonec to vypadá, že jste si mistrovství ani neužili…

Já nevím. Je to velké zklamání, vždycky chcete více než čtvrtfinále. Prostě jsme dneska nedali góly. Na druhou stranu ve skupině jsme měli už před posledním zápasem zajištěný postup. Netrápili jsme se do konce jako někteří ostatní.

Pořád se míchalo s prvními dvěma formacemi. Moc si to nesedlo, že?

Asi ne. Čekalo se od toho víc. Ale jak říkám, myslím si, že musíme lépe bránit. Je strašně těžké dát gól, protože všichni dneska dobře brání. Nejsme do toho útoku tak hrr jako třeba Rusáci, kteří mají šanci a vymetou víko. My si pořád nahráváme nebo je to taková polostřela.

Vy jezdíte pravidelně reprezentovat, ale od roku 2012 čeká česká reprezentace na medaili. Je to jen náhoda, že se nepovedla utkání o třetí místo, anebo je v tom něco jiného?

Já nevím, tohle nechci hodnotit. To ať zhodnotí jiní. Já jsem strašně rád za medaile, které mám. V posledních letech to bohužel nevycházelo, ale já myslím, že ty hráče pořád dobré máme. Jenom potřebujeme nějaký turnaj, kde by si to sedlo, kde by to vycházelo. Ten tým bude oslavovaný, bude se říkat, jak je super. Ten čas zase přijde.

Celkově tedy zlepšit bránění?

Asi tak. Zlepšit obranu, ale taky dávat góly no. Mít takový větší klid v zakončení jako dneska třeba Kučerov, který svou střelou vymetl víko. My z něčeho takového gól nedáme, pak nám chybí sebevědomí.

Znovu jste přijel na mistrovství světa. Neříkáte si pak po prohraném čtvrtfinále, že to zklamání člověk ani neměl zapotřebí?

Ne, já jsem rád za každé mistrovství. Je to obrovská čest, hrát za nároďák. Myslím, že už toho z mé strany moc nebude. Je to čest a každý hráč by si toho měl vážit. Všichni si toho musejí strašně vážit. Pro mě je tech deset mistrovství, co jsem odehrál, neocenitelných.

Po třicítce už vyřazení ve čtvrtfinále bolí více?

Ta šance může přijít zase za rok. Ale záleží na každém, jak se cítí. Každý pak přemýšlí, jestli to má cenu, jestli má tomu týmu co dát. Jak říkám, u mě už těch šancí asi moc nebude.

Jsou ale hráči, kteří reprezentují do čtyřiceti…

Ne, ne (smích). Takoví hráči už nebudou.

Olympiáda bude nejspíš bez hráčů z NHL. Jak se vám zde líbily výkony českých hráčů, kteří působí v Evropě?

Určitě se mi ti hráči líbili, hráli výborně. Dokonce myslím, že patřili mezi naše nejlepší hráče. Kluci z KHL nebo ze Sparty patřili mezi nejlepší. Vyhovuje jim to tady na tom hřišti, sedli si.

Mrzí vás, že jste na turnaji vůbec nebodoval, ačkoliv se nedíváte na osobní statistiky?

Samozřejmě je to zklamání. Určitě se ode mě čekalo víc, nějaký bod jsem nahrát měl. Jsem zklamaný, že jsem nebyl schopen ve hře do útoku přispět více. Ale byl bych spokojený, kdybych měl nula bodů a prošli jsme do semifinále.