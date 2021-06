Pešán bude proti Slovákům šetřit opory, na tribuně zůstanou Hronek, Vrána i Kubalík

Hokejová reprezentace nastoupí do dnešního posledního zápasu v základní skupině A proti Slovensku bez řady klíčových hráčů.

Vzhledem k jistotě postupu se trenéři rozhodli dát volno brankářské jedničce Šimonu Hrubcovi, obránci Filipu Hronkovi i útočníkům Janu Kovářovi, Dominiku Kubalíkovi, Jakubu Vránovi a Jiřímu Sekáčovi. Důležité hráče budou šetřit i Slováci, nenastoupí například kapitán Marek Ďaloga nebo Marek Hrivik.

"Všichni víme, že je rozhodnuto a postoupili jsme do čtvrtfinále. Kluci sestavu ví a domluvili jsme se, že ji nebudeme dopředu publikovat," řekl dopoledne asistent trenéra Jaroslav Špaček v on-line rozhovoru novinářům. Pětasedmdesát minut před začátkem utkání bylo jasno, neboť Mezinárodní hokejová federace sestavu zveřejnila.

Místo pěti hráčů do pole základního kádru dostanou šanci obránce Michal Moravčík a útočníci Lukáš Radil, Adam Musil a Matěl Blümel. Na větší vytížení se může těšit i Tomáš Zohorna, který v předešlém zápase proti Dánsku nastupoval jako třináctý útočník. Zohorna také převzal místo Kováře kapitánské "céčko".

"Jde spíše o to, abychom vybrali nejlepší hráče pro čtvrtfinále. Když budeme systému věřit a dodržovat ho, všichni uvidí, že funguje. Nesmí to být tak, že si jdeme jen zahrát. O tom dnešní zápas rozhodně není," řekl Špaček.

Skutečnost, že Češi nemusí k postupu do play off proti Slovensku bodovat, považuje bývalý vynikající obránce za velké plus. "Trošku to z nás spadlo. Postoupit na deset bodů a mít zápas k dobru, je spíše úleva pro všechny. Myslím si, že poslední třetinou proti Švédsku jsme se odrazili od dna a pořád to není ono. Dnes to bude o tom, že chceme dodržovat systém, ale na hráče nebude takový tlak," řekl Špaček.

Slováci na šampionátu zatím získali 12 bodů, když dokázali porazit i Rusko. Prohráli jen se Švédskem a Švýcarskem. "Hrají stejným systémem, jakým bychom chtěli hrát my. Myslím si, že to o hodně lépe dodržují a to je věc, na kterou jsme se dnes při poradě zaměřili," přiznal Špaček.

Hlavní kouč Filip Pešán předpokládá, že Česko čeká zcela odlišný zápas než v pondělí proti Dánsku. "Slováci hrají rychlý agresivní ofenzivní hokej nahoru a dolů, stejný styl sedí i nám. Dánové hráli hodně defenzivně a obětavě, zblokovali spoustu střel. Jsou to velcí chlapi, brání okolo brány, červenou a modrou čáru. Hrajete pořád do plných, hokej na hraně juda nám evidentně nesedí. Myslím, že ten zápas se Slováky nám bude sedět určitě mnohem více," uvedl Pešán.

Český tým se ve čtvrtfinále utká s Finskem nebo s USA, teoreticky sice ještě může poskočit na druhé místo skupiny, s tím ale Špaček nepočítá. "Když vidím rozlosování, tak jsou to spíše první dva mančafty, které by na nás měly vyjít," předpokládá Špaček. Kdo by byl lepší, odhadovat nechtěl. "Finy známe o hodně více, hráli jsme proti nim několikrát na Euro Hockey Tour. Makají, dřou a dodržují systém. Tím vyhráli i mistrovství před dvěma lety. Amerika je nevyzpytatelná, ale třeba by seděla hráčům ze zámoří. Myslím si, že je to jedno. Důležité je, že jsme postoupili a musíme to vyšperkovat tak, abychom byli na jednoho nebo druhého soupeře připraveni," dodal Špaček.

Předpokládaná sestava: Will (Kváča) - Hájek, Moravčík, Klok, Sklenička, Šustr, Šulák, D. Musil - Zadina, Chytil, Flek - Lenc, M. Špaček, M. Stránský - Radil, R. Hanzl, Smejkal - A. Musil, T. Zohorna, Blümel.