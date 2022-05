Němci? Už nemají jen hráče, kteří to řežou, říká Gross. Očekává další "finský souboj"

Kdyby řekl ano, stál by teď na střídačce českého národního týmu po boku Kariho Jalonena. Ale kouč Pavel Gross v březnu nabídku po zralé úvaze odmítl. Hokejový šampionát pozoruje na dálku z Německa, kde se usadil jako hráč v 90. letech a kde od počátku tisíciletí trénuje. Právě Němci budou ve čtvrtek soupeřem Čechů ve čtvrtfinále mistrovství světa.

Tampere (od našeho zpravodaje) - Češi se před posledním zápasem ve skupině proti Finům ocitli ve schizofrenní situaci. Výhra za tři body by jim do čtvrtfinále přihrála Kanadu, jakýkoliv jiný výsledek znamenal jít proti papírově schůdnějšímu Německu.

Finové vyřešili otázku jasným vítězstvím 3:0 a Čechům přiřadili Němce. Pavel Gross však "volbě" soupeře žádnou váhu nepřikládá, v play off se podle čtyřiapadesátiletého trenéra rozdíly stírají.

Rodák z Ústí nad Labem odešel do Německa ze Sparty v roce 1990 a v tamní nejvyšší soutěži odehrál dvanáct ročníků. Pak plynule přešel na trénování, jméno si udělal hlavně ve Wolfsburgu a necelé čtyři sezony vedl ambiciózní Mannheim. Před třemi lety s ním získal titul.

Nedlouho poté, co Gross v březnu odmítl nabídku od českého národního mužstva, byl z Mannheimu poněkud překvapivě odvolán. Nové angažmá ještě nemá, a tak teď světový šampionát sleduje u televize.

Jací jsou Němci pro Čechy soupeř do čtvrtfinále? Schůdný?

Nevím, jaký soupeř je z vašeho pohledu schůdný. (úsměv) Neřekl bych, jestli je nějaký soupeř lepší nebo horší. V play off platí určité zákony a potřebujete tam být mentálně na top úrovni. Potřebujete, aby si všechno sedlo.

U Němců se vždy na prvním místě mluví o důrazu a zarputilosti. Je to podle vás zase největší devíza letošního týmu?

Myslím, že ano. Hrají jako mančaft solidně, skupinu začali a zakončili porážkou, ale mezitím vyhráli pět zápasů. Hrají týmově, navíc mají v kádru kluky, kteří umí dávat góly. Mají tam mladé hráče, kteří nejsou jen od toho, aby to řezali, ale opravdu umí hrát hokej.

A rozhodně to neberou tak, že by ve čtvrtfinále měli splněno, viďte? Nebudou chtít přijmout roli outsidera.

Vůbec ne. Olympiáda pro ně skončila zklamáním, vypadli v osmifinále. Teď se chtějí ukázat v lepším světle, půjdou do toho naplno. Ostatně jako každý tým v play off, těším se na dobrý zápas.

Troufnete si odhadnout procentuální šance obou týmů?

Ne, nechci spekulovat. Nejsem nablízku žádnému z týmů, jen se těším na hezký zápas. Nemyslím si, že by někdo byl favorit.

Cítíte u Němců hlad po úspěchu? Od stříbra na olympiádě 2018 jsou pravidelnými účastníky čtvrtfinále, vloni v Rize byli čtvrtí.

Rozhodně. Podle mě je škoda, že kádr není až takový, jaký by mohl být. Třeba pět solidních kluků zůstalo doma, zranil se Tim Stützle. I přesto mají solidní mužstvo, uvidíme, na co to bude stačit.

Koho v něm postrádáte?

Třeba útočníka Patricka Hagera, který šampionáty dlouho objížděl. Pak dále Nico Krämmer, ten hraje v Mannheimu velmi dobře defenzivní roli, nebo Markus Eisenschmidt. Líbil se mi i Manuel Wiederer nebo Marco Nowak.

Nechybí však sešlost starých známých jmen, jako jsou útočníci Matthias Plachta, Marcel Noebels nebo Leo Pföderl. Vzadu hraje hvězdný Moritz Seider z Detroitu.

Jasně, to jsou stálice a velmi dobří hráči. Se Seiderem hrají vzadu Moritz Müller, Korbinian Holzer. Ta německá kostra zůstává pořád stejná.

Češi a Němci hráli proti sobě ve čtvrtfinále MS před třemi lety v Bratislavě. Češi vyhráli 5:1, ale čtyři góly dali až ve třetí třetině.

Může to být znovu takhle vyrovnané. Na MS se stávají různé věci. Kanada prohrála s Dánskem, druhý den dostanou Dánové sedmičku od Slováků. Švýcaři porazili v nádherném zápase Kanadu, pak se trápili s Francií. Opravdu je to o maličkostech. O tom, jestli se bojíte vyhrát, nebo jestli to odhodlání máte. Čtvrtfinále může, ale nemusí být vyrovnané.

Dodává Němcům vzpomínka z Bratislavy naději, že se proti Čechům dá hrát? Byť tehdy byl v týmu Leon Draisaitl, letos není.

Ano, dobře si ten zápas pamatují. Shodou okolností jsem o tom před sezonou s trenérem Němců mluvil. Zrovna po Draisaitlově chybě tehdy dával Jan Kovář na 1:0, to byla taková ta maličkost. Ale byl to opravdu těsný zápas.

Co jste říkal na česká vystoupení ve skupině?

Byly tam dobré i horší zápasy. Proti Rakousku se to moc nepovedlo, ale to už bych teď nepřeceňoval, stává se to. Teď se začíná od nuly. Mužstvo je dobré, trenérský štáb také. Máme se na co těšit.

Po včerejším zápase s Finy mluvil Tomáš Hertl o tom, že Češi hrají v útočném pásmu jen kolem mantinelů, nechodí do branky. Zrovna proti důrazným Němcům je potřeba to zlepšit, že?

Herní styl obou týmů bude hodně podobný. Znovu se utkají dva finští trenéři, Toni Söderholm hraje hodně podobně jako finský nároďák. Češi mají také Fina, takže to bude finský boj o střední pásmo. Asi to nebude nějaký "fešný" hokej. A k tomu, co říkal Hertl… Samozřejmě když dáte jeden gól za dva zápasy, musíte to zjednodušit a tlačit se do branky.

Takže vám připadá, že Söderholm hraje s Němci také spíš defenzivní styl? Občas mají přestřelku, jako třeba 5:4 s Kazachstánem, jindy vyhrají na jeden gól, jako proti Dánsku.

Budou se snažit hrát tak, jak proti Čechům hráli Finové. Toni je tím známý, je to typická finská škola a filozofie. Hraje zatažené střední pásmo, agresivně v defenzivě. Možná Němci budou chtít hrát na 1:0, 2:1.

Jak lidé v Německu šampionát prožívají?

Sledují to, fandí. Když se s někým bavíte, řeč sklouzne k hokeji. Na zápas proti Čechům se všichni fanoušci těší.