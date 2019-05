Francouz vezme na MS jakoukoliv roli: Podřídím se týmu, medaili dostávají všichni

před 26 minutami

Má za sebou první rok za Atlantikem. NHL ochutnal ve dvou zápasech za Colorado, jinak strávil sezonu na farmě a zaujal solidními čísly. Teď Pavel Francouz posílil české mužstvo na rozehraném MS v Bratislavě a zachytá si na pátém světovém šampionátu v kariéře. Ovšem do pondělního střetnutí proti sborné ještě nezasáhne, v bráně bude Patrik Bartošák.

Jak se cítíte po připojení k týmu?

Dobře. Je tady spousta známých tváří. Je příjemné se vrátit domů, potkat zase české kluky a být znovu s touhle partou.

Co s vámi dělá časový posun po příletu z Ameriky?

Ještě je asi brzo. Člověk to doběhne druhý nebo třetí den, ale je to znát. Včera jsem přiletěl do Prahy. Lehl jsem si asi v sedm večer, vzbudil se ve tři a pak už jsem neusnul.

Sledoval jste začátek šampionátu na dálku?

Sledoval jsem výsledky, ale zápasy jsem neviděl, protože jsem zrovna byl na cestě. Je to výborný začátek turnaje. Porazit takhle silné Švédy a poté deklasovat Nory, úžasné.

Byly v klubu nějaké problémy s uvolněním?

Nebyly. Jen se do poslední chvíle čekalo, jak Colorado odehraje poslední zápas v play off a pak to bylo všechno narychlo.

Jak hodnotíte vaši první sezonu v zámoří?

Byla dobrá. Šel jsem tam s tím, abych se dostal do NHL. Nakonec jsem k ní jen přičichl, ale myslím si, že jsem udělal velký pokrok. Účel, který to mělo splnit, to splnilo a budu se o to chtít rvát dál.

Co vám daly zápasy na farmě?

Bylo důležité, že jsem ukázal, že můžu hrát na malém hřišti. Byl velký otazník, jestli dokážu konkurovat se svou výškou, což jsem podle mě dokázal. Pro mě bylo nejlepší, abych šel na farmu a chytal co nejvíc. Na farmě jsem odchytal hodně zápasů, je to lepší než být nahoře a odehrát jich třeba jenom deset za sezonu. Určitě nelituju, že jsem tam šel a budu dál bojovat, abych se do NHL dostal.

Jaký zážitek byl první zápas v NHL?

Hodně velký. Sice jsem jen dochytával dva zápasy, ale když je člověk v bráně, zažije tu atmosféru a vidí hráče, kteří se kolem něj prohání na ledě, je to skvělý pocit. Dosud jsem je viděl jen v televizi.

Dá se to porovnat s atmosférou prvního zápasu v extralize nebo v národním týmu?

Vždycky to má svoje kouzlo. Člověk prožívá adrenalinový moment a pro mě osobně to bylo hodně silné. Odmala jsem o tom snil.

Bylo vám líto, když vás poslali zpět na farmu?

Člověk by chtěl být nahoře co nejdéle, protože všechno včetně servisu je tam neuvěřitelné. Ale bral jsem to, jak to je. Musel jsem si cestu vyšlápnout přes farmu.

Změnil jste za rok styl chytání, třeba s ohledem na užší hřiště?

Určitě jsem na tom pracoval. Měl jsem tam trenéra brankářů, snažil jsem se chytat více vyjetý z branky. Je pravda, že vykrývání úhlů je tam trochu jiný. Ale rozdíl je hlavně v přítomnosti hráčů před brankou a clonění. To je největší práce pro gólmana. Ani ne chytit puk, ale nejdříve ho vůbec vidět a pak až chytit.

Co vám řekli na farmě nebo u Avalanche směrem k příští sezoně?

Moje budoucnost se teď bude řešit. Bude to řešit agent a vedení Colorada. Moc bych si přál, abych tam zůstal a posunul se na lepší pozici. Ale je to jen moje přání a nemůžu odhadovat, jak se to vyvine.

Jak jste mezi sebou v Coloradu vycházeli s ostatními evropskými brankáři Semjonem Varlamovem a Philippem Grubauerem?

Ke konci byly role tak dané, že jsme nikdo žádnou nevraživost vůbec nepociťovali. S Varlamovem jsem se bavil rusky, díky čemuž jsme k sobě našli cestu. I s Grubauerem jsme si sedli dobře, bavili jsme se jako kamarádi.

Jakou formu jste si přivezl?

Doufám, že co nejlepší. Těžko se to odhaduje, protože jsem nějaké dva týdny nechytal zápas. Na trénincích v Coloradu jsme ale trénovali hodně navíc a musím říct, že jsem se cítil dobře.

Trenér brankářů Zdeněk Orct říkal, že proti Rusku bude chytat Patrik Bartošák…

Je to logický krok, zítra do brankářské dvojice určitě nepůjdu, časový posun mě nejspíš teprve dožene. Byl by to zbytečný risk.

Je dobře, že potom má český tým dva dny bez zápasů?

Vyšlo to dobře, můžu pořádně potrénovat s partou kluků, kteří třeba nehrají a budu se snažit únavu vyhnat tvrdou prací. Ori je zkušený trenér, dá mi nějaká cvičení, budeme pracovat na detailech. Připravím se co nejlépe.

Jak vnímáte svou pozici v týmu?

Jsem jeden ze tří brankářů národního týmu. Všichni tři gólmani i ostatní hráči jsme tady proto, aby se udělal úspěch. Jsem připravený podřídit se týmu. Medaili dostávají všichni. Doufám, že uděláme co největší úspěch.

Jaká byla komunikace s trenéry? Věděl jste hned, že chcete přijet?

Určitě. Do poslední chvíle jsem nevěděl. Čekalo se, až dohraje sedmý zápas Colorado, věděl jsem, že se blíží začátek turnaje. Bylo to všechno hrozně rychlé.

Byla velkým lákadlem Bratislava a skoro domácí atmosféra?

Samozřejmě. Byl to jeden z klíčových faktorů. Před měsícem se mi narodila dcera a viděl jsem ji jen pár dní. Manželka s dcerou tady se mnou mohou být, hraje to důležitou roli.