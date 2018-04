Oslavy a relax na rybách, teď Švédské hry. Odmakám to jako v Brně, hlásí nováček Zohorna

před 1 hodinou

Brněnský útočník Hynek Zohorna má za sebou dva dny oslav mistrovského titulu Komety, pozvánka do národního týmu ho příjemně překvapila.

Stockholm - Nejlepší střelec play off hokejové extraligy Hynek Zohorna z mistrovské Komety Brno byl příjemně překvapený, když se v úterý odpoledne dozvěděl o své nominaci na Švédské hry. Dva jeho kluboví spoluhráči - obránce Jakub Krejčík a útočník Martin Nečas - se totiž dočkali pozvánky už o den dříve.

"Spíš jsem tomu nevěřil, protože klukům volali v pondělí a mně včera ve čtyři, takže jsme byl hodně překvapený," řekl novinářům Zohorna. Kouč Josef Jandač na úterním srazu avizoval, že o jeho možném zařazení rozhodne i vývoj zranění některých členů kádru či situace posil z NHL, odkud nakonec nepřijedou Jakub Voráček z Philadelphie ani Pavel Zacha z New Jersey.

Zohorna se tak hned dnes ráno připojil k týmu před odletem do Stockholmu a na severu Evropy se může těšit na debut. V generálce má šanci zabojovat o mistrovství světa. "To v hlavě nemám, budu se soustředit na zápas, který odehraju. Odmakám to stejně jako v Brně," prohlásil sedmadvacetiletý útočník, který ovládl pořadí střelců v play off s osmi góly z 14 zápasů.

"Chci ukázat hru, co jsem hrál v Kometě. Jsem bruslivý typ hráče a to se ode mě bude nejspíš očekávat i tady," doplnil Zohorna, který už se v národním týmu objevil na startu přípravy na mistrovství světa v roce 2016 v Rusku. Do zápasu tehdy nezasáhl, takže bude na Švédských hrách debutovat. "Tam jsme tři týdny trénovali. Připojili se tam ještě další hráči a někteří to opustili, takže bohužel," vrátil se k první reprezentační zkušenosti.

V reprezentaci má už bohaté zkušenosti jeho o tři roky starší bratr Tomáš Zohorna z Chabarovsku. Účastník minulých dvou mistrovství světa i únorových olympijských her v Pchjongčchangu však tentokrát chybí. "S Tomem jsme o tom mluvil. Je to škoda, to by bylo o moc příjemnější, kdyby tu byl taky," prohlásil Zohorna.

V Kometě působí s nejmladším se sourozeneckého tria, jednadvacetiletým Radimem. Společnou účast dokonce celého tria v dresu české reprezentace zatím vidí spíše jako utopii. "Bylo by to pěkné, ale myslím, že to je hodně těžké. Kdybychom se sešli v klubu, tak to možná, ale v nároďáku to bude ještě o krok těžší," myslí si Zohorna.

S bratrem Radimem si užili v Brně druhý titul za sebou a od nedělního triumfu se se spoluhráči užívali oslavy. "Dva dny se slavilo. První den to bylo náročné, druhý den už člověk některé věci vynechává, jak je utahanější. Bylo to pěkné, včera už jsem přepnul a odpočinul si. Byli jsme u vody s Martinem Dočekalem, užili jsme si to," prozradil, jak se odreagoval na rybách.

Kvůli reprezentaci nijak neměnil osobní plány, pouze přijde o další akce Komety. "V Brně bylo posezení s primátorem a v sobotu akce na Zelňáku, kde se bude s pohárem slavit s fanoušky. Já jsem je zažil loni a vím, že to bude moc pěkné. Když jsem ale na turnaji ve Švédsku, nevadí mi, že tam nebudu," podotkl rodák z Havlíčkova Brodu.

Jeho tvář ještě zdobil jako pozůstatek tradičního rituálu pro play off mohutný plnovous. "Neměl jsem čas se ještě oholit. Jakub Krejčík mi vzal holící strojek, takže si ho hned půjčím," usmíval se Zohorna.