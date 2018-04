Ondřej Kaše z Anaheimu hokejisty na MS neposílí

před 1 hodinou

Kaše neprošel v Anaheimu zdravotní prohlídkou, na mistrovství světa tedy nepřijede.

Pardubice - Útočník Ondřej Kaše z Anaheimu hokejovou reprezentaci na květnovém mistrovství světa v Dánsku neposílí. Třetímu nejlepšímu českému střelci v sezoně NHL nedoporučilo účast vedení klubu.

"My jsme se spojili poprvé už na začátku dubna, abychom si trochu řekli, co a jak. Chtěl se soustředit na play off po té průlomové sezoně, kterou má v NHL za sebou a stihl v ní 20 gólů, ale byli jsme domluvení, že když vypadnou ještě před mistrovstvím světa, tak se domluvíme dál," uvedl generální manažer reprezentačního týmu Jiří Fischer.

Ducks nestačili v 1. kole na San Jose, ale proti Kašeho startu na MS rozhodly zdravotní prohlídky a výstupní pohovory, které dvaadvacetiletý forvard absolvoval. "Mluvil jsem s Ondrou včera večer. Sdělil mi, že na šampionát nepojede. Na začátku sezony měl několik zranění včetně otřesu mozku. A v Anaheimu mu bylo řečeno, ať se právě z toho důvodu mistrovství světa neúčastní," vysvětlil Fischer.

"Že mu vypršela smlouva a jedná o nové, to víme, mluvil jsem ohledně toho i s jeho agentem, každopádně reprezentovat chtěl, ale protože chtěl zároveň respektovat přání klubu, tak se letošního šampionátu nezúčastní," doplnil Fischer.

Kaše má za sebou druhou sezonu v NHL a zaznamenal v ní v 66 zápasech 38 bodů za 20 branek a 18 asistencí. Byl spolu s Jakubem Voráčkem třetím nejlepším kanonýrem mezi českými hráči za Davidem Pastrňákem z Bostonu (35 branek) a Tomášem Hertlem ze San Jose (22). V klubovém pořadí jej předčil jen Švéd Rickard Rakell.

V play off vypadl Anaheim se San Jose v noci ze středy na čtvrtek a Kaše ve čtyřech zápasech nebodoval. V minulé sezoně při debutu v NHL zaznamenal 53 startů a 15 bodů (5+10). V devíti utkáních play off vstřelil dvě branky.

V úvodu této sezony vynechal Kaše tři zápasy kvůli zranění hlavy a ve druhé třetině listopadu dalších deset utkání kvůli otřesu mozku. V úvodu jej nakrátko vyřadilo i nachlazení.

V české reprezentaci se zatím premiéry nedočká. V kádru pro přípravu na šampionát je jeho o rok mladší bratr David, útočník švédské Mory, jemuž ale boj o nominaci komplikuje zlomený ukazováček.