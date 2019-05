V reprezentaci je znát nervozita. Budeme o padesát procent lepší, slibuje kouč Říha

před 43 minutami

Čeští hokejisté na začátek domácího turnaje Euro Hockey Tour před odjezdem na mistrovství světa podlehli Finům 2:3. Trenér Miloš Říha cítí v kabině určitou nervozitu a boj o místa, zápas proti Suomi se snažil zlomit změnami ve složení formací.

Jakub Voráček začal v elitní řadě s Janem Kovářem a Martinem Zaťovičem, ale od poloviny zápasu ho trenér přesunul k Dominiku Simonovi a Michaelu Frolíkovi. "Zkraje zápasu jsme měli hokejovou převahu, ale nebyl tam hlad a agresivita," hodnotil Říha.

Češi odehráli první třetinu z velké části na puku, ale těsně před sirénou inkasovali. "Pak se to změnilo, nabádali jsme hráče k jednoduchosti. Zase se vytvořilo nové mužstvo, po změnách v sestavě začali kluci poslouchat, začali šlapat nohama," potěšil trenéra výkon ve druhé polovině.

Domácí tým inkasoval smolný druhý gól po odrazech před brankou, ale v přesilovce pět na tři na konci druhé části snížil Filip Hronek na 1:2. "Byla to trochu secvičená akce, bavili jsme se o tom," popsal gól, při kterém po přihrávce od Voráčka propálil finského gólmana.

Hronek měl vzápětí další šanci a skórovat mohl i ve třetí třetině, kdy Češi soupeře zatlačili. "Je potřeba to sladit, aby si pětky sedly, aby v kabině nastal klid," řekl Říha po zápase, do kterého se poprvé zapojili Hronek, Jan Rutta, Simon, Frolík a Jaškin. Mimo zůstali zatím Jakub Vrána, Ondřej Palát a extraligoví šampioni Šimon Hrubec s Davidem Musilem.

"V týmu je ta nervozita trochu znát, kluci se rozhlížejí po kabině. Tento turnaj nám ukáže určité věci, některé hráče vyřadíme a bude to klidnější," podotkl český kouč. Jeho mužstvo momentálně tvoří 36 hokejistů, v neděli se jejich počet zredukuje na 25.

Finové se dvěma hráči z NHL přehráli český tým takticky

Finové před startem MS počítají mnoho omluvenek z NHL a na Čechy vyrukovali v Brně s mladým evropským mužstvem. "Hráli po taktické stránce výborně, dobře dozadu. Polovinu zápasu jsme s tím měli problém, pak jsme se začali hýbat," poznamenal kapitán Voráček.

Po zápase proti Slovákům v Nitře nastoupil ke druhému zápasu. "Jsou to pro nás (hráče ze zámoří) důležité zápasy. Po změnách v sestavě jsem Dominika (Simona) nechal tvořit hru, měl jsem toho po půlce plné zuby. Spíše jsem se tlačil do brány," popisoval útočník Philadelphie.

"Na klucích ze zámořích je vidět, že nemají mnoho odehráno. Jaškin v určitých fázích postrádal drajv, i když je na něm vidět velká chuť. Pomalu se do toho ale dostanou, zvyknou si na to, co budeme hrát. Budou ještě o 50 procent lepší než proti Finům," doufal Říha.

Český tým vloni i před dvěma lety závěrečný turnaj Euro Hockey Tour vyhrál, v Brně na úvod na rozdíl od předchozích dvou ročníků ani nebodoval. O víkendu čekají Říhovy svěřence těžší váhy než Finové. Ti mají v kádru dva hráče na hraně týmu NHL, Švédové a Rusové jsou podstatně nabitější hvězdami.

"Budou to těžké zápasy a musíme se hned od začátku lépe hýbat. Švédové vyhráli MS dvakrát za sebou, Rusové jsou hodně nabití. Čekají nás těžké zkoušky," potvrdil Voráček. Po šesti vítězstvích nad Rakušany, Němci a Slováky hrají Češi proti týmům vyšší úrovně.

Co vytěžit ze zbytku turnaje? Sebevědomí a klid

"Po této porážce už turnaj asi nevyhrajeme. Střetneme se s áčkovými soupeři a musíme do sebe dostat víru, že na ně máme. Je potřeba trochu zaškatulkovat hráče do jednotlivých formací a uklidnit se," nabádal Říha po první české porážce v přípravě před MS.

Před začátkem zápasu dostal bývalý útočník národního týmu a mistr světa Petr Hubáček památeční dres, symbolicky při utkání s Finy, v jejichž lize působil a má z ní mistrovský titul. Hubáček dostal prostor na krátký proslov a mimo jiné českému týmu popřál, aby z Bratislavy přivezl pohár.

"Rok 2010 se nevymaže z paměti, jsou to krásné vzpomínky. Ale už je to devět let, je třeba přivézt další pohár. Hubas mě potěšil, on byl vždycky upřímný. Já mu jedině gratuluju ke skvělé kariéře," prohlásil Voráček, který s Hubáčkem startoval na zlatém MS 2010 i bronzovém 2011.

Po zápase s Finskem, které Češi v základní skupině MS nepotkají, se Říhův tým utká se Švédy a Rusy. A na ně ve skupině šampionátu narazí, a to rovnou v prvních čtyřech dnech. Souboje s nimi naznačí, jak na tom skutečně český tým je.