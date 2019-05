Měli jsme mladé Finy uvařit, mrzelo Gudase. Příště musíme hrát od začátku

před 1 hodinou

Radko Gudas půl minuty před koncem snižoval na 2:3, jenže vyrovnat už český tým proti Finům v úvodním zápase Českých her v Brně nestihl. Obránce Philadelphie mrzelo, že Češi nevyužili herní převahu a nedokázali mladého soupeře před vlastními fanoušky porazit. Vzhledem k nadcházejícím duelům proti silným Švédům a Rusům však našel ve hře i pozitiva.

Jaké podle vás bylo utkání proti Finům?

Byly tam dobré momenty. Třetí třetina byla výborná, druhá tolik ne. V první části jsme měli herně navíc, ale nedostávali jsme se do šancí. Naše střely neměly takový průraz jako ve třetí třetině.

Chybělo vám zkraje zápasu více důrazu?

Myslím si, že ano. Stává se, že střílíme moc brzo, když před bránou ještě nikdo není. Hledali jsme se, ale s postupem zápasu jsme byli lepší.

Proč byla první třetina taková ospalá?

Nejsem si jistý. Asi jsme nevěděli, co od toho úplně čekat. Někteří hráči se asi potřebovali oťukat. Doufám, že na mistrovství už do toho půjdeme všichni naplno jako ve třetí třetině.

Co se dělo o přestávkách v kabině?

Byla tam docela pozitivní nálada. Po první třetině jsme měli dobrý pocit ze hry, jen jsme dostali na konci gól. V závěru druhé části jsme naopak snížili, podpořilo nás to. Měli jsme si ale co říct, zbytečně jsme se zbavovali puků ve vlastní třetině.

Berete brněnský turnaj jako důležitý test před šampionátem?

Stoprocentně. Všichni tři soupeři mají dobré týmy. Doufám, že zbylé dva zápasy vyhrajeme. Pokud ne, musíme se z toho poučit.

Co všechno je potřeba zlepšit?

Pořád je co zlepšovat v přesilovkách, ale hlavně v komunikaci v naší zóně. Občas tam byly momenty, ve kterých jsme si mohli něco říct a ulehčit si situaci. Musíme si takhle navzájem pomáhat, na tom je třeba zapracovat.

Potěšil vás aspoň gól na 2:3 v závěru?

Na tréninku střílím o sto šest, ale napadalo mi to tam. V zápase mě to potěšilo, jen škoda, že to nevedlo k bodům. I za toho stavu 2:3 jsem měl ještě jednu dobrou šanci, ale malinko jsem to uspěchal. Musím do sebe dostat ještě takový klid na holi.

Co jste říkal na výkon Finů, kteří mají v Brně mladý a evropský tým pouze s dvěma posilami ze zámoří?

Jsou to talentovaní kluci, i když jsou pro mě v podstatě neznámí. Líbilo se mi, jak hrají. Když jsme byli na puku, neměli Finové tolik ze hry, ale odbruslili to, odmakali zápas. Hráli přesně to, co by měl mladý tým hrát. Naopak my jako zkušenější hráči jsme se je měli uvařit.

Jak se vám líbil výkon hráčů ze zámoří, kteří se poprvé zapojili v zápase proti Finsku?

Znám je z NHL. S Hroňou (Filip Hronek) jsem hrál i na loňském MS, je to výborný obránce, i když hodně mladý. Dokáže odehrát veškeré momenty. Jsou to všechno silní hráči, které tým potřebuje. Třeba Dima Jaškin je velmi silný na puku, dovede něco vytvořit a přijme jakoukoliv roli, která bude potřeba.

Jak se těšíte na testy proti Švédům a Rusům, kteří mají papírově mnohem silnější výběry než Finsko?

Bude to velký test, oba týmy jsou nabité. Musíme se k tomu postavit se srdcem, jako na konci proti Finům. Pokud budeme hrát náš hokej, mohli bychom vyhrát.

Jaký dojem na vás udělal proslov Petra Hubáčka, který dostal před zápasem památeční dres a popřál vám, abyste z Bratislavy přivezli pohár?

Skvěle se to poslouchalo. Na kostce běžely momenty z MS 2010 a vždycky mám trochu husinu, když to vidím. Chtěl bych to jednou dokázat, je to velká motivace. Je fajn, že nám všichni přejí a věří, že můžeme národní tým vrátit zase na vrchol.