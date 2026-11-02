Odpor proti Rusům na MS sílí. Finové zvažují radikální krok, vyjádřili se i Pavel a Babiš

Nesouhlas s rozhodnutím Mezinárodní sportovní arbitráže (CAS), které umožňuje Rusku návrat na hokejové šampionáty, se ve světě stupňuje. Odchodem hrozí klíčový sponzor mistrovství světa, Finové jsou ochotni sáhnout i k radikálnímu kroku a k situaci se vyjádřili i vrcholní čeští politici.
Finské město Turku oznámilo, že odstoupí od pořádání mistrovství světa juniorů v ledním hokeji v sezoně 2027/28, pokud na turnaji bude hrát Rusko. Šampionát má hostit spolu s Tampere.
„Dokud Rusko vede na Ukrajině útočnou válku, nemůžeme připustit, aby v Turku hrála ruská reprezentace,“ uvedla starostka Piia Eloová v prohlášení, které radnice zveřejnila na webu města.
Zástupci Turku doufají, že mezinárodní federace IIHF společně s finskou vládou naleznou způsob jak Rusku v účasti zabránit. „Pokud se turnaj uskuteční bez účasti Ruska, Turku jej velmi rádo uspořádá,“ stojí v prohlášení.
Proti startu Rusů na mistrovství světa elitní kategorie se vymezil i jeden z hlavních mecenášů. Švédská společnost AJ Products, která patří k partnerům Mezinárodní hokejové federace IIHF od roku 1989, nebude sponzorovat nadcházející mistrovství světa mužů, pokud se ho zúčastní ruská reprezentace.
„Rozhodli jsme se, že logo společnosti AJ nebude spojeno s mistrovstvím světa IIHF v mužské kategorii v příštím roce poté, co Rusku bylo opět povoleno se účastnit,“ řekl agentuře Reuters generální ředitel nábytkářské společnosti David Bray.
„S IIHF nás pojí dlouhodobé partnerství trvající 37 let, k tomuto kroku jsme se odhodlali po pátečním soudním rozhodnutí. V podnikání často přicházejí těžká rozhodnutí, ale tohle bylo velice snadné,“ dodal.
AJ Products zaujala stejný postoj jako česká sázková společnost Tipsport, která coby oficiální sponzor MS už dříve oznámila, že si nedokáže představit, že by u zápasů s Ruskem na šampionátu měla na ledě či v televizních přenosech svou reklamu.
K situaci se vyjádřili také vrcholní čeští politici, prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš.
„Když se na to podíváme z takového širšího kontextu, Rusko je zemí, která už pátý rok vede agresivní válku, při které umírají tisíce lidí. Způsobilo obrovské materiální škody a za celou dobu neprojevilo žádnou zásadnější snahu konflikt ukončit a dovést ho k mírovým jednáním,“ řekl dnes Pavel.
„Já si skutečně nemyslím, že by na mezinárodních fórech, na mistrovstvích Evropy, světa, měli startovat pod ruskou vlajkou sportovci, kteří reprezentují svoji zemi, tedy tento režim, a tím mu vlastně dělají i nějakou reklamu,“ dodal český prezident.
„Souhlasím s tím, že politika se nemá míchat do sportu, ale tohle rozhodnutí do toho tu politiku vnáší,“ řekl Babiš po jednání vlády. Podle premiéra nedává smysl vracet ruské hokejisty do mezinárodních soutěží, dokud trvá válka na Ukrajině. Vytvářel by se tím dojem, že válka a zabíjení jsou normální, míní Babiš. „Takový návrh odmítáme,“ řekl.
Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) také podotkl, že rozhodnutí CAS nijak nezavazuje českou vládu k umožnění vstupu ruských sportovců na české území. Připomněl, že platí nařízení vlády z roku 2023, které zakazuje udělování víz pro ruské reprezentace.
Opoziční Piráti chtějí připravit zákon, který by po vzoru Lotyšska zakázal české sportovní reprezentaci utkání s ruskými sportovci. „Lotyšsko už roku 2024 zákonem zakazuje svým reprezentacím hrát proti Rusku i Bělorusku i pod neutrální vlajkou,“ řekla poslankyně Pirátů Katerina Demetrashvili.
Zákaz se týká i pořádání takových zápasů na lotyšském území. Tamní sportovní svazy nemusí tak podle ní pokaždé vyjednávat s federacemi a riskovat pokuty za případnou neúčast. Informovala, že má v této věci na tento týden naplánované schůzky s odborníky a sejít se kvůli tomu chce i s ministrem pro sport, prevenci a zdraví Borisem Šťastným.
IHF vyřadila ruské týmy ze soutěží v únoru 2022 po vojenském napadení Ukrajiny. Federace od té doby zákaz startů opakovaně prodlužovala, naposledy zejména z bezpečnostních důvodů letos v lednu. Rusko se následně odvolalo k CAS a sportovní soud rozhodl, že ruské týmy se mohou s okamžitou platností hokejových MS znovu účastnit.
S verdiktem hned vyjádřila nesouhlas řada národních svazů včetně českého i samotná IIHF. Situace je o to komplikovanější, že nejbližší akce jsou již rozlosované.
Týká se to i lednového MS hráček do 18 let v Ostravě. Němečtí pořadatelé 90. ročníku mužského turnaje nevyloučili, že se květnového šampionátu vzdají.
Nejbližší mistrovství světa juniorů bude na přelomu roku hostit Kanada v Edmontonu a Red Deer.
Newslettery
Nejnovější články z Magazínu
Čtení na chvíle, kdy chcete zvolnit. Vždy v úterý: životní styl, zajímavosti a příběhy lidí – slavných i těch, o kterých jste ještě neslyšeli.
Nejnovější články z rubriky Auto
Pro řidiče i pro ty, kteří o autech jen rádi čtou. Každý čtvrtek novinky, testy, rozhovory i praktické rady, které využijete za volantem.
Nedůstojné Sparty, říká Šenkeřík o útočnících. Na Slavii bez Chorého má jasný názor
„Je neuvěřitelné, co všechno dokážou sparťanští útočníci zahodit. Je to až nedůstojné tohoto klubu,“ říká bývalý útočník a dvojnásobný český mistr Zdeněk Šenkeřík v pravidelném komentáři pro Aktuálně.cz k dění ve fotbalové lize.
„Jiní“ Motoristé. Klempíř aktivně odpovídal, Sedláčková se ohradila proti Velkému pátku
Motoristé rozhodně nepatří k politikům, kteří by se zapojovali do nějakých debat v Poslanecké sněmovně. Až na šéfa jejich klubu a zároveň ministra pro sport, prevenci a zdraví Borise Šťastného ani příliš veřejně nevystupují. Z tohoto pohledu bylo jejich chování v minulém týdnu výjimečné. Najednou jako by to byli „jiní“ Motoristé.
Zastřelil dva vlky a ještě se tím chlubil, psala policie. Muže viní ze smrti chráněných zvířat
Kriminalisté z Ústeckého kraje objasnili případ usmrcení dvou kriticky ohrožených vlků obecných v oboře na Mostecku. Obvinili muže, který měl zvířata zastřelit a poté jejich mrtvá těla ukrýt. Obviněnému hrozí až tři roky vězení.
Nečekaný hrdina. Ve světě velebí Čecha za záchranu internetu, opravil miliony webů
Čech Ondřej Surý ve svém volném čase spravuje softwarové balíčky, díky kterým funguje podstatná část světového internetu. Když se na konci října v programovacím jazyce PHP objevily dvě závažné bezpečnostní trhliny, na nic nečekal, přerušil svou práci a bleskově vytvořil snadno instalovatelné záplaty pro servery po celém světě, píše BBC News.
Nejsou to občané. Trump chce zabránit Kalifornii ve sčítání tisíců hlasů
Ministerstvo spravedlnosti USA v pondělí požádalo Nejvyšší soud, aby dočasně zabránil Kalifornii ve sčítání hlasovacích lístků, které poštou odevzdalo více než 20.000 registrovaných voličů. Ministerstvo o nich tvrdí, že pravděpodobně nejsou americkými občany. Krok přichází poté, co tuto žádost v pátek zamítl federální odvolací soud.