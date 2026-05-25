25. 5.
Obhájci titulu oživili šance na čtvrtfinále. Itálie nezvládla klíčový duel a padá

Hokejisté USA, obhájci titulu, vyhráli na mistrovství světa v Curychu nad Maďarskem 7:3 a udrželi naději na postup do čtvrtfinále. Tu živí ve skupině A i Němci po vítězství 6:3 nad Velkou Británií, která již měla jistotu sestupu. O patro níž ji ze skupiny B doprovodí Itálie, která v klíčovém duelu podlehla 1:5 Slovinsku.

Američané slaví gól v zápase MS 2026 USA - MaďarskoFoto: REUTERS
Čtyřmi body za dvě branky a stejný počet asistencí zazářil proti Maďarsku americký útočník Matthew Tkachuk a dokonce pět asistencí nasbíral Tommy Novak.

Obhájce titulu a vítěze únorových olympijských her v Miláně čeká v úterý přímý souboj o postup s Rakouskem, které nasbíralo o bod víc.

Teoretickou naději na postup do čtvrtfinále drží po výhře nad Velkou Británií Německo. Dál by ho posunula buď úterní porážka Lotyšska v základní hrací době s Maďarskem, nebo výhra Spojených států amerických v nastavení nad Rakouskem.

Itálie podlehla v rozhodujícím zápase o udržení Slovinsku 1:5 a vrací se do divize I. Na šampionátu získala pouze bod za nedělní porážku po nájezdech s Dánskem, zatímco Slovinci po výhře nad Českem v prodloužení a porážce po nájezdech se Slovenskem zakončili turnaj se ziskem šesti bodů.

Italové šli přitom v klíčovém zápase do vedení, ale Slovinci třemi brankami ještě ve druhé třetině skóre otočili. Dvě trefy zaznamenal Jan Drozg, gólem a třemi asistencemi přispěl k záchraně Marcel Mahkovec.

"Hodně nás povzbudila výhra nad českým týmem, ale věděli jsme, že to dnes bude těžké. Jsme proto moc rádi, že se nám podařilo vyhrát a zachránit se. To byl náš cíl a my ho splnili," řekl šestatřicetiletý obránce Blaž Gregorc, který hrával v Česku za Pardubice, Hradec Králové, Spartu a Vítkovice.

Příští rok se na MS v Německu místo Velké Británie a Itálie představí Kazachstán a Ukrajina.

Mistrovství světa hokejistů ve Švýcarsku:

Skupina A (Curych):

USA - Maďarsko 7:3 (2:0, 3:1, 2:2)

Branky a nahrávky: 10. Faulk (Novak), 19. M. Tkachuk (Novak, Coronato), 23. Leonard (Novak), 28. Faulk (M. Tkachuk, Novak), 39. Leonard (Faulk, M. Tkachuk), 57. M. Tkachuk (Hagens), 60. M. Plante (Leonard, Novak) - 31. Erdély (Terbócs, Sebök), 48. Erdély (M. Horváth, Hári), 55. Tornyai (Terbócs, Sebök). Rozhodčí: Brander (Fin.), Tscherrig (Švýc.) - Davidonis (Lot.), Laguzov (Něm.). Vyloučení: 2:6. Využití: 3:0. Diváci: 5813.

USA: Woll - Faulk, Lindgren, Borgen, Lohrei, Clifton, Kaiser, Ufko - M. Tkachuk, Coronato, O. Moore - I. Howard, Hagens, Steeves - Olivier, Sasson, Cotter - Leonard, Novak, M. Plante - Lafferty. Trenér: Granato.

Maďarsko: Vay - Kiss, Stipsicz, Hadobás, M. Horváth, Ortenszky, Garát, Tornyai - Terbócs, Sebök, Erdély - B. Horváth, Szongoth, Nemes - Sofron, Hári, Papp - Vincze, K. Nagy, Sárpátki - Ravasz. Trenér: Majoross.

Německo - Velká Británie 6:3 (3:0, 1:1, 2:2)

Branky a nahrávky: 14. Karachun (Seider), 20. Tiffels, 20. Wagner (Seider, Karachun), 23. Eder (Loibl, Gawanke), 41. Samanski (L. Reichel, Tiffels), 49. Gawanke (Hüttl, Krämmer) - 25. Dowd (C. Neilson, Halbert), 51. Betteridge (Jenion), 55. Lachowicz (L. Neilson, Curran). Rozhodčí: MacFarlane (USA), Ofner (Rak.) - Gustafson (USA), Niitylä (Fin.). Vyloučení: 1:1. Využití: 0:1. Diváci: 5462.

Německo: Grubauer - Seider, Wagner, Wissmann, Mik, Hüttl, Gawanke, Sinn, Weber - Tiffels, Samanski, L. Reichel - Eder, Loibl, Tuomie - Ehl, Michaelis, Dove-McFalls - Karachun, Kastner, Krämmer. Trenér: Kreis.

Velká Británie: Bowns - Richardson, Halbert, Steele, T. Brown, Clements, Tetlow, Jenion - Kirk, C. Neilson, Perlini - Harewood, Dowd, Waller - L. Neilson, Lachowicz, Betteridge - Davies, Lyne, Shudra - Curran. Trenér: Russell.

1.

Švýcarsko

6

6

0

0

0

35:5

18

2.

Finsko

6

6

0

0

0

29:7

18

3.

Německo

7

3

0

1

3

23:22

10

4.

Rakousko

6

3

0

0

3

16:25

9

5.

Lotyšsko

6

3

0

0

3

16:16

9

6.

USA

6

2

1

0

3

21:20

8

7.

Maďarsko

6

1

0

0

5

13:30

3

8.

Velká Británie

7

0

0

0

7

7:35

0

Skupina B (Fribourg):

Slovinsko - Itálie 5:1 (0:0, 3:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 29. Török (Mahkovec, Goličič), 31. Drozg (Mahkovec, Sabolič), 40. Drozg (Mahkovec, Gregorc), 48. Mahkovec (Török, Sabolič), 52. Jezovšek (Ograjenšek, Maver) - 23. Pietroniro (Purdeller, Mantenuto). Rozhodčí: Kohlmüller (Něm.) Wannerstedt (Nor.) - Birkhoof (Kan.), Nyqvist (Švéd.). Vyloučení: 3:5. Využití: 3:0. Diváci: 4436.

Slovinsko: Horák - Gregorc, Goličič, Magovac, Crnovič, Štebih, Čosič, Perčič - Mahkovec, Török, Sabolič - Langus, Tičar, Kuralt - Ograjenšek, Drozg, Maver - Simšič, Sodja, Jezovšek - Beričič. Trenér: Terglav.

Itálie: Clara - Pietroniro, Zanatta, Di Perna, Trivellato, Nitz, Spornberger, Gios, Buono - De Luca, Bradley, Misley - Zanetti, Frycklund, Saracino - Purdeller, Mantenuto, Frigo - Deluca, Mantinger, DiGiacinto. Trenér: J. Jalonen.

Česko - Norsko 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)

1.

Kanada

6

5

1

0

0

30:11

17

2.

Norsko

6

4

0

1

1

21:11

13

3.

Česko

6

4

0

1

1

17:14

13

4.

Slovensko

6

3

1

0

2

19:15

11

5.

Švédsko

6

3

0

0

3

23:14

9

6.

Slovinsko

7

1

1

1

4

13:25

6

7.

Dánsko

6

1

1

0

4

12:22

5

8.

Itálie

7

0

0

1

6

5:28

1

Lavrov informoval Rubia o chystaném ruském útoku na Kyjev

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v pondělí telefonicky informoval svého amerického kolegu Marka Rubia o připravovaném ruském úderu na Kyjev. Informovala o tom v pondělí agentura Reuters s odvoláním na prohlášení ruské diplomacie.

