Obhájci titulu oživili šance na čtvrtfinále. Itálie nezvládla klíčový duel a padá

Hokejisté USA, obhájci titulu, vyhráli na mistrovství světa v Curychu nad Maďarskem 7:3 a udrželi naději na postup do čtvrtfinále. Tu živí ve skupině A i Němci po vítězství 6:3 nad Velkou Británií, která již měla jistotu sestupu. O patro níž ji ze skupiny B doprovodí Itálie, která v klíčovém duelu podlehla 1:5 Slovinsku.
Čtyřmi body za dvě branky a stejný počet asistencí zazářil proti Maďarsku americký útočník Matthew Tkachuk a dokonce pět asistencí nasbíral Tommy Novak.
Obhájce titulu a vítěze únorových olympijských her v Miláně čeká v úterý přímý souboj o postup s Rakouskem, které nasbíralo o bod víc.
Teoretickou naději na postup do čtvrtfinále drží po výhře nad Velkou Británií Německo. Dál by ho posunula buď úterní porážka Lotyšska v základní hrací době s Maďarskem, nebo výhra Spojených států amerických v nastavení nad Rakouskem.
Itálie podlehla v rozhodujícím zápase o udržení Slovinsku 1:5 a vrací se do divize I. Na šampionátu získala pouze bod za nedělní porážku po nájezdech s Dánskem, zatímco Slovinci po výhře nad Českem v prodloužení a porážce po nájezdech se Slovenskem zakončili turnaj se ziskem šesti bodů.
Italové šli přitom v klíčovém zápase do vedení, ale Slovinci třemi brankami ještě ve druhé třetině skóre otočili. Dvě trefy zaznamenal Jan Drozg, gólem a třemi asistencemi přispěl k záchraně Marcel Mahkovec.
"Hodně nás povzbudila výhra nad českým týmem, ale věděli jsme, že to dnes bude těžké. Jsme proto moc rádi, že se nám podařilo vyhrát a zachránit se. To byl náš cíl a my ho splnili," řekl šestatřicetiletý obránce Blaž Gregorc, který hrával v Česku za Pardubice, Hradec Králové, Spartu a Vítkovice.
Příští rok se na MS v Německu místo Velké Británie a Itálie představí Kazachstán a Ukrajina.
Mistrovství světa hokejistů ve Švýcarsku:
Skupina A (Curych):
USA - Maďarsko 7:3 (2:0, 3:1, 2:2)
Branky a nahrávky: 10. Faulk (Novak), 19. M. Tkachuk (Novak, Coronato), 23. Leonard (Novak), 28. Faulk (M. Tkachuk, Novak), 39. Leonard (Faulk, M. Tkachuk), 57. M. Tkachuk (Hagens), 60. M. Plante (Leonard, Novak) - 31. Erdély (Terbócs, Sebök), 48. Erdély (M. Horváth, Hári), 55. Tornyai (Terbócs, Sebök). Rozhodčí: Brander (Fin.), Tscherrig (Švýc.) - Davidonis (Lot.), Laguzov (Něm.). Vyloučení: 2:6. Využití: 3:0. Diváci: 5813.
USA: Woll - Faulk, Lindgren, Borgen, Lohrei, Clifton, Kaiser, Ufko - M. Tkachuk, Coronato, O. Moore - I. Howard, Hagens, Steeves - Olivier, Sasson, Cotter - Leonard, Novak, M. Plante - Lafferty. Trenér: Granato.
Maďarsko: Vay - Kiss, Stipsicz, Hadobás, M. Horváth, Ortenszky, Garát, Tornyai - Terbócs, Sebök, Erdély - B. Horváth, Szongoth, Nemes - Sofron, Hári, Papp - Vincze, K. Nagy, Sárpátki - Ravasz. Trenér: Majoross.
Německo - Velká Británie 6:3 (3:0, 1:1, 2:2)
Branky a nahrávky: 14. Karachun (Seider), 20. Tiffels, 20. Wagner (Seider, Karachun), 23. Eder (Loibl, Gawanke), 41. Samanski (L. Reichel, Tiffels), 49. Gawanke (Hüttl, Krämmer) - 25. Dowd (C. Neilson, Halbert), 51. Betteridge (Jenion), 55. Lachowicz (L. Neilson, Curran). Rozhodčí: MacFarlane (USA), Ofner (Rak.) - Gustafson (USA), Niitylä (Fin.). Vyloučení: 1:1. Využití: 0:1. Diváci: 5462.
Německo: Grubauer - Seider, Wagner, Wissmann, Mik, Hüttl, Gawanke, Sinn, Weber - Tiffels, Samanski, L. Reichel - Eder, Loibl, Tuomie - Ehl, Michaelis, Dove-McFalls - Karachun, Kastner, Krämmer. Trenér: Kreis.
Velká Británie: Bowns - Richardson, Halbert, Steele, T. Brown, Clements, Tetlow, Jenion - Kirk, C. Neilson, Perlini - Harewood, Dowd, Waller - L. Neilson, Lachowicz, Betteridge - Davies, Lyne, Shudra - Curran. Trenér: Russell.
1.
Švýcarsko
6
6
0
0
0
35:5
18
2.
Finsko
6
6
0
0
0
29:7
18
3.
Německo
7
3
0
1
3
23:22
10
4.
Rakousko
6
3
0
0
3
16:25
9
5.
Lotyšsko
6
3
0
0
3
16:16
9
6.
USA
6
2
1
0
3
21:20
8
7.
Maďarsko
6
1
0
0
5
13:30
3
8.
Velká Británie
7
0
0
0
7
7:35
0
Skupina B (Fribourg):
Slovinsko - Itálie 5:1 (0:0, 3:1, 2:0)
Branky a nahrávky: 29. Török (Mahkovec, Goličič), 31. Drozg (Mahkovec, Sabolič), 40. Drozg (Mahkovec, Gregorc), 48. Mahkovec (Török, Sabolič), 52. Jezovšek (Ograjenšek, Maver) - 23. Pietroniro (Purdeller, Mantenuto). Rozhodčí: Kohlmüller (Něm.) Wannerstedt (Nor.) - Birkhoof (Kan.), Nyqvist (Švéd.). Vyloučení: 3:5. Využití: 3:0. Diváci: 4436.
Slovinsko: Horák - Gregorc, Goličič, Magovac, Crnovič, Štebih, Čosič, Perčič - Mahkovec, Török, Sabolič - Langus, Tičar, Kuralt - Ograjenšek, Drozg, Maver - Simšič, Sodja, Jezovšek - Beričič. Trenér: Terglav.
Itálie: Clara - Pietroniro, Zanatta, Di Perna, Trivellato, Nitz, Spornberger, Gios, Buono - De Luca, Bradley, Misley - Zanetti, Frycklund, Saracino - Purdeller, Mantenuto, Frigo - Deluca, Mantinger, DiGiacinto. Trenér: J. Jalonen.
Česko - Norsko 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)
1.
Kanada
6
5
1
0
0
30:11
17
2.
Norsko
6
4
0
1
1
21:11
13
3.
Česko
6
4
0
1
1
17:14
13
4.
Slovensko
6
3
1
0
2
19:15
11
5.
Švédsko
6
3
0
0
3
23:14
9
6.
Slovinsko
7
1
1
1
4
13:25
6
7.
Dánsko
6
1
1
0
4
12:22
5
8.
Itálie
7
0
0
1
6
5:28
1
