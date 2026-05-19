Norové smetli Itálii čtyřmi góly. Rakousko je nečekaně v euforii

Norové porazili na hokejovém mistrovství světa ve Fribourgu nováčka Itálii 4:0 a připsali si ve skupině B druhou výhru ze tří utkání. Brankář Henrik Haukeland udržel i podruhé čisté konto. Po dvou asistencích si připsali obránce Max Krogdahl a útočník Mikkel Öby-Olsen. Italové ani napotřetí nebodovali, ve středu se utkají s Čechy.
Norové se v úvodu ubránili při trestu Eirika Salstena, který v sezoně 2024/25 působil v Karlových Varech. V 7. minutě vyrazil Fadani helmou Johannesenovu střelu. V polovině první třetiny nedotlačil za italského gólmana puk Jacob Berglund, autor hattricku z nedělního duelu se Slovinskem (4:0).
Fadaniho nepřekonal ani Rönnild, ale v čase 11:31 už se trefil Bakke Olsen, jenž vybruslil zpoza branky a zamířil k pravé tyči. Solbergovu střelu potom italský gólman ukryl v lapačce a na začátku druhé třetiny se vyznamenal při Rönnildově šanci krátce po ubráněném oslabení při DiPernově vyloučení. Na druhé straně trefil horní tyč Saracino.
Před polovinou utkání mohl vyrovnat při Solbergově trestu Segafredo, který trefil horní tyč. V 32. minutě naopak zvýšili náskok Norové. Z úniku vyzrál na Fadiniho bekhendovým blafákem Steen a 69 sekund před koncem druhé části zvýšil přesnou střelou od modré čáry do levého horního rohu branky Kaasastul.
Ve třetí třetině se Norové ubránili i při druhém trestu Eirika Salstena. V 53. minutě byli blízko čtvrté branky, když Vesterheim zamířil do horní tyče. V 56. minutě ještě vysunul Martinsen za italské obranu Koblara, jenž dovršil výsledek.
Rakušané drží neporazitelnost
Hokejisté Rakouska porazili ve třetím zápase na mistrovství světa v Curychu 3:1 Lotyšsko a udrželi neporazitelnost na turnaji. Rakušané mají devět bodů a ve skupině A se dotáhli na týmy Švýcarska a Finska, které jsou také stoprocentní. Lotyšsko má po třech utkáních body tři. Vítěznou branku vstřelil v 45. minutě v přesilové hře Benjamin Nissner, gól a asistenci si připsal Vinzenz Rohrer, jenž uzavřel skóre při power play soupeře.
"Žijeme svůj sen, se skvělým týmem a výbornou týmovou hrou. Všechno nám funguje," radoval se obránce Paul Stapelfeldt na webu Mezinárodní hokejové federace. Rakousko na MS třikrát za sebou naplno bodovalo poprvé od roku 1999.
Dalším soupeřem svěřenců trenéra Rogera Badera budou ve středu domácí Švýcaři. "Našim cílem je vyhrát na turnaji čtyřikrát a chceme toho dosáhnout co nejdříve. Víme, že zítra nás čeká opravdu těžký soupeř, favorit skupiny. Viděli jsme Švýcary hrát a hráli skvěle. Když se ale budeme držet našeho herního plánu, máme šanci uspět," věří Stapelfeldt.
V lotyšském dresu se poprvé na turnaji představil olomoucký útočník Krastenbergs a stal se šestým zástupcem extraligy v sestavě trenéra Vitolinše.
Do první slibnější šance se dostal v 7. minutě Lapinskis, finský brankář v rakouských službách Tolvanen byl připravený. Na druhé straně prověřil Gudlevskise Paul Huber, ani on ale skóre otevřít nedokázal. Stejně jako Tumanovs, jenž v 15. minutě trefil horní tyč.
Bezbrankový stav změnil až v 28. minutě Harnisch, jenž využil zaváhání soupeře v rozehrávce. A mohlo být pro Rakousko ještě lépe. Schneider v polovině utkání a Schwinger o minutu později však Gudlevskise podruhé pokořit nedokázali.
V závěru druhé části si Lotyši vypracovali několik šancí, prosadili se ale až 25 sekund po začátku třetí třetiny, kdy svým čtvrtým gólem na turnaji vyrovnal kapitán Balcers. O tři minuty později Batna fauloval Zwergera a Rakušané první přesilovou hru v zápase využili. Vedení jim vrátil Nissner.
Batna byl v 55. minutě blízko vyrovnání, Tolvanen si však poradil s jeho tečí i následnou dorážkou. V závěru nedokázal vyrovnat ani Cibulskis. Poslední slovo měl při lotyšské power play dvě sekundy před koncem Rohrer. Rakušané tak stejně jako před rokem na MS Lotyše ve skupině porazili a přiblížili se postupu do čtvrtfinále.
Mistrovství světa hokejistů:
Skupina A (Curych):
Lotyšsko - Rakousko 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)
Branky a nahrávky: 41. Balcers (Smirnovs, Šmits) - 28. Harnisch (Stapelfeldt), 45. Nissner (Schneider, Rohrer), 60. Rohrer (Nickl). Rozhodčí: Burzminski (Kan.), Wannerstedt (Nor.) - Beresford (Brit.), Rey (USA). Vyloučení: 4:2. Využití: 0:1. Diváci: 8677.
Lotyšsko: Gudlevskis - Cibulskis, Šmits, Freibergs, Andžans, Mamčics, Bindulis, Zile, Tumanovs - Balcers, Smirnovs, Vilmanis - Andersons, Batna, Dzierkals - Murnieks, Egle, Krastenbergs - Lapinskis, Buncis, Skrastinš. Trenér: Vitolinš.
Rakousko: Tolvanen - Wolf, Unterweger, Nickl, Biber, Maier, Hackl, Schnetzer, Stapelfeldt - Zwerger, Nissner, Schneider - Rohrer, P. Huber, Thaler - Rebernig, M. Huber, Schwinger - Wallner, Harnisch, Kolarik. Trenér: Bader.
Skupina B (Fribourg):
Itálie - Norsko 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
Branky a nahrávky: 12. Bakke Olsen (Krogdahl, Öby-Olsen), 32. Steen (E. Ö Salsten), 39. Kaasastul (Öby-Olsen, Krogdahl), 56. Koblar (Martinsen, Pettersen). Rozhodčí: Gour (Kan.), Kohlmüller (Něm.) - Jonsson (Švéd.), Niittylä (Fin.). Vyloučení: 4:5. Bez využití. Diváci: 4989.
Itálie: Fadani - Pietroniro, Zanatta, Di Perna, Trivellato, Gios, Spornberger, Nitz, Buono - Mansueto, Bradley, De Luca - Zanetti, Frycklund, Saracino - Segafredo, Mantenuto, Frigo - Deluca, Misley, Mantinger. Trenér: J. Jalonen.
Norsko: Haukeland - Krogdahl, Kaasastul, Johannesen, Solberg, Hurröd, Östby - Rönnild, Vikingstad, E. Ö. Salsten - Elvsveen, Bakke Olsen, Vesterheim - Martinsen, Koblar, Pettersen - Jacob Berglund, H. Ö. Salsten, N. Steen - Öby-Olsen. Trenér: P. Thoresen.
ŽIVĚ Rusové v noci zaútočili na Charkov, Ukrajina hlásí dva mrtvé a šest raněných
Nejméně dvě oběti si vyžádal noční nálet ruských dronů na Charkov a okolí druhého největšího ukrajinského města, uvedla ukrajinská prokuratura. Dříve záchranáři informovali o jednom mrtvém a šesti zraněných. Jednoho mrtvého a dva raněné hlásí ruské úřady po ukrajinském útoku na západě Ruska.
Vojtěch má přesun protidrogové politiky, který čelí kritice, za logický krok
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) považuje propojení protidrogové politiky a politiky duševního zdraví a jejich zařazení na ministerstvo zdravotnictví za logický krok, uvedl v úterý na sociální síti X. Podobně to funguje i jinde v Evropě, napsal.
Cenu Jiřího Ortena si letos odnesla Nela Bártová za sbírku Házeliště granátů
Vítězkou literární Ceny Jiřího Ortena určené mladým autorů prozaických či básnických děl ve věku do 30 let se stala Nela Bártová za sbírku Házeliště granátů. Autorka v ní podle poroty rozehrává něco, co české poezii chybělo - rozmáchlost, ukecanost a neurvalost, která je zároveň kompaktní a kultivovaná.
Další Trumpův bizarní výpad. V novém AI příspěvku vede zajatého mimozemšťana
Donald Trump dál zaplavuje svou sociální síť Truth Social bizarními AI obrázky. Mezi posledními příspěvky vyčnívá především ten, na kterém americký prezident v doprovodu vojáků vede spoutaného mimozemšťana.
Bakala přestává sponzorovat Knihovnu V. Havla, končit chce i celý její tým
Podnikatel Zdeněk Bakala přestane od příštího roku sponzorovat Knihovnu Václava Havla. Nesouhlasí s tím, jak ji řídí ekonom Tomáš Sedláček. Skončit chce k začátku září i celý sedmnáctičlenný tým instituce, uvedl server Seznam Zprávy. Sedláček, který knihovnu vede od loňského března, nechtěl situaci podrobně komentovat.