V Norsku se zdráhají uvěřit výhře nad Českem: Je to možné? Rozdrtili jsme supervelmoc

Norská média po dnešním vítězství 4:1 nad Českem oslavují své hokejisty. Oceňují, že po Švédsku porazili další „supervelmoc" a poprvé po čtrnácti letech postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa.
„Norský tým v pondělí dosáhl dalšího obřího úspěchu na mistrovství světa, když porazil supervelmoc Českou republiku,“ jásá zpravodajský web Nettavisen v článku s titulkem Další šok na mistrovství světa: Norsko rozdrtilo supervelmoc.
„Češi nejenže prohráli, ale Norsko vyhrálo velkým rozdílem 4:1 nad zemí, která se několikrát stala mistrem světa,“ pokračuje Nettavisen.
Velkolepému úspěchu se zdráhá uvěřit i nejčtenější norský zpravodajský web Verdens Gang (VG). „Norsko v prvním čtvrtfinále MS po 14 letech: Je to možné?“ píše v textu.
VG cituje norského trenéra Pettera Thoresena, jenž si výhry nad Českem mimořádně považoval. „Prohrál jsem s Českou republikou mockrát, takže tohle je pro mě velká věc,“ řekl Thoresen pro Viaplay.
Jeho svěřenci už ve skupině nasbírali 13 bodů, což je jejich nový rekord na šampionátech.
„Je to šílené. A to nám přitom zbývá odehrát ještě jeden zápas. A být druzí ve skupině, to je pořádně divoké,“ kroutil hlavou Thoresen, jehož tým bude druhé místo v tabulce hájit v závěrečném utkání proti Dánsku.
„Tohle jsou věci, o kterých si ani netroufáte snít. Dostali jsme se do čtvrtfinále a navíc jsme prohráli jen dva ze šesti zápasů. Takže možné je všechno,“ naznačil norský trenér, že se nehodlá spokojit pouze se čtvrtfinálovou účastí.
„Můžeme klidně snít o nejlepším výsledku na mistrovství světa v historii. Pokud skončíte druzí ve skupině, jdete do čtvrtfinále jako papíroví favoriti,“ připomněl hokejový expert VG Bjorn Erevik.
Norsko má po šesti zápasech na druhém místě tabulky stejný počet 13 bodů jako Česko. Čtvrté je s 11 body Slovensko o dva body před Švédskem, s nímž se v úterý utká o poslední postupové místo.
Jisté vítězství ve skupině má se 17 body Kanada, proti níž Česko v úterý zakončí základní část turnaje.
