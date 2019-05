Horor, formát MS nedává žádný smysl, hořekuje Rus. Vadí mu slabé týmy

před 37 minutami

"Nevidíme žádného lehkého soupeře," řekl během hokejového mistrovství světa trenérský asistent Robert Reichel. Realita? Češi naposledy zničili Itálii, která už má skóre 1:45. Minimálně osmigólové debakly schytaly také Norsko, Rakousko, Velká Británie a Německo.

Bratislava (od našeho zpravodaje) - Kolem skutečnosti, že některé zápasy šampionátu jsou extrémně nevyrovnané, v posledních dnech mnozí opatrně našlapují. Ne tak ruský obránce Nikita Zadorov. "Je to horor," prohlásil pro server championat.com.

"Nedává žádný smysl, abychom hráli proti týmům z nižší kategorie," pokračoval. "Všichni vědí, jaký hokej tyhle země hrají. Musíte kvůli nim změnit svou hru a přizpůsobit taktiku. Možná by bylo lepší místo toho odehrát před turnajem pár přípravných zápasů navíc."

Sborná, která díky těžkým vahám z NHL cílí na zlato, zkraje mistrovství porazila v uvolněném tempu Nory a Rakušany. Později zničila Italy 10:0.

"Formát šampionátu, ve kterém by top týmy hrály jen proti sobě, by mi byl bližší," dodal Zadorov, jenž jinak nastupuje v zámořském Coloradu. "Pro fanoušky by to také bylo lepší, návštěvnost by stoupla. Ne každého baví sledovat naše zápasy s Rakouskem nebo Itálií."

Mnozí Češi smýšleli po páteční porážce Italů 8:0 podobně, volili ovšem mírnější slova. "Je fajn si zastřílet, ale tohle nám do budoucna příliš nepomůže," podotkl produktivní forvard Michael Frolík.

"Nechci to moc komentovat," pokračoval. "Z pohledu hokejistů by zápasů na mistrovství asi mohlo být trochu méně, na druhou stranu byla hala zase vyprodaná, lidi fandí, vydělává to nějaké peníze."

Trenér Miloš Říha ocenil, že si mohl proti Italům vyzkoušet některé herní situace, například buly. Debakly outsiderů vysvětloval vlnou posil ze zámoří: "Letošní šampionát je trošku zvláštní tím, že je nabitý. První týmy mají víc jak tři čtvrtiny hráčů z NHL, to je úplně jiný level."

Jenže výkonnostní propast není pouze letošním fenoménem.

Loni Jižní Korea podlehla Kanadě 0:10, Spojeným státům dokonce 1:13. Dva roky nazpět byla podobným otloukánkem Itálie.

Na zápasy proti hokejovým trpaslíkům jsou fanoušci velmocí zvyklí, od roku 2012 však dostávají přídavek.

Dříve šampionát startoval čtyřmi základními skupinami po čtyřech týmech. Z každé postoupila tři mužstva, která pak bojovala ve dvou osmifinálových, respektive kvalifikačních skupinách o čtvrtfinále.

V reálu to znamenalo, že Češi se vyhnuli jednomu soupeři, který nedokázal projít ani základní skupinou. Nový formát otestovala IIHF na mistrovství světa 2012. Trvá dodnes. Počet duelů vzrostl z 56 na 64.

Změna měla divákům přinést větší komfort při nakupování lístků. Jinými slovy zajistit pořadatelům vyšší zisky.

"Kvalifikační skupinu je těžké prodat," horoval v roce 2010 za nynější formát šéf světového hokeje René Fasel. "Poslední zápasy základní skupiny odehrajete ve středu a až do pozdního večera nevíte, které týmy začnou osmifinálovou skupinu ve čtvrtek."

"To fanouškům nedává moc času, aby si koupili lístky, a pro ty cestující je pak velmi těžké si naplánovat výjezd," dodal Fasel.

V novému formátu fanoušci vědí, kdy a s kým jejich mužstvo odehraje prvních sedm zápasů turnaje. Zadorov a spol. však musí přetrpět jedno "hororové" klání navíc.