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Sport

Tenze kolem hokeje sílí. V Rusku tvrdě reagují na nekompromisní vzkaz Škody Auto

ČTK,Sport
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Automobilka Škoda Auto přehodnotí své zapojení do mistrovství světa v ledním hokeji, pokud se šampionátu zúčastní ruská reprezentace. Společnost, která je hlavním sponzorem turnaje od roku 1993, se neztotožňuje s rozhodnutím Sportovního arbitrážního soudu (CAS), který umožnil návrat ruských týmů do soutěží Mezinárodní hokejové federace (IIHF).

Jegor Šarangovič a Nikita Něstěrov v zápase Rusko - Bělorusko na MS v hokeji 2021
Jegor Šarangovič a Nikita Něstěrov v zápase Rusko - Bělorusko na MS v hokeji 2021Foto: Profimedia
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ČTK to dnes řekla Iva Povolná z komunikace automobilky. Proti návratu ruských hokejistů se v minulých dnech vymezili také další sponzoři.

„Neztotožňujeme se s rozhodnutím Sportovního arbitrážního soudu o účasti ruských národních týmů v soutěžích IIHF. Vzhledem k pokračující ruské agresi považujeme návrat ruské reprezentace na mistrovství světa za neslučitelný s hodnotami, které dlouhodobě zastáváme. Pokud se ruský národní tým mistrovství světa zúčastní, přehodnotíme naše zapojení do šampionátu a podnikneme další kroky,“ uvedla automobilka.

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Škoda Auto dlouhodobě podporuje sport a podle svého vyjádření klade důraz na respekt, vzájemné porozumění a odpovědnost.

„Situaci aktivně sledujeme, jsme v úzkém kontaktu s našimi partnery a věříme, že se podaří dospět ke konstruktivnímu řešení,“ doplnila společnost. Škoda Auto patří mezi nejdéle působící partnery hokejového mistrovství světa.

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CAS minulý týden rozhodl, že se ruské týmy mohou s okamžitou platností znovu účastnit hokejových šampionátů. IIHF vyřadila Rusko ze soutěží v únoru 2022 po napadení Ukrajiny a zákaz z bezpečnostních důvodů opakovaně prodlužovala. Ruská reprezentace by se tak mohla vrátit už na příští mistrovství světa, které v květnu 2027 uspořádá Německo. IIHF s rozhodnutím soudu nesouhlasí, uvedla však, že ho bude respektovat.

Další sponzor, sázková skupina Tipsport, označila už dříve rozhodnutí CAS za skandální a uvedla, že si nedokáže představit svou reklamu u zápasů s Ruskem na mistrovství světa, a to ani na ledě, ani v televizních přenosech. Plzeňský Prazdroj oznámil, že pokud se Rusko šampionátu zúčastní, přijme opatření, aby se jeho logo neobjevovalo během případných vzájemných zápasů české a ruské reprezentace.

Škoda Auto v minulosti oznámila, že odstoupí z pozice sponzora mistrovství světa v roce 2021, pokud bude Bělorusko potvrzeno jako spolupořadatel turnaje. Automobilka tehdy své stanovisko zdůvodnila ochranou lidských práv. IIHF následně Bělorusku pořadatelství odebrala.

Obdobně jako Tipsport a Škoda Auto reagovali i představitelé některých zahraničních sponzorů. V případě návratu Ruska ukončí spolupráci s IIHF švédská společnost AJ Products, finská Nokian Tyres a dnes stejné rozhodnutí oznámil německý výrobce oděvů Strauss.

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"Pokud by se ruská reprezentace v důsledku rozhodnutí CAS zúčastnila mistrovství světa v Německu, upustíme od jakékoli prezentace našeho loga v souvislosti s tímto turnajem. V současné době zvažujeme možnost ukončení našeho sponzorství," uvedl generální ředitel společnosti Henning Strauss v tiskové zprávě.

Ruská média naznačila, že odcházející sponzory IIHF jsou připraveny nahradit ruské společnosti.

„Dalo se čekat, že se najdou firmy, kterým politici nadiktují, aby vyvíjely tlak na mezinárodní federaci. Několik našich společností by mistrovství světa rádo sponzorovalo,“ řekl agentuře TASS člen Síně slávy IIHF Vsevolod Kukuškin. „A mezinárodní federaci, kdyby byli upřímní, by nezáleželo na tom, jaká reklama na mantinelech bude,“ dodal.

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