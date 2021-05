Útok na medaili? Němci hlásí posilu z NHL, stihne jeden zápas ve skupině a play off

Německé hokejisty posílí na mistrovství světa útočník Dominik Kahun z Edmontonu, který vypadl v prvním kole play off NHL. Naopak hvězda Oilers Leon Draisaitl do Rigy nedorazí. Oznámil to dnes německý svaz.

Pětadvacetiletý Kahun, který v posledních dvou zápasech Edmontonu nehrál, by měl do Rigy přiletět ve středu. Pak ho čeká šestidenní karanténa. Po ní by mohl zasáhnout ještě do posledního zápasu v základní skupině B, kterou Němci po třech duelech vedou bez ztráty bodu. Zakončí ji 1. června utkáním s domácím Lotyšskem. "Díky své rychlosti, technickým dovednostem a zkušenostem z NHL pro nás může být velkým přínosem," řekl kouč německého výběru Toni Söderholm. "Rozhodující bylo, že se dokázal rychle vypravit. U Leona to tak rychle nebylo možné, proto jsme se dohodli, že nepřiletí," dodal trenér. Kahun, který pomohl německému týmu ke stříbrným medailím na olympijských hrách v Pchjongčchangu v roce 2018, se představí na pátém mistrovství světa.