Němci vzpomínali na Jágra, jenže Češi už jsou dávno doma. Kanada jim dnes chce vzít poslední chloubu

Jaromír Jágr v roce 2010 v Kolíně takhle líbal zlatou medaili, němečtí pořadatelé MS si na to včera vzpomněli. Dnešní vrchol šampioátu přitom bude bez českých hokejistů. | Foto: Reuters

Zatímco Česko lituje pokaženého čtvrtfinále a hledá pro své hokejisty lepší trenéry, na mistrovství světa v Kolíně dnes ti nejlepší hrají o medaile. Němečtí pořadatelé tady v sobotu nostalgicky vzpomínali na Jaromíra Jágra, Kanada zase úchvatným obratem srazila Rusy. A dnes ve finále (20:45) proti Švédsku půjde po zlatém hattricku. Poslední světovou chloubou, kterou se český hokej může chlubit.

Kolín nad Rýnem (od našeho zpravodaje) - Když v sobotu němečtí pořadatelé nacvičovali medailový ceremoniál, prázdnými tribunami se ozvalo: Nejlepším hráčem turnaje je Jaromír Jágr. I ruští novináři v tu dobu zbystřili, co se to děje.

Té nostalgii se nejde ubránit. Před sedmi lety v obří Lanxess aréně čeští hokejisté slavili svůj poslední titul mistrů světa. To tady do branky napravo od střídaček Karel Rachůnek vstřelil jeden z nejpamátnějších gólů české historie.

Němci na spanilou jízdu odepisovaného týmu, který bez hvězd z NHL v play off vyřadil Finsko, Švédsko a ve finále přehrál i nadupaný kádr sborné, nezapomněli.

A taky proto nanečisto zmínili Jágra.

Paradoxně právě tady v Lanxess aréně dnes večer Češi mohou přijít o svou poslední hokejovou chloubu - zlatý hattrick, který drží od roku 2001. Dvakrát už ho dokázali sami ubránit, naposledy zrovna v Kolíně. Jenže teď budou trnout doma u televize, turnaj už se jich netýká.

Stačí, aby dnes večer Kanada ve finále porazila Švédsko. A hattrick je fuč.

Jak Češi bránili zlatý hattrick:

Rok Mistr světa 2003 Kanada 2004 Kanada 2005 Česko (ve finále porazilo Kanadu 3:0) 2008 Rusko 2009 Rusko 2010 Česko (ve finále porazilo Rusko 2:1)

"Zlatý hattrick? To je náš cíl," mrknul Ryan O'Rielly, útočník Kanady k českým novinářům. "Ukázali jsme charakter. Když oblečeme kanadský dres, nikdy se nevzdáváme," říkal včera v euforii po dosud nejkrásnějším zápase na turnaji. Kanada v semifinále skolila Rusy 4:2, i když ještě po druhé třetině 0:2 prohrávala.

Stejně jako se v Kolíně nejde ubránit nostalgii na sedm let starý poslední český zázrak, v tu chvíli si nešlo neuvědomit ani to, jak moc na světovou špičku Češi ztrácejí.

Zápas Rusko - Kanada po hokejovém trápení v Paříži vypadal, jakoby týmy na ledě hrály úplně jiný sport. Krásné akce na jeden dotek zakončené do prázdné branky, drama, zvraty, tvrdé střety, skvělí brankáři. Třeba to bylo předčasné finále.

"Přesně kvůli těmhle zápasům tady chcete být. Chcete si užívat takové momenty. Máme výhru a teď nás čeká ještě jeden test," řekl útočník Jeff Skinner. "Přijeli jsme sem vyhrát a teď jsme v dobré pozici. Ale čeká nás ještě jeden silný soupeř," dodal.

Švédsko…

Tre Kronor s devatenácti hokejisty z NHL na soupisce přijeli turnaj vyhrát, takže si na Kanadu věří. "Hodně nám pomohlo i semifinále, hráli jsme skvěle," prohlásil kapitán Joel Lundqvist. Švédové v něm rozebrali tuhou finskou obranu, výhra 4:1 byla hladká a naprosto přesvědčivá. Jenže Kanada bude úplně jiný soupeř.

"Máme tým složený hlavně z hráčů NHL, takže to bude takový NHL zápas na hodně širokém kluzišti. Myslím, že by to mohla být zábava," prohlásil po večerním semifinále s Finy obránce Jonas Brodin.

Finále letošního mistrovství světa mezi Kanadou a Švédskem startuje dnes ve 20:45.

Už v 16:15 hrají o bronz poražení Rusové s Finskem.