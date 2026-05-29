Největší česká přednost se ocitla v chaosu. Jednička popsala, co se dělo

Brankoviště. Jediná pozice, kde český hokej drží krok s absolutní světovou špičkou a kde má příjemný problém v podobě přetlaku. Na mistrovství světa to ale i vidět nebylo.
Curych (od našeho zpravodaje) – Před pár měsíci na olympijském turnaji v Miláně nenechal národní tým ohledně brankoviště nic náhodě. Nevzal nikoho jen tak na zkušenou. Jeli tři gólmani, kteří v zámořské NHL vykonávají roli jedničky. Lukáš Dostál, Dan Vladař a Karel Vejmelka. Chytat mohl kdokoliv.
Na světový šampionát do Švýcarska ale nejel nikdo z nich. Ani nikdo z dalších pěti (!) omaskovaných mužů, kteří naskočili do této sezony slavné zámořské soutěže.
Jiřího Pateru, který odchytal jediný zápas za Vancouver, trenéři zkoušeli v přípravném kempu. A vyškrtli.
U zbytku to hlavně kvůli omluvenkám objektivně nešlo. S jednou výjimkou. Davida Ritticha, spolehlivou dvojku newyorských Islanders, reprezentace neoslovila.
Farmářská AHL? Také nic. Vše se vsadilo na evropské zdroje. S ohledem na nejširší možný led v Curychu i Fribourgu i vcelku pochopitelně.
Ani tady to ale nebylo bez kontroverzí. Zarazila absence jakékoliv šance pro karlovarskou hvězdu Dominika Frodla. Nejel ani třeba Roman Will z mistrovských Pardubic.
Výsledek? Před klíčovým čtvrtfinále proti Finsku panovalo mezi fanoušky znepokojení, kdo vlastně bude chytat.
Dokonce už se předpokládalo, že volba padne na Dominika Pavláta, extraligou prověřeného muže, kterému ale uplynulá sezona ve finské lize moc nevyšla. A který ve čtyřech startech na aktuálním šampionátu nezastavil ani 87 procent puků.
Nakonec se ale ve čtvrtek postavil mezi tyče Josef Kořenář, plánovaná a formu prokazující jednička, která však od sobotního derby proti Slovákům absentovala kvůli blíže nespecifikované zdravotní indispozici.
Rozbruslení ve čtvrtek ráno brankář Sparty neabsolvoval, akorát si ve středu střihl individuální trénink.
„Nebylo to jednoduché, dva dny jsem strávil na hotelovém pokoji,“ líčil po čtvrtfinálovém vyřazení. „Není ideální do toho skočit takhle. Myslím ale, že to nebylo tak hrozné. Snažil jsem se dělat, co dělám vždycky, ale bylo to těžké,“ poukázal na gólové příležitosti Finů.
Nakonec při porážce 1:4 zastavil 24 z 28 pokusů, což dělá neoslnivou úspěšnost pod 86 procent.
Trenéři mohli nasadit ještě libereckého Petra Kváču, to ale nejspíš zavrhli už jen proto, že ve skupinové fázi neodchytal ani minutu.
Ze tří brankářských debutantů na MS se tak hrdinou nestal nikdo. Dohromady dosáhli na úspěšnost zákroků pod 89 procent, čili se zařadili zhruba do průměru šampionátu.
Celkové vyústění mistrovství nevnímá Kořenář negativně. „Na to, jaké byly ohlasy před turnajem, že se nikam nedostaneme, to nedopadlo tak špatně,“ hodnotil.
„Základní část nebyla tak špatná. Až na to, že jsme ztratili body s týmy, kde bychom je mohli získávat… To nás možná stálo lepší místo ve skupině, lepší čtvrtfinále. Finové tady mají výborný tým. Vyhráli asi zaslouženě,“ dodal.
Značně oslabené Čechy brankáři nespasili. Největší přednost tuzemského hokeje se nakonec ocitla v chaosu.
