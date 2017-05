Nejhorší český výkon na turnaji? Neměli jsme dobrý den, řekl Jandač

před 6 minutami

Přečtěte si celý rozhovor s trenérem Josefem Jandačem. Čeští hokejisté prohráli generálku na čtvrtfinále se Švýcarskem 1:3 výkonem, který na medaili nemůže stačit.

Paříž (od našeho zpravodaje) - Čtvrtfinále měly oba týmy jisté, soupeře do něj si vybírat stejně nemohly. A tak o nic víc než pohodu a sebevědomí stejně nešlo. Co je horší? Čeští hokejisté mají k pohodě daleko: v generálce na klíčový zápas turnaje totiž se Švýcarskem prohráli 1:3 po svém zřejmě nejslabším výkonu na turnaji. A to soupeř šetřil své klíčové hráče.

"Výkon nebyl optimální a my to dobře víme. Jesti chceme být úspěšní ve čtvrtfinále, musíme hrát úplně jinak," řekl trenér Josef Jandač.

Švýcaři postavili do branky svou turnajovou trojku, dvaadvacetiletý Niklas Schlegel chytal v reprezentačním dresu první ostrý zápas. Jen z tribuny sledovali zápas další důležití hráči týmu: Ramon Untersander, Denis Hollestein i Cody Almond.

I bez nich ale byli Švýcaři lepší. Vzávěru navíc měli šance, jak vedení ještě navýšit. "Může to být facka. Jestli nám to pomůže, nebo nás to srazí, uvidíme ale až ve čtvrtek," řekl Jandač.

Jak se vám takový zápas hodnotí?

"Měli jsme náš klasický ospalý start do zápasu a určili jsme tím zase ráz utkání. Celá první třetina nebyla z naší strany dobrá. Švýcaři dali do branky mladého nezkušeného gólmana, hodně mu pomáhali bloky a my jsme nebyli schopni dostat puk na branku. Ve druhé třetině po kontaktním gólu byla naše hra nejlepší a v jejím závěru jsme byli v tlaku. Ve třetí už jsme takový tlak neměli a v momentě, kdy jsme se chystali k závěrečnému náporu, nám dali Švýcaři třetí gól.

Proč jste nedokázali dostat puk na branku?

"Neměli jsme dnes dobrý den. Měli jsme problém s tím, že plno střel zablokovali kvůli nešikovnému řešení situace. Trefili jsme prvního hráče před sebou, nenaznačili jsme, neobešli jsme ho. Odskakovali nám puky a síla na kotouči v útočném pásmu byla mizerná. V tom nás Švýcaři předčili, to mě nejvíce zklamalo. Spíše jsme o puk jen bojovali a pořád jsme si ho někam odhazovali."

Špatný začátek do zápasu, to se vám nestalo poprvé. Co s tím chcete dělat?

"Možná už to ani připomínat nebudeme. My jsme na to zrovna dnes měli speciálně poradu, nechali jsme sestříhat všechny začátky utkání. Alarm tam být musí. Už nám ale přijde zbytečné to říkat. Hráči si to musí uvědomit."

Petr Mrázek dnes inkasoval jeden hodně zbytečný gól. Už víte, kdo bude chytat?

"Sedneme si na to a uvidíme."

Jak velkou fackou na sebevědomí tahle prohra před čtvrtfinále je?

"Jak se to vezme, může být. Výkon nebyl optimální a my to dobře víme. Jestli chceme být úspěšní ve čtvrtfinále, musíme odevzdat úplně jiný výkon než dnes. Jestli nám to pomůže nebo nás naopak srazí, to se uvidí ve čtvrtek."