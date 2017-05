Nehituj nás! Kanaďané byli za Gudasem, Voráček se usmál: Rezolutně je odmítl, to je dobře

před 1 hodinou

Celá NHL ví, jaké následky může mít špatná srážka s Radko Gudasem. Vyhlášený tvrďák musí dnes čistit prostor před českou brankou, co je pikantní? Postaví se proti němu pět spoluhráčů z Philadelphie. "Byli za ním včera večer, ať ty věci nedělá. Gudy je rezolutně odmítl, to je dobře," usmál se po ranním rozbruslení před zahajovacím zápasem MS Voráček. Češi proti Kanadě nastoupí dnes ve 20:15.

Paříž (od našeho zpravodaje) - Dobrá nálada, velké odhodlání. Sedm let je dlouhá doba, aby se zažitým zvykům konečně dalo utrum. "Už je třeba Kanadu porazit," prohlásil Jakub Voráček v den zápasu. Češi večer zápasem s největším favoritem turnaje zahájí mistrovství světa, ze kterého chtějí medaili. A Voráček je do boje vede jako kapitán.

Moc dobře pamatuje poslední výhru, která se datuje do roku 2010. Taky zažil pět ze sedmi následujících porážek.

Dnešní zápas pro něj ale bude pikantní i z úplně jiného důvodu. Že čas od času na mistrovství světa nastoupí proti některému ze svých spoluhráčů z Philadelphie, to je normální. Za Kanadu jich ale hraje pět, večer se tak na ledě bude prohánět dohromady sedm borců z Flyers.

"Byli jsme včera na hotelu všichni spolu. Prosili Gudyho (Radko Gudase), aby nedělal ty věci, co dělá. Ale on je rezolutně odmítl," smál se Voráček, že hra nejtvrdšího českého beka bude pořádně bolet i jeho kamarády.

Mistrovství světa vám dnes začne zápasem s asi tím úplně nejnáročnějším soupeřem, co od toho čekáte?

"Těžký zápas. Mají vynikající bruslaře. Po tom minulém týdnu by nám to snad nemělo dělat problém, proti dobrým týmům jsme teď bruslili dobře. Ale začátky turnaje bývají ošemetné, nevíme, do čeho jdeme. Jak bude ten tým hrát, ale já se na to těším."

Vlastně každý rok se vás ptáme na Claude Girouxe, tak se vás teď zeptám trošku jinak: Na ledě vás dnes z Philadelphie bude sedm. Pět na straně Kanady, vy a Radko Gudas v českém dresu. Je to pro vás hodně speciální?

"Všichni jsme se včera viděli na hotelu a pokecali. Kluci měli jediný zájem, říkali Gudymu (Radko Gudas), ať nedělá to, co dělá proti jiným týmům. Rezolutně to odmítl."

Jak Češi trénovali před Kanadou Brankáři: Petr Mrázek

Pavel Francouz Obrany: Radko Gudas, Radim Šimek

Michal Kempný, Tomáš Kundrátek

Jakub Jeřábek, Jakub Krejčík

Jan Rutta Útoky:

David Pastrňák, Tomáš Plekanec, Roman Červenka

Jakub Voráček, Jan Kovář, Lukáš Radil

Michal Řepík, Jakub Vrána, Michal Birner

Robin Hanzl, Roman Horák, Tomáš Zohorna Zůstanou na tribuně: Dominik Furch, Jan Kolář, Libor Šulák, Tomáš Hyka, Jakub Lev, Dominik Kubalík.

Takže se mají i vaši spoluhráči bát, chystá se Gudas tvrdit hru?

"No jasně. Gudy v zápase nezná bratra, to je jedině dobře."

Sedm let jste Kanadu nedokázali porazit, nemyslíte že už je čas?

"Určitě. Vypadá to, že bychom se s ní mohli setkat ještě jednou na turnaji. Nebo jinak: Pokud na ně narazíme ještě jednou, tak to znamená, že budeme hrát o medaile. Tenhle zápas je proto důležitý, abychom se dostali do čela skupiny, zvedli si sebevědomí proti silnému týmu."

Včera jste se byl dokonce podívat na rozbruslení Kanady, co jste vypozoroval?

"Já se moc nekoukal. Bavil jsem se tam s jedním reportérem, jen jsem se tam ukázal. Ale jak říkám, je to rychlý mančaft. Vždycky se snaží zastrašit, ale neřekl bych, že tam mají kluky, co hrají fyzicky nebo se perou. Takže musíme hrát svůj hokej."

Je to na začátek velký test?

"To určitě. A hlavně jsem rád, že je máme na začátku skupiny. To je vždycky lepší, než abychom s nimi hráli poslední zápas a šlo nám třeba o postup do čtvrtfinále. Může nás to hodně nakopnout."

Je dobré myslet na postavení ve skupině už teď s ohledem na medailové ambice, abyste si uhráli i přijatelnějšího soupeře do čtvrtfinále?

"Ne, takhle nemůžeme vůbec přemýšlet. Ty týmy jsou tak dobré, že zaváhání můžeme udělat kdekoliv. Do čtvrtfinále je sedm zápasů, my se na ně musíme soustředit. A ne si vybírat, koho do čtvrtfinále. To je kravina."