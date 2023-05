Euforie Slováků žila 70 vteřin. Teď je děsí další průšvih, fandit musí opět Švýcarsku

Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) navrhuje k ozdravení státních financí zrušit navýšení paušálu pro živnostníky, stravenkového paušálu, zavést změny u darovací daně či snížení odvodů u kratších úvazků. Podle odborářů by se měla znovu spustit také EET (elektronická evidence tržeb). Díky celkem 12 opatřením by stát mohl ušetřit 151,5 až 163,5 miliardy korun, uvedli. Návrhy na tiskové konferenci představili zástupci konfederace a odborářští ekonomové. Vedení centrály kritizuje vládu za to, že na zaslání připomínek k desítkám novel v konsolidačním balíčku dala jen několik dnů.

"Naším cílem bylo vytvořit alternativu. Toto je alternativa vůči vládnímu programu. Říká se, že neexistuje žádné jiné řešení a lidé musí přijmout to, co jim naservírovala vláda. Není to pravda. Záleží na tom, jaký hlavní směr člověk zastává," uvedl ekonom ČMKOS Martin Fassmann.

Podle předáka ČMKOS Josefa Středuly dvě třetiny příjmů veřejných rozpočtů pocházejí od zaměstnanců a důchodců. Zmínil daň z přidané hodnoty, spotřební daň, odvody či daně z příjmu. Zaměstnance a penzisty označil za "daňové soumary". "Na jedné straně se odpouští majetkově silnějším, podnikatelům, zátěž se přesouvá na stranu zaměstnanců," řekl odborář.

ČMKOS navrhuje znovu spustit EET, a to i s plánovanou třetí etapou. Vynést by to podle předáků mohlo 20 až 25 miliard korun. Dalších pět miliard by stát získal po zrušení slevy na odvodech u kratších úvazků. Celkem 20 miliard by stát získal po úpravě paušálů. Pozastavení zrychlených odpisů by znamenalo šest až sedm miliard korun. Po zrušení loss carrybacku (zpětného uplatnění daňové ztráty) by přiteklo 30 miliard, po zrušení daňového osvobození státních dluhopisů dvě miliardy a po zrušení stravenkového paušálu až 20 miliard korun. Po zavedení daně z převodu nemovitostí, dědické a darovací se spodním limitem by se mohlo získat 25 až 30 miliard korun. Postup proti zneužívání transferových cen spočítala centrála na deset miliard korun. Po zvýšení minimální mzdy na 19.500 korun by stát získal dvě miliardy korun. Z vyšších odvodů živnostníků by mohlo být 7,5 miliardy korun. Dohromady je to podle odborů 151,5 až 163,5 miliardy korun.