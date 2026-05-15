Na úvod poklidná výhra. Triumf nad Dány dirigoval nestárnoucí Červenka

Čeští hokejisté mají za sebou vítězný vstup do mistrovství světa ve Švýcarsku. Ve skupině B ve Fribourgu porazili loňské semifinalisty Dány 4:1, měli už v polovině úvodní třetiny dvoubrankový náskok.
První gól dal Dominik Kubalík, jenž otevřel skóre v čase 8:50. Už o 70 sekund později zvýšil Daniel Voženílek. Po bezbrankové druhé části přidal ve třetí dvacetiminutovce další zásah kapitán Roman Červenka, který hraje už na třináctém MS a překonal rekord, který v samostatné české historii stanovil David Výborný s 12 účastmi.
O čisté konto připravil Josefa Kořenáře, jenž nastoupil do svého prvního zápasu na MS, až v čase 57:30 při hře šest na čtyři Mikkel Aagaard. Pojistku pak přidal do prázdné branky Matěj Blümel, jenž měl i asistenci. S bilancí 1+1 dohrál i Červenka.
Úvodní dějství se odehrávalo v režii favorizovaných Čechů. Na střely na branku ho ovládli 12:1. Gólmana Soegaarda, jenž se stal jedničkou poté, co zdravotní potíže vyřadily z turnaje Dichowa, prověřili Kempný a Beránek.
V polovině páté minuty fauloval Černocha vysokou holí Lauridsen. Český útočník zamířil se zraněním v obličeji do kabin, ale brzy se do hry vrátil. Viníka po trestu na 2+2 minuty čekal prodloužený pobyt na trestné lavici. Čechům však přesilovka nevyšla, nebezpečná byla snad jen Červenkova rána.
Pouhých 20 sekund po skončení oslabení však Dánové při Flekově bekhendovém vyhození naslepo propadli ve středním pásmu, Kubalík jel z pravého křídla osamocený na Soegaarda a trefil dokonale vzdálenější horní růžek branky.
Uběhlo jen 70 sekund a Češi slavili znovu. Jansen Aabo měl před vlastní brankou puk pod bruslemi, důrazný Tomášek mu ho vypíchl přímo na Voženílka, který pohotově zvýšil. Wejseho provinění proti pravidlům z končící 17. minuty nabídlo Česku další přesilovku, v níž už byli o poznání nebezpečnější, třetí gól však přes několik slibných situací nepřidali.
V úvodu druhé třetiny mohl zvýšit Kaut, Soegaard byl proti. Blümel pak hledal po objetí branky Sedláka, jenž mohl zakončit do odkryté branky, jenže na puk těsně nedosáhl. Na druhé straně nepřelstil Kořenáře Olesen.
Dánové byli v prostřední části naopak aktivnější, vyhráli ji 11:7 a nebezpečný byl zejména Olesen. Lídr extraligových Českých Budějovic měl další možnost ve 26. minutě, kdy byl prvním vyloučeným na české straně Voženílek. Dobře mířenou ránu však vytěsnil Kořenář.
Na druhé straně chyběl jen kousek štěstí k zásahu Tomáškovi, další dobrý pokus přišel z Kautovy hole. Před Kořenářem pak zahrozil znovu Olesen, ale skóre nikdo z nich nepohnul.
Ve 44. minutě se po Tomáškově akci snažil zakončit Blümel, odražený puk si našel Červenka a snadno zvýšil na 3:0. Jen o chvilku později byl blízko gólu také Melovský, kotouč po jeho zakončení však proklouzal o kousek vedle.
Češi hru kontrolovali a postupně se hrálo především o Kořenářovu nulu. Více než pět minut před vypršením základní hrací doby to Dánové zkusili s hrou bez gólmana, po chvíli musel navíc na trestnou lavici Kempný a strážce českého brankoviště o ni nakonec připravil Aagaard. V závěru Sedlák místo zakončení předložil puk před prázdnou branku Blümelovi a nabídl mu tak snadné razítko na český triumf.
Mistrovství světa hokejistů:
Skupina B (Fribourg):
Česko - Dánsko 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)
Branky a nahrávky: 9. D. Kubalík (Flek), 10. D. Voženílek (Tomášek), 44. Červenka (Blümel, Tomášek), 60. Blümel (L. Sedlák, Červenka) - 58. Aagaard (N. Olesen, Blichfeld). Rozhodčí: Kaukokari (Fin.), Ofner (Rak.) - Gustafson (USA), Schlegel (Švýc.). Vyloučení: 2:3. Využití: 0:1. Diváci: 6551.
Česko: Kořenář - Hronek, Kempný, Cibulka, Hájek, Alscher, Ticháček, T. Galvas - Blümel, L. Sedlák, Červenka - Flek, Tomášek, D. Voženílek - M. Kaut, Melovský, D. Kubalík - Chmelař, Černoch, O. Beránek. Trenér: Rulík.
Dánsko: Soegaard - M. Lauridsen, Jensen Aabo, Setkov, Bruggisser, Larsen, Koch, Baastrup - N. Olesen, Russell, From - Aagaard, True, Blichfeld - Poulsen, Wejse, Schmidt-Svejstrup - Storm, Kjaer, Schultz. Trenér: Gath.
ŽIVĚ Rusko chystá velký útok na Ukrajinu. Podle Zelenského má mířit na prezidentskou kancelář
Rusko plánuje útok drony a raketami na prezidentskou kancelář, rezidenci hlavy státu a podzemní bunkry v Kyjevě a další místa na Ukrajině označená za centra rozhodování, uvedl v pátek ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Odvolal se na dokumenty, které získala vojenská rozvědka HUR.
Izrael v Gaze zaútočil na šéfa ozbrojeného křídla Hamásu. Není jasné, zda úder přežil
Izrael uvedl, že v pátek provedl v Gaze úder zacílený na šéfa ozbrojeného křídla teroristické skupiny Hamás Izzadína Haddáda, kterého označil za strůjce útoku ze 7. října 2023. Po něm následovalo dva roky trvající izraelské tažení v Pásmu Gazy. Hamás na žádost agentury Reuters o komentář ohledně Haddáda neodpověděl.
ŽIVĚ Zničili jsme 80 procent raketových kapacit Íránu, pronesl Trump při návratu z Číny
Americký prezident Donald Trump v pátek zpochybnil zprávy některých médií, že Írán má stále dostatečné raketové kapacity. Zničeno podle něj bylo 80 procent toho arzenálu. Trump to podle agentury Reuters řekl novinářům na palubě prezidentského speciálu Air Force One, kterým se vrací z Pekingu. Přítomnému reportérovi deníku The New York Times řekl, že jeho zpravodajství o Íránu je zrádcovské.
„Hanebné.“ Část senátního výboru odsoudila prohlášení o sjezdu Sudetských Němců
Část senátního výboru pro lidská práva označila prohlášení Poslanecké sněmovny o chystaném Sudetoněmeckém dni v Brně za hanebné. Podle vyjádření zástupci Senátu plně stojí za festivalem Meeting Brno, který sjezd do Brna pozval. Vyjádření v pátek zaslal člen výboru Břetislav Rychlík (za TOP 09). Podepsáni jsou další čtyři členové výboru, výbor má 11 členů.
Další Trumpův projekt. Podél řeky Potomac vznikne zahrada amerických hrdinů
Americký prezident Donald Trump v pátek na své sociální síti oznámil, že podél řeky Potomac v hlavním městě Washingtonu u příležitosti červencového 250. výročí vyhlášení americké nezávislosti na Británii vznikne Národní zahrada amerických hrdinů.