Další zápas o bronz. Česko má neskutečnou výhodu, hřímá trenér Švédů

Po dospělé reprezentaci a osmnáctce zabojuje na velkém hokejovém turnaji o bronz také česká dvacítka. A proti Švédsku bude ve výhodě. Alespoň podle trenéra Tre Kronor Tomase Monténa.

Další senzace nepřišla. Češi v semifinále juniorského mistrovství světa v Edmontonu podlehli domácí Kanadě 2:5 a nenavázali na čtvrtfinálovou výhru nad Spojenými státy.

Přestože svěřenci kouče Radima Rulíka podali sympatický výkon, po dvou sirénách bylo vzhledem ke skóre 0:4 v podstatě rozhodnuto. Do třetího dějství naskočil místo Tomáše Suchánka brankář Pavel Čajan, který do té doby na turnaji nechytal.

Zdálo se, že trenéři chtějí tým šetřit na zápas o bronz. Přesto ještě blýskla naděje. Češi dvěma slepenými góly, na nichž se podílel Jiří Kulich, nově nejproduktivnější český hráč na šampionátu, snížili na 2:4.

"Kdyby se povedl dát kontaktní gól na 3:4, tak ještě mohlo být zaděláno na drama," zasnil se Rulík.

"Já osobně věřil, že bychom závěr mohli zdramatizovat," doplnil obránce Tomáše Hamara. "Soupeř bohužel dal hned gól na 5:2, což bylo rozhodující. Poté už jsme se z toho nevyhrabali."

Kanaďané na druhou českou trefu gólově zareagovali po pouhých 102 vteřinách. To už bylo definitivně rozhodnuto, neboť do třetí sirény zbývalo jen zhruba pět minut.

Naopak Švédové bojovali ve druhém semifinále až do konce. Na finský gól ze druhé třetiny však nezareagovali a prohráli "fotbalově" 0:1. "Je to těžká porážka. Zpomalovali nás při přechodu, v jejich pásmu jsme se moc neohřáli. Bylo to ale jen 0:1. Klidně jsme mohli vyhrát my," přemítal bezprostředně po utkání kapitán Tre Kronor Emil Andrae.

"Teď je všechno špatně, protože jsme prohráli, ale slibuju, že na utkání o bronz budeme připraveni. Uděláme všechno, abychom tu medaili získali," dodal Andrae, který minulou sezonu strávil ve druhé švédské lize.

Zápas o bronz začíná v sobotu ve 22:00 českého času. Švédové tak dostali na odpočinek jen 17 hodin, zatímco česká reprezentace asi 21.

"To je pro Čechy neskutečná výhoda," prohlásil trenér severského výběru Montén. "Je jasné, že mají víc času na odpočinek nebo přípravu. Byl jsem na olympiádě a tam to bylo úplně stejné."

Švédové na hrách v Pekingu prohráli druhé semifinále a měli méně času na regeneraci než Slovensko, kterému v boji o bronz podlehli 0:4. Montén tomu přihlížel coby skaut mančaftu.

Na juniorském šampionátu zažil zápas o bronzovou medaili hned několikrát. Naposledy před necelými třemi roky v Ostravě, kde coby hlavní trenér obral o cenný kov Finy. "Měli jsme tehdy v týmu Rasmuse Sandina nebo Davida Gustafssona. Teď jsem hráčům po zápase vykládal: 'Kdybyste se jich na ten turnaj zeptali dnes, řeknou vám, že je mnohem cennější jet domů s bronzem než s prázdnou.' Doufám, že to hráčům pomůže dobít baterky."

Česko je poslední dobou na boj o bronz zvyklé. Osmnáctka ho zažila na uplynulém mistrovství světa i Hlinka Gretzky Cupu, ale v obou případech podlehla Finsku. To dospělá reprezentace uspěla - květnový šampionát zakončila vysokou výhrou 8:4 nad Američany.

Nyní je na tahu dvacítka. Ačkoliv Češi proti Švédsku nejsou favoritem, čeká je papírově přijatelnější soupeř než Kanada.