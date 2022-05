Česko - Švédsko 0:0. První těžký protivník, proti Tre Kronor s Vejmelkou v brance

Úvodní sestavy:



Česko: Vejmelka (Langhamer) - Hronek, Šimek, Kundrátek, Ščotka (A), Jiříček, Sklenička, Jordán - Blümel, Krejčí (A), Červenka (C) - Vrána, Hertl, Smejkal - Stránský, Špaček, Simon - Zohorna, Černoch, Flek.

Trenér: Kari Jalonen



Švédsko: Hellberg (Högberg) - Larsson (A), Dahlin, Gustafsson, Ekman-Larsson (C), Tömmernes, Lindholm - Bemström, Wallmark, Nordström (A) - Friberg, Asplund, Kellman - Bengtsson, Klingberg, Bromé - Lang, Aman.

Trenér: Johan Garpenloev



Rozhodčí: Ingram (CAN), MacFarlane (USA) - Briganti (USA), Simon Synek (SVK)