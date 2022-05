Česko - Rakousko 0:0. Jalonen po prohře promíchal útoky, chytá znovu Vejmelka

Na to, že byli z nižší divize do elitní skupiny dosazeni administrativně, neprožívají Rakušané vůbec špatný turnaj. V prvním zápase trápili Švédy a podlehli jim pouze 1:3. Druhé utkání proti USA dotáhli do prodloužení, v němž Schneider nastřelil tyčku, načež na druhé straně rozhodl Hughes.

Přesto porážka 2:3 v prodloužení a získaný bod je první rakouskou loupeží na úkor týmu z nejlepší světové šestky od MS 2001. Rakušané naznačili, že by nemuseli být v Tampere otloukánkem.