Česko - Bělorusko. Český tým po dvou nezdarech bojuje o první body

Úvodní sestavy:



Česko: Hrubec (Will) - Hronek (A), D. Musil, Klok, Hájek, Šulák, D. Sklenička, Moravčík - D. Kubalík, Jan Kovář (C), Zadina - M. Stránský, Špaček, J. Vrána - Sekáč, Chytil, Flek - Smejkal, R. Hanzl (A), A. Musil - Blümel.



Bělorusko: Kolosov (Šostak) - Falkovskij, Chenkel (A), Znacharenko, Antonov, Bailen (C), Korobov, Šinkevič, Jerjomenko - Prince, S. Kosticyn, Šarangovič - Protas (A), N. Komarov, Drozd - Platt, Kodola, Paré - Lopačuk, Stefanovič, Nesterov.



Rozhodčí: Bjork, Frandsen - Lundgren, Yletyinen