Přehledně: Hokejové MS se po dvou letech vrací, Češi hned v pátek vyzvou Rusy

Mark McCloskey, který se loni dostal na přední strany amerického i světového tisku poté, co se svou manželkou mířil zbraní na demonstranty procházející kolem jejich domu v St. Louis, kandiduje do Senátu za stát Missouri. V úterý to oznámil při svém vystoupení v televizi Fox News.

V St. Louis procházeli převážně černošští účastníci jednoho z pokojných protestů luxusní čtvrtí na cestě k domu starostky města Lydy Krewsonové a chtěli požadovat její rezignaci kvůli sporu ohledně reformy policejních sborů. V jednu chvíli se podle lokálních médií dostali bránou do soukromé části čtvrti, v níž se nachází také dům McCloskeyových. Když šli kolem jejich vily, vyšel manželský pár ven. Mark držel v ruce útočnou automatickou pušku a jeho manželka Patricia pistoli, s níž mířila na procházející demonstranty. McCloskey tehdy prohlásil, že měl bezprostřední strach, že jej demonstranti zabijí.

Manželský pár nyní čelí obviněním z neoprávněného nakládání se zbraní a manipulace s důkazy. Jejich soud začne 1. listopadu. McCloskey nicméně trvá na své verzi událostí i v dramatickém politickém spotu, který zveřejnil v úterý na twitteru. "Naštvaný dav přišel, aby zničil můj domov a zabil mou rodinu, postavil jsem se jim a bránil jsem je," prohlašuje. Ve videu se staví do pozice ochránce Ameriky před blíže neurčeným "davem" a velmi úzce se drží slovníku používaného exprezidentem Donaldem Trumpem a dalšími stoupenci americké pravice.