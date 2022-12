Medaile po 18 letech? Česko má velký potenciál překvapit, soudí za mořem

Čeští hokejisté v noci na úterý, konkrétně v 0:30 tuzemského času, vstoupí do mistrovství světa dvacítek v Halifaxu a Monctonu. Čeká je největší favorit turnaje - domácí Kanada s pravděpodobnou jedničkou příštího draftu NHL Connorem Bedardem.

Na předešlém šampionátu v Edmontonu a Red Deeru čeští junioři překvapili. Přestože na závěr skupiny prohráli s Lotyšskem 2:5, dokázali ve čtvrtfinále senzačně skolit Spojené státy 4:2.

Medaili nakonec nezískali, ale nyní mají s velmi podobným týmem další šanci. Kvůli překročení věkové hranice už nemohl znovu přijet Jan Myšák nebo další produktivní forvard Michal Gut, ale jiné opory zůstaly.

Respekt budí hlavně defenzivní val s Davidem Jiříčkem, Stanislavem Svozilem, Tomášem Hamarou a Davidem Špačkem, synem slavného beka Jaroslava Špačka.

Největší renomé má Jiříček, který se v létě stal šestkou draftu a už nastoupil v NHL. Spíše ale hraje za farmu Columbusu, kde sbírá bod na zápas a patří k nejproduktivnějším bekům soutěže.

Český útok by měl znovu stát na Jiřím Kulichovi a nově i na Eduardovi Šalém, kterému předpovídají pozici vysoko v prvním kole příštího draftu.

Zámořská média si hodně všímají ještě 19letého brankáře Tomáše Suchánka z juniorky WHL, který prošel dvěma drafty bez povšimnutí. Dostal ale pozvánku do uplynulého nováčkovského kempu Buffala a na minulém mistrovství dvacítek pomohl k šokující čtvrtfinálové výhře 28 zákroky z 30 střel.

Podle několika expertů, například šéfredaktora časopisu The Hockey News Ryana Kennedyho, se právě Suchánek má stát nejlepším gólmanem nadcházejícího šampionátu.

Nedávná generálka mu moc nevyšla, od Švýcarů inkasoval třikrát z 16 střel, ale při porážce 2:4 příliš nezářil nikdo.

Trenér mladíků Radim Rulík bral prohru s nadhledem. "Převálcovat někoho v přípravě, to by s naší mentalitou bylo asi to nejhorší, co by nás mohlo potkat. Všichni by pak šli do dalších zápasů s hlavou v oblacích," usoudil.

Za favority turnaje považuje Kanadu, Spojené státy a Švédsko s Finskem. "U zbylých týmů může každý porazit každého, záleží na momentální formě a na drobnostech," prohlásil.

Kurzy dávají Rulíkovi za pravdu. Největším favoritem je domácí Kanada, pak následují Američané, Finové a Švédové. Česko je s kurzem na zlato kolem 30:1 relativně daleko za nimi.

"Má ale velký potenciál překvapit," soudí stanice ESPN.

Naznačuje to i anketa magazínu The Hockey News, kde pět z devíti novinářů vidí Čechy v zápase o třetí příčku. Tři z nich mu pak předpovídají výhru a zisk medaile, první od 18 let starého bronzu.

Rulíkův mančaft může překvapit i podle Stevena Ellise z webu Daily Faceoff. "Češi nemají v týmu zrovna největší konkurenci na žádné konkrétní pozici, ale nechybějí jim centimetry, dokážou dávat góly a můžou se spolehnout i na slušné brankáře. Ve čtvrtfinále budou pro Finsko nebo USA více než důstojným soupeřem a nepřekvapilo by mě, kdyby vyhráli, i když za favority je nepovažuji."

"Ať už ale ve čtvrtfinále narazí na kohokoliv, bude to pro ně jako zápas o zlato," dodal novinář.

Češi ve skupině postupně vyzvou Kanadu, Rakousko, Švédsko a Německo. Pokud v tabulce nepřeskočí Kanadu se Švédskem, v předpokládaném čtvrtfinále nejspíš vyzvou Američany, nebo Finy. Dále jsou ve druhé skupině Slováci, Švýcaři a Lotyši.