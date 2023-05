Sestřelený Černoch myslel, že dohrál. Sedlák: Sudí to nechali zajít příliš daleko

Úvod hokejového mistrovství světa rozhodně nebyl ospalý. Alespoň ne ze strany Slováků, kteří na Čechy vyrukovali tak tvrdě, že se tuzemští fanoušci museli bát o zdraví některých hráčů.

Riga (od našeho zpravodaje) - Kdyby hokejová federace IIHF zaznamenávala v utkáních MS i bodyčeky, statistici by v první třetině klání mezi Českem a Slovenskem měli plno práce.

Slováci zajížděli do favoritů zápasu při každé příležitosti. Vrcholem byly dva střety, po nichž skončili na ledě nejdřív Filip Chlapík a později Jiří Černoch.

Zatímco první jmenovaný se po bodyčeku od obránce Patrika Kocha rychle vzpamatoval, Černoch neustál srážku s dalším zadákem Mislavem Rosandičem tak snadno. Před vlastní bránou dostal zásah do pravého kolena a zůstával ležet na ledě.

"Myslel jsem, že je to v prd*li," popisuje, co mu problesklo hlavou bezprostředně po střetu. "Pardon, ale člověk se lekne, a když už měl v minulosti nějaké zdravotní problémy, má o svoje tělo strach."

Zápas nicméně dohrál. Možná trochu překvapivě, protože do šatny odkulhal s dopomocí.

"Nechtěl jsem na nohu stoupat, dokud ji nevyšetří doktor. Radši jsem si počkal," vysvětluje. "Až v kabině jsme to začali pomalu zkoušet a zjistili, že stát se na tom dá. Pak jsme zkoušeli další věci, vypadalo to dobře. Úplně v pořádku to samozřejmě není. Bolí to, ale doufám, že to dáme do kupy."

Černochovi mohla pomoct ortéza na pravém koleni, kterou nosí už pět let. "Měl jsem ji mít chvíli, ale člověk se nerad zbavuje věcí, která má," líčí útočník.

Neví, jestli od Rosandiče šlo o úmysl. Slovenský bek každopádně inkasoval trest na pět minut a do konce utkání. V následné přesilovce vstřelil Lukáš Sedlák svůj druhý gól večera a rozhodl o výhře 3:2.

Ve zbylých dvou třetinách branka nepadla, ani už se nehrálo tak tvrdě. Rozhodčí rozdali jen dva menší tresty za podražení a sekání.

"Zklidnilo se to. Stejně si ale myslím, že to rozhodčí nechali zajít až moc daleko," poznamenává Sedlák. "Kdyby Slovákům něco řekli… Podle mě to bylo spíš na jejich straně, my jsme byli docela v klidu."

Trenérovi českého výběru Karimu Jalonenovi zase vadilo, že sudí neprověřili tvrdý Kochův bodyček na Chlapíka u videa (Rosandičův přešlap naopak zkoumali).

Srážku neposoudili ani jako faul. Potrestali jen českého zadáka Michala Kempného, který oplácel. Ironií je, že v následné slovenské přesilovce vyrovnal Sedlák na 2:2.

"Jednoznačný faul, úplná šílenost," nechápal nepotrestání Kocha Černoch.

Křídelník Daniel Voženílek, který do sestavy neproklouzl a utkání spolu s Martinem Kautem a Karlem Vejmelkou sledoval z tribuny, to ale viděl jinak, alespoň bezprostředně po první třetině.

"Byl to dobrý hit. V sezoně to vídáme často. Když hrajeme proti Vítkovicím, tak si říkáme, že musíme být opatrní, protože Koch tohle dělá," okomentoval Slováka hrajícího za ostravský klub. "Za mě čistý zákrok, ale ještě jsem neviděl opakované záběry, takže těžko říct," dodal.