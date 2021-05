Polámaný hrdina. Pešán se o Vránu bál, pak mu tleskal: Po chaosu zlomil zápas

Nebýt gólu Jakuba Vrány, Češi by do švédské obrany možná bušili marně. "Právě on zlomil celý zápas," pochválil mladého střelce trenér Filip Pešán. Postup do čtvrtfinále teď mají hokejoví reprezentanti na mistrovství světa v Lotyšsku ve svých rukách.

Riga (od našeho zpravodaje) - Za stavu 0:2 po druhém dějství byli Češi blízko ostudě. Takový výsledek by jim téměř zatarasil play off. V šatně však nepanikařili. Věděli, že třetí třetinu začnou početní výhodou. "K týmu jsme mluvili, skoro až ve vtipu, že v přesilovce dáme gól a pak postupně přidáme další," líčil Pešán. Nastaly ale komplikace. "Na vnitřním okruhu se ukázalo, že naopak hrajeme oslabení. Takže jsme museli celý plán překopat," vysvětloval trenér. "Když jsme ale vešli zpátky na led, najednou to zase bylo jinak. Prostě chaos." Ovšem s dobrým koncem. Přesilovka po přestávce Čechům pomohla, konečně v ní protrhli střelecké trápení. "V podstatě nás zachránila. Jinak by se čas rychle krátil," uznal Pešán. Šťastným střelcem byl Vrána, který si vyměnil puk s Matějem Stránským a pak i díky jeho cloně před brankářem parádně trefil šibenici. "Dal velký gól. To je jeho práce. Od toho tady vlastně je. Nakonec byl vyhlášený nejlepším hráčem zápasu. Super," ocenil parťáka kapitán Jan Kovář. "Tohle budeme potřebovat i nadále." Vránu však může zradit zdraví. Proti Švédům nastoupil s bolavým ramenem jako třináctý útočník. Související Sestřih: Zázračné vzepětí. Češi čtyřmi góly ve třetí třetině otočili duel se Švédy "Byl jsme s Kubou domluvený, že do zápasu půjde a budu ho nasazovat podle situace," prozradil Pešán. "Ale mít zrovna jeho na střídačce je luxus. Takže jsem ho začal nasazovat víc a víc do různých formací. Hlavně v útočném pásmu. Kuba se rozehrál k vynikajícímu výkonu. Pak už nebyla žádná šance ho z ledu dostat." Vrána se blýskl už v úvodu, kdy nahrál do vyložené šance Jiřímu Sekáčovi. Nakonec zvládl skoro 15 minut, byl pátým nejvytíženějším českým forvardem. Trochu překvapivě trefil bránu jen jednou, ale stálo to za to. V průběhu klání očividně bojoval s bolestí. V jednu chvíli se dokonce zdálo, že rameno nevydrželo. "Soupeř mu ho trefil. Báli jsme se, že jsme o něj přišli. Naštěstí se to nestalo. V závěru už jsem Kubu zase pošetřil, aby ve zdraví dohrál. Uvidíme, jak na tom bude zdravotně dál," podotkl Pešán. Po zápase Vrána zrovna nejásal. "Takhle… Nechci o tom moc mluvit, není to úplně stoprocentní," řekl České televizi. "Zdejší lékařský tým dělá výbornou práci, hrozně mi s tím pomáhá, abych mohl hrát. Pracujeme na tom. Já se snažím to udržet každý den. Není to stoprocentní, ale vždycky když jdu na led, dělám, co můžu."