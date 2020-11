Násilí v ulicích, hokejový boss podezřelý z vraždy. MS hrozí bojkot. Pomoct má Rusko

Příští hokejové mistrovství světa měli Češi rozehrát v Bělorusku, ale nakonec k tomu kvůli politické situaci v zemi dost možná nedojde. Pořadatelství si má s lotyšskou Rigou rozdělit Moskva.

Informaci přinesl kanadský časopis The Hockey News,

K dohodě má dojít zkraje příštího týdne, kdy by se právě v Moskvě měli sejít dlouholetý prezident IIHF René Fasel a šéf ruského hokeje Vladislav Treťjak. Rusko naposledy hostilo světový šampionát v roce 2016. Poté mělo přijít na řadu až v roce 2023.

Pokud Minsk o pořadatelství skutečně přijde, tak kvůli současným kontroverzím.

Alexandr Lukašenko, označovaný jako "poslední diktátor v Evropě", v srpnu znovu obhájil prezidentský mandát, jenže podle opozice si pomohl podvody. V zemi proto vypukly mohutné protesty, které autoritářský režim dodnes násilně potlačuje. Lukašenka neuznává coby lídra Běloruska řada zemí včetně Česka.

Dalším problémem Minsku je šíření koronaviru. Zhruba desetimilionový stát sice hlásí jen kolem tisícovky nakažených, jenže na základě reportáží nezávislých novinářů panuje přesvědčení, že čísla neodpovídají realitě.

A aby toho nebylo málo, šéf běloruského hokeje Dmitrij Baskov je podezřelý z podílu na vraždě opozičního aktivisty.

Lotyšský premiér Krišjánis Kariňš už před časem prohlásil, že si pořádání šampionátu s Běloruskem nedokáže představit. "Tohle je poprvé, co vláda pořadatelského státu vyjádřila neochotu pokračovat v organizování turnaje s jinou zemí kvůli politickým důvodům," líčil Fasel.

Zopakoval, že IIHF se coby sportovní federace nezabývá politikou a nemůže kvůli ní přesouvat šampionáty. Vzápětí ale doplnil: "Také se musíme ujistit, že každá hostitelská země dokáže hráčům, činovníkům a divákům zajistit bezpečí a zdraví."

Což v Bělorusku, v případě pokračování masivních protestů, půjde těžko.

Sílící odpor

Vůči jednomu ze stávajících pořadatelů tak sílí odpor, například ve Švédsku. Legendy Peter Forsberg s Börjem Salmingem a reprezentační trenér Johan Garpenlöv vyjádřili názor, že by národní mužstvo nikam jezdit nemělo.

Podobné stanovisko zaujal šéf švédského hokeje Anders Larsson. "Současná situace je extrémně znepokojivá. Ať už jde o otazníky kolem pandemie, nebo možné potíže s bezpečností," řekl stanici SVT Sport. "Momentálně by tedy nebylo možné reprezentaci vyslat. Nicméně do šampionátu zbývá šest měsíců, takže uvidíme, jak se to vyvine."

K dějišti turnaje je skeptický také český hokejový boss Tomáš Král. "Pokud se řekne, že se mistrovství odehraje, ještě to neznamená, že tam všechny země přijedou. Nevíme, jak to tam bude vypadat. Jestli se bude střílet na ulicích, vážně nevím, jestli bych do Běloruska posílal hráče. Asi ne," řekl deníku Sport.

Podle běloruského premiéra Romana Golovčenka jsou výzvy k bojkotu neopodstatněné. "Jsme připravení zajistit bezpečnost fanoušků a hráčů," zdůraznil.

Vývoj událostí však Minsku nenahrává.

Lotyšsko by teoreticky mohlo turnaj pořádat samo, stejně jako v roce 2006, ale podle ruských médií nemá dostačující druhou arénu a k organizaci celé akce by navíc potřebovalo dalších pět milionů dolarů (asi 111 milionů korun), kterými nedisponuje.

Květnové mistrovství světa dospělých je jedním z mála turnajů v letošním ročníku, které IIHF kvůli pandemii ještě nezrušila. Hrát se má také elitní šampionát dvacítek, osmnáctek a žen. Ale to je vše.

Odstartuje mistrovství mužů 21. května, jak je v plánu? A pojedou Češi do Běloruska, nebo zakotví v Rusku?