Úspěch už by byl potřeba, vědí Češi. A Antošova tvrdá kritika? To nepomáhá

České hokejisty v Rize spojuje s tuzemskými fanoušky pozoruhodný fakt. Všichni sledovali české úspěchy na mistrovství světa pouze z televize. Naopak Finům, čtvrtfinálovým sokům Česka, zkušenosti nechybějí.

Riga (od našeho zpravodaje) - Na předloňském šampionátu hnali reprezentaci dopředu Michael Frolík a Jakub Voráček. Oba osobně zažili medailovou éru českého hokeje.

I o rok předtím dorazili pamětníci - Roman Červenka, David Krejčí, Tomáš Plekanec a Jakub Krejčík.

Nejinak tomu bylo v roce 2017, 2016… Letos nastal zlom. Čekání na medaili z velkého turnaje trvá tak dlouho, že v současné reprezentaci není nikdo, kdo by takový cenný kov sám získal. Už devět let nevycházejí mistrovství světa ani ojedinělejší akce, jako je olympiáda či Světový pohár.

"Nemáme ani moc kluků, kteří hráli čtvrtfinále. Alespoň ne v těchhle rolích," uznává kapitán výběru Jan Kovář.

On sám si dobře vybavuje poslední čtvrtfinále proti Finům z domácího šampionátu 2015. K výhře 5:3 pomohl stejně jako Jaromír Jágr dvěma góly. "Byl to jeden z mých nejlepších výkonů v nároďáku. Ta atmosféra, ten zápas… bylo to neuvěřitelné," rozzáří se. "Určitě to chci zažít znovu. Když rozhodčí na konci pískne do píšťalky a vy stojíte na vítězné straně, jsou to ty nejlepší pocity."

Předloni v Bratislavě sahal Kovář po bronzu, letos chce konečně napodobit úspěchy svých předchůdců. Českou kabinu ostatně zdobí nápis "Teď jsme na řadě my", vedle něhož "pózují" s mistrovskou trofejí Jágr a další legendy.

"Na těchhle úspěších jsme vyrůstali. Je hezké si připomenout, proč tu jsme," vykládá Kovář.

"Všichni tady chtějí vyhrát, takže nebudeme myslet na to, že teď jsme na řadě my, ale motivace je to velká," přidává obránce Libor Šulák. "Třeba jednou budu vylepený v kabině taky, až bude hrát další generace kluků. Každý touží po medaili. Je to můj největší hnací motor."

Pro upřesnění - pár medailistů Češi přeci jen mají, ale jen v realizačním týmu. Nejvíc vyčnívají trenérští asistenti Martin Straka a Jaroslav Špaček, kteří zažili nespočet mezinárodních úspěchů. Jde ale vítězné know-how předat dál?

"Mentalitu vítěze musejí mít kluci v sobě. My tady každopádně máme šampiony. Kovyho (Kováře), Klokana (Lukáše Kloka)… Ti kluci umějí vyhrávat," připomíná Straka, že řada reprezentantů slavila klubové úspěchy. Jakub Vrána, Michael Špaček a Jiří Smejkal zase mají stříbro alespoň s reprezentační osmnáctkou.

Pro Kováře je důležité, aby spolu s dalšími lídry strhl zbytek nezkušeného mančaftu: "Když kluci uvidí třeba Vrániče (Vránu), že blokuje střely a bojuje, všichni pochopí, že to musejí dělat taky."

Nedá se na to dívat

Ve skupinové fázi Čechům leccos drhlo. Někdy dodržování systému, jindy třeba hra v oslabení. Během klání proti Dánsku, které dlouho vedlo 1:0, se ve studiu České televize neudržel expert Milan Antoš a spustil: "Je to hnus, nedá se na to dívat, je to fakt ošklivý."

"Nebudeme si nic nalhávat, předvedená hra zatím neladila," přiznává Kovář. "Ale upřímně, tahle kritika moc nepomáhá. Kluci si to přečtou a pak na ně dolehne ještě větší nervozita. Ale s tím se holt musíme poprat."

Dnešní čtvrtfinále začíná v 19:15 a můžete ho sledovat v našem online přenosu. Finové sice nepřivezli žádnou superhvězdu, ale těží z propracovaného systému. A asi třetina kádru měla v ruce předloňské zlato. Tyhle zkušeností Čechům chybějí.

Ve skupině však po dvou porážkách všechny kritické momenty zvládli. Udrželi nervy. Když museli bodovat, bodovali. "Čtvrtfinále tady v podstatě hrajeme od třetího zápasu," směje se Straka. "Kluci toho hodně zažili. Vždycky si našli cestu, i když se na to třeba nedívalo dobře. Doufám, že jsou teď odolní."

"Úspěch už by byl potřeba," dodává.